"...तर अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण द्यावे", 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ची थेट मागणी, आशुतोष रांकांनी सुनावले खडेबोल!
कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य आशुतोष रांका यांनी सरकारवर आरोप केला आहे. आंदोलनात झालेल्या सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या अपयशाबाबत त्यांनी अमित शाह यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे.
Published : August 5, 2026 at 8:55 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर :''ज्यांचे दुकान खोटं बोलल्यावर चालते, अशा अभिजीत अय्यर मित्रा याने चुकीची माहिती प्रसिद्ध केल्यानंतर अनेक यूट्यूबर सीजेपी प्रवक्ते सौरव दास यांच्या घरी गेले. त्यामधील अनेक लोकांनी घरात घुसण्याचा प्रयत्न करत, त्यांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा प्रयत्न केला'', असा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य आशुतोष रांका यांनी केला. ते संघटनेच्या दोन दिवसीय बैठकीसाठी शहरात आले होते. ''दिल्लीच्या आंदोलनात काही संशयास्पद तरुण आढळून आले, ज्यांच्याकडे काही शस्त्र किंवा बॉटल बाँम्ब आढळून आल्याची माहिती पंजाब पोलिसांनी दिली आहे, असं झालं असेल तर हे गोपनीय विभागाचं अपयश आहे. अमित शाह यांनी तातडीने त्यावर स्पष्टीकरण द्यावं'', अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे करण्यात आली.
''एका मर्यादेपर्यंत सहन करणार...'' : ''अभिजीत अय्यर नावाचा इन्फ्लुएंन्सर आमच्या सदस्यांबाबत चुकीचे चित्र उभ करू पाहत आहे, मात्र एका मर्यादेपर्यंत आम्ही सहन करणार आहोत. तुम्ही जर आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आरोप लावले तर त्या आरोपांमध्ये तथ्य असायला हवं, तुमच्याकडे तसे पुरावे आढळून आले पाहिजे अन्यथा आपली भेट थेट न्यायालयात होईल'', असा इशारा देखील आशुतोष रांका यांनी दिला. ''त्या व्यक्तीच्या विरोधात आम्ही आधीच पोलिसात तक्रार दिली असून एक मयंक नावाची व्यक्ती भारत विरोधी नारे देण्याचा प्रयत्न करत होता, तो माझा सहकारी असल्याचं देखील अय्यर याने सांगितलं होतं. आम्ही तक्रार देऊन दीड महिना झाला, पोलीस झोपले आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्याच्यावर तातडीनं कारवाई केली पाहिजे'', अशी मागणी देखील रांका यांनी केली.
''अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण द्यावे...'' : ''दिल्ली येथील आंदोलनात काही युवकांना प्रशिक्षण देऊन पाठवण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडे बंदूक आणि पेट्रोल बाँम्ब होते, अशी माहिती पंजाब पोलिसांनी दिली आहे. त्यावर बोलताना जंतर मंतरवर काही चुकीचे लोक आले असतील, तर ते सुरक्षा यंत्रणांचं अपयश आहे, देशाच्या केंद्रस्थानी आंदोलनात असे लोक येतात तर संरक्षण विभागावर प्रश्न उभे होतात, अमित शाह यांनी स्वतः येऊन त्याचे स्पष्टीकरण द्यायला पाहिजे'', अशी मागणी आशुतोष रांका यांनी केली.
''तर जनता माफ करणार नाही...'' : ''आज आमच्या संघटनेच्या नेत्याच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आम्ही कोणाला घाबरणार नाही. आमच्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र तसं झालं नाही म्हणून आमच्या विरोधात चुकीच्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. आमच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यात आला, अभिजीत दिपकेवर देखील जयपूर येथे हल्ला करण्यात आला. सौरव दास यांच्या घरावर लोक पाठवण्यात आले, एक अभियान आमच्या विरोधात राबवण्यात येत आहे. आता तरी यांनी सुधारावे, देशाने तुमचं खरं रूप पाहिलं आहे. योग्य मुद्द्यांवर काम करा, देशातील जनतेसोबत बोला, मात्र सर्व शक्ती खोट्या गोष्टी पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात घालवणार, तर देशातील सरकारची उरलेली इज्जत देखील जाईल'', अशी टीका आशुतोष रांका यांनी केली.
हेही वाचा -