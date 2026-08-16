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'उच्च न्यायालय लिपीक पदाचा पेपर फुटला': अभिजीत दिपके यांचे गंभीर आरोप

उच्च न्यायालयाकडून घेण्यात येणाऱ्या लिपीक पदाच्या टायपिंगचा पेपर लिक झाल्याचा आरोप अभिजित दिपके यांनी केला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा देखील केली.

Abhijeet Dipke On Court Paper Leak
अभिजीत दिपके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 8:29 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 10:55 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : उच्च न्यायालय लिपीक पदाचा पेपर फुटला असल्याचा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी केला. राज्यभरात रविवारी लिपीक पदाची परीक्षा होत असताना, तांत्रिक अडचणींमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. शहरातील सुराणा नगर येथील परीक्षा केंद्रावर अभिजीत दिपके यांनी भेट देत, विद्यार्थ्यांची बाजू परीक्षा केंद्रप्रमुखांपुढं मांडली. यावेळी "न्यायालय परीक्षा असल्यानं त्याचे सर्वस्वी अधिकार आमच्याकडं नाहीत," असं त्याला सांगण्यात आलं. मात्र "जे काही उत्तर आहे ते आम्हाला लिखित स्वरूपात हवं आहे, याबाबत नेमकी काय कार्यवाही होईल, याबाबतचा खुलासा देखील आम्हाला लिखित हवा आहे," अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली.

Abhijeet Dipke On Court Paper Leak
अभिजीत दिपके (ETV Bharat)

राज्यात परीक्षेदरम्यान गोंधळ : उच्च न्यायालयाच्या लिपीक पदांसाठी राज्यातील 13000 विद्यार्थ्यांनी आज टायपिंग परीक्षा दिली. मात्र या परीक्षेत राज्यातील बहुतांश केंद्रावर मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. टायपिंग परीक्षा देत असताना देण्यात आलेले संगणक हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. लावण्यात आलेले स्क्रीन यांचा आकार कमी जास्त होता, त्या स्क्रीनचे रंग देखील सारखे बदलत होते, तर कीबोर्डवर एक अक्षर दाबलं, तर दुसरंच अक्षर तिथं येत होतं. त्यामुळे 20 मार्कांच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पाच-सहा असे गुण पडले, परिणामी सर्वच विद्यार्थी नापास होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तांत्रिक अडचण असल्यानं ही परीक्षा रद्द करावी या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी दुपारी एक वाजेपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. आंदोलनात सायंकाळी सहा वाजता अभिजीत दिपके यांनी देखील हजेरी लावली.

'उच्च न्यायालय लिपीक पदाचा पेपर फुटला': अभिजीत दिपके यांचे गंभीर आरोप (ETV Bharat)

अभिजीत दिपके यांनी केली विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा : कॉक्रोच जनता पार्टी अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली. त्यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर सुरू असलेला पेपर लिखित स्वरूपात प्राप्त झाला असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे हा पेपर फुटला असल्याचा आरोप अभिजीत यांनी केला. तर परीक्षा केंद्रावर असलेल्या व्यवस्थापकांसोबत त्यांनी संवाद साधला, त्यावेळी "या परीक्षेबाबत कुठलेही निर्णय घेण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. मात्र आम्ही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयात पाठवू आणि त्यानंतर जो निर्णय होईल, त्यानुसार परीक्षा पूर्ण घेण्याबाबत देखील आम्ही विचारणा करू," असं त्यांना सांगण्यात आलं. मात्र "जे काही आश्वासन देत आहेत ते सर्व लिखित स्वरूपात प्राप्त झालं पाहिजे, उद्या या परीक्षांबाबत आम्ही जाब कोणाला विचारायचा? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे जे काही म्हणणं असेल ते लिखित स्वरूपात देऊन, विद्यार्थ्यांना काय न्याय देता येईल, या सर्व बाबी त्यात नमूद करून द्याव्यात," अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केली. तर पोलिसांनी सहकार्य करावं असं आवाहन यावेळी करण्यात आली.

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Last Updated : August 16, 2026 at 10:55 PM IST

TAGGED:

CJP CHIEF ABHIJEET DIPKE
HIGH COURT CLERK PAPER LEAK
अभिजीत दिपके
न्यायालय लिपीक पदाचा पेपर फुटला
ABHIJEET DIPKE ON COURT PAPER LEAK

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