न्यायालय लिपिक पदाची परीक्षा पुन्हा घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन, अभिजीत दिपके यांची घोषणा
उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाची परीक्षा तातडीनं रद्द करून ती पुन्हा घेण्यात यावी, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अभिजित दिपके यांनी सरकारला दिला.
Published : August 17, 2026 at 7:17 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाची परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली नाही, तर एका आठवड्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी दिलाय. रविवारी लिपिक पदासाठी घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यानं विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयानं दखल घेतली असून, एका आठवड्यात योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. जर एका आठवड्यात समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही तर राज्यातील विद्यार्थी येऊन आंदोलनात सहभागी होतील असा इशारा अभिजित दिपके यांनी दिलाय.
तांत्रिक बिघाडामुळं गोंधळ : उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदासाठी रविवारी राज्यातील विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. 20 गुणांची परीक्षा असल्यानं शहरातील पाच परीक्षा केंद्रांवर आसपासच्या जिल्ह्यांतील अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते. सकाळी 11 वाजता परीक्षा सुरू झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. काही संगणकांच्या स्क्रीनवर वेगवेगळे रंग दिसत होते. स्क्रीनचा आकारही वेगवेगळा असल्यानं प्रश्न आणि मजकूर व्यवस्थित दिसत नसल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली होती. तसेच, काही ठिकाणी कीबोर्ड व्यवस्थित काम करत नसल्याचंही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. परीक्षा केंद्रांवर योग्य मदत मिळत नसल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केलाय.
विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन थांबवलं : परीक्षा केंद्रांवर योग्य मदत मिळत नसल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला. परीक्षा सुरू असताना अचानक लॉगआउट होणे, तांत्रिक अडचणींमुळं परीक्षा पूर्ण करता न येणं आणि त्याचा गुणांवर परिणाम होणं, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या. अनेक विद्यार्थी नापास होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर परीक्षा केंद्रांवर गोंधळ निर्माण झाला होता. या तांत्रिक अडचणींच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास परीक्षा पुन्हा घेण्यात येईल, असं आश्वासन मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन थांबवलं. मात्र, एका आठवड्यात पुन्हा परीक्षेबाबत निर्णय जाहीर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
संविधानिक पद्धतीनं आंदोलन होणार : न्यायालयाच्या परीक्षांमध्ये अशा प्रकारचा गोंधळ होत असेल, तर इतर परीक्षांचं काय?, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलाय. न्याय विभागावरील विश्वास कायम ठेवायचा असेल, तर परीक्षांबाबत योग्य आणि ठोस निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं. दोन वर्षांनंतर लिपिक पदाची जाहिरात निघाल्यानं विद्यार्थ्यांनी मोठ्या मेहनतीनं परीक्षेची तयारी केली होती. टायपिंग परीक्षेसाठीही अनेक विद्यार्थ्यांनी मागील काही दिवसांपासून सराव केला होता. मात्र, अचानक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली. त्यामुळं एका आठवड्यात परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय जाहीर करावा, सदरील परीक्षा न्यायालयाच्या नियंत्रणात व्हावी, ज्या संस्थेला काम दिलं होतं ते रद्द करावं. ज्याठिकाणी गोंधळ झाला ते परीक्षा केंद्र रद्द करून ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली. एक आठवड्यात उत्तर मिळालं नाही तर राज्यातील सर्व विद्यार्थी छत्रपती संभाजीनगर येथे आंदोलनाला बसतील असा इशारा यावेळी अभिजीत दिपके यांनी सरकारला दिला.
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