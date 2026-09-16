आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान, उद्या गडचिरोलीतून होणार सुरू : अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा
'आदिवासी शाळा ठीक करा' अभियान सुरू करण्याची घोषणा कॉक्रोज जनता पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी नागपुरात केली. उद्यापासून या अभियानाची सुरुवात होत आहे.
Published : September 16, 2026 at 3:42 PM IST
नागपूर : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित वातावरण व मूलभूत सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी आता राज्यभर ‘आदिवासी शाळा ठीक करा’ हे नवं अभियान सुरू करणार असल्याची घोषणा कॉक्रोज जनता पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी नागपुरात केलेली आहे. "या अभियानाची सुरुवात गडचिरोली जिल्ह्यातून उद्यापासून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांतील आश्रमशाळा व एकलव्य शाळांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी केली जाणार आहे," अशी माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली.
स्वातंत्र्याला आठ दशके पूर्ण झाले असताना ही आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडं अद्याप पुरेसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नसल्याचा आरोप अभिजित दिपके यांनी केला. आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता, क्षमता मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, त्यांना योग्य सोयी सुविधा आणि संधी मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारनं आदिवासी भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांसह शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडं लक्ष द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाला किंमत नाही का?’ : महाराष्ट्रात आतापर्यंत ५९० आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा दिपके यांनी केला. या घटनांनंतर संबंधित कुटुंबांना काही ठिकाणी बकरी, तर काही ठिकाणी चार लाख रुपयांपर्यंतची मदत देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची कारणं, शाळांमधील असुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गांभीर्यानं हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचं ते म्हणाले. आदिवासी समाजाला देशात पहिला अधिकार असताना त्यांना मूलभूत सुविधा आणि योग्य शिक्षण मिळत आहे का?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
एकलव्य शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा प्रश्न : एकलव्य शाळांबाबत बोलताना दिपके यांनी राज्यातील सुमारे ७०० शाळांपैकी केवळ ३०० शाळा कायमस्वरूपी असल्याचा दावा केला. सुमारे ४० शाळा भाडेतत्त्वावर सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसेच जवळपास २८ हजार पदांची कमतरता असल्याचा दावा करत, शिक्षक आणि इतर मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही गंभीर असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात येणारा शिक्षणाचा निधी पूर्णपणे खर्च केला जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उच्च शिक्षणामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचं प्रमाण सुमारे २२ टक्के असल्याचं सांगतानाच, देशातील काही महत्त्वाच्या आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या संस्थांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अत्यल्प किंवा काही ठिकाणी शून्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जेवणाच्या गुणवत्तेवरही सवाल : आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजन व्यवस्थेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काही ठिकाणी रात्री उशिरा भोजन तयार करून दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांना ते दिलं जाते, असा आरोप त्यांनी केला. भोजनाच्या गुणवत्तेअभावी काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना फूड पॉइझनिंगचा सामना करावा लागल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. देशभरातील आदिवासी विभागांतर्गत शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सरकारनं आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
शाळा खासगी करायच्या असतील तर सरकारची गरज काय? : सरकारी शाळांच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना अभिजीत दिपके यांनी शाळांचं खासगीकरण करण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. सरकारी शाळा चांगल्या पद्धतीनं चालवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. शाळा खासगी करायच्या असतील तर सरकारची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. आम्हाला कोणालाही टार्गेट करायचं नाही. आदिवासी शाळांमध्ये चांगलं काम झालं तर सरकारचं कौतुकही करू,’ अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
नक्षलवाद संपला, पण आदिवासी शिक्षणाचं काय ? : गडचिरोलीसह आदिवासी भागात नक्षल चळवळ संपवण्याच्या दिशेनं सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांचं त्यांनी स्वागत केलं. मात्र, नक्षलवादाच्या प्रश्नाबरोबरच आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नाकडंही सरकारनं तितक्याच गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं. गडचिरोलीतून अभियानाची सुरुवात केल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये जाऊन शाळांची परिस्थिती पाहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पुढील टप्प्यात झारखंडमध्येही अभियान नेण्याचा मानस असल्याचं दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
आंदोलनानंतर काही शाळांमध्ये बदल : आदिवासी आश्रमशाळांमधील या समस्यांकडं लक्ष वेधण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे काही ठिकाणी परिस्थितीत बदल होण्यास सुरुवात झाल्याचा दावा दिपके यांनी केला. काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बेडची व्यवस्था सुरू करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. सीजेपी’कडून शाळांना भेटी दिल्यानंतरच प्रशासनाकडून बदल केले जात असतील, तर यापूर्वी हे बदल का करण्यात आले नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आरक्षणाच्या आंदोलनांमागे शिक्षणाचा प्रश्न : आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध समाजांकडून आंदोलनं होत असल्याबाबत बोलताना अभिजीत दिपके यांनी त्यामागे शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न असल्याचं मत व्यक्त केलं. समाजातील तरुणांना दर्जेदार शिक्षण मिळालं नाही आणि शिक्षणानंतर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत, तर त्यातून असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक असल्याचं ते म्हणाले.
‘पूर्वी मतदार सरकार निवडत होते, आता सरकार मतदार निवडते’ : मतदार यादी आणि निवडणूक व्यवस्थेबाबतही त्यांनी भाष्य केलं. पूर्वी मतदार सरकार निवडत होते, मात्र आता सरकारच मतदार निवडत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, आगामी काळात निवडणूक लढविण्याबाबत विचारले असता, ‘भविष्यात बघू,’ एवढेच उत्तर त्यांनी दिले. केरळमधील घटनेबाबतही त्यांनी भाष्य केलं. प्रत्येक विषयावर आपणच बोलायचं का, शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरही समाजानं प्रश्न विचारायला हवेत, असं ते म्हणाले.
‘हळूहळू प्रत्येक गोष्टीवर चार्ज लागेल’ : यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना दिपके यांनी भविष्यात हळूहळू प्रत्येक गोष्टीवर शुल्क आकारलं जाईल, अशी टीका केली. ‘उद्या श्वास घेण्यासाठीही चार्ज लागेल,’ असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. आदिवासी शाळा ठीक करा’ या अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षित वातावरण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
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