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'विद्यार्थी व्होटबँक नाही...'; तामिळनाडूतील 'नीट' आंदोलनाला पाठिंबा देत अभिजीत दिपकेंचा सरकारला इशारा!

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावं यासाठी सरकारी शाळा सक्षम करण्याची गरज असताना या शाळा बंद करण्याकडे सरकारचा कल असल्याची टीका अभिजीत दिपके यांनी केलीय.

Abhijeet Dipke on Government school
अभिजीत दिपकेंची सरकारवर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 2:32 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : ''दिल्ली असो किंवा जंतर-मंतर, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला करून काय मिळणार आहे?'', असा सवाल कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केलाय. ''ते कोणत्या वोट बँकेसाठी आंदोलन करत नाहीत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे", असा त्यांनी सरकारला टोला लगावला.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके म्हणाले," आंदोलनात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांशी मी चर्चा करून त्यांचं म्हणणं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमचे सदस्य तिथे मदत कार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेथील सुरू असलेले आंदोलन देवेंद्र महतो यांच्या नेतृत्वात पुढे जावं, अशी आमची इच्छा आहे, त्यांनी नऊ दिवस उपोषण करून लढा दिला आहे. त्यांनी केलेल्या मागण्यांना आमचं समर्थन असून त्यांना हवी असलेली मदत देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांच्यावरच सर्वांचं लक्ष असावं. आमचा चेहरा चमकावण्यासाठी जाणं, हे आम्हाला मान्य नसल्यानं तिथ गेलो नाही''.

माध्यमांशी बोलताना अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke on Government school)

''आदिवासी लोकांच्या जमिनी घेतल्या जातात'' : दिपके पुढे म्हणाले, ''देश स्वतंत्र झाला तरी आदिवासी आणि गरीबांच्या मुलांसाठी शाळांची अवस्था खराब आहे. आदिवासी लोकांवर आधीपासूनच अन्याय होत आलाय. त्यांच्या जमिनी उद्योजकांनी त्यांच्या फायद्यासाठी काढून घेतल्या, त्या बदल्यात त्यांना काही मिळत नाही. त्यांचे अधिकार आपण करत आहोत, त्यांचा मुलांना सुरक्षित भविष्य देण्यात आम्ही कमी पडत आहोत. त्यांना पुढे घेऊन जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण, मॉडर्न इंडियामध्ये त्यांना कुठं स्थान असल्याचं पाहायला मिळत नाही. त्यांना पुढे किंवा सोबत घेऊन जाण्याची वेळ आहे. ग्रामीण भागातील शाळा सक्षम करण्याची गरज आहे.''

''ग्रामीण भागातील शाळा सक्षम झाल्या पाहिजे'' : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावं यासाठी सरकारी शाळा सक्षम करण्याची गरज असताना या शाळा बंद करण्याकडे सरकारचा कल असल्याची टीका अभिजीत दिपके यांनी केलीय. ''गोरगरिबांची आणि मजुरांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं असं सरकारला वाटत नाही का? शाळांच्या इमारती चांगल्या कराव्या, त्याऐवजी नवीन संसद भवन, नवीन पंतप्रधान निवास बांधले. त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. त्यामुळे 15 ऑगस्टपासून अशा दुरावस्था झालेल्या शाळांच्या अवस्थेबाबत अभियान राबवणार आहेत. त्याची सुरुवात हिंगोली येथे जाऊन माझ्या गावातून करत आहे. येथील सरपंच आणि नेत्यांना आवाहन करून चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न करणार आहे'', असं दिपके यांनी स्पष्ट केलं.

''विद्यार्थ्यांसाठी नेहमी लढणार'' : दिपके म्हणाले, ''तमिळनाडू येथे विद्यार्थ्यांसाठी आंदोलन सुरू होणार असल्याची माहिती मिळाली. प्रसिद्ध दिग्दर्शक मणिरत्नम यांच्या बहिणीनंदेखील नीट परीक्षेमुळं आत्महत्या केली. ते दिल्लीच्या आंदोलनातदेखील समाविष्ट झाले होते. आता तमिळनाडू येथे आंदोलन सुरू होणार आहे, तर आम्ही त्यांच्या सोबत राहू. वेळ आली तर तिथे जाऊन सहभागदेखील घेऊ. नुसते तामिळनाडू किंवा झारखंड नाही, तर कोणतेही सरकार असो आम्ही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवणार आहोत.''

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