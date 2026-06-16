माझ्यावरील हल्ला ‘आरएसएस’नेच केला; अभिजीत दिपकेंचा खळबळजनक आरोप!
कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पुन्हा एकदा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. नागपुरात आपल्यावर झालेल्या हल्ल्यामागे आरएसएसचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला.
Published : June 16, 2026 at 4:09 PM IST
नागपूर : 'केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही. जयपूरनंतर मंगळवारी नागपूरात आंदोलन होत आहे. सोमवारी माझ्यावर हल्ला झाला. माझ्यावर हल्ला करणारे लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत, असा गंभीर आरोप कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांनी केला. मंगळवारी ते नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राजीनामा घेतल्याशिवाय परतणार नाही : "सहा जूनला दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन केलं होतं. तेव्हाच अल्टिमेटम दिलाय. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन असंच सुरू राहील. 20 जूनला दिल्लीत मोठं आंदोलन होणार आहे. आम्ही शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय परतणार नाही," असा थेट इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिलाय.
विद्यार्थ्याच्या जीवाची इतकीच किंमत का? : "कुणी तरी जबाबदारी घ्यायला हवी. मात्र, कोणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती असेल की धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा. नरेंद्र मोदींना सत्तेत येऊन चार हजार दिवस झालेत. या काळात त्यांनी कोणत्याही 4 परीक्षा दाखवा ज्या लिक झालेल्या नाहीत. पेपर लिक झाल्यानंतर परीक्षा रद्द झाल्या. त्यामुळं 5 विद्यार्थी आत्महत्या करतात. कारवाईच्या नावावर अधिकाऱ्याची फक्त बदली केली जाते. विद्यार्थ्याच्या जीवाची इतकीच किंमत का?" असा प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी विचारलाय.
माझ्यावर हल्ला आरएसएसच्या लोकांनी केलाय : "जयपूर इथं आंदोलन करत असताना माझ्यावर झालेला हल्ला हा बेरोजगारीमुळं झाला. हल्ला करणाऱ्या जवळ चांगली नोकरी असती तर तो हल्ला झाला नसता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी माझ्यावरती हल्ला केला. आजवर सर्व पक्षांनी तेच केलं. मात्र, आज सत्तेत जे असतील त्यांना प्रश्न तर विचारणारच आहोत. देशातच्या विद्यमान परिस्थितीला भाजपा इतकाच काँग्रेसपक्ष सुद्धा जबाबदार आहे," असं मत अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केलं.
लोकशाही टिकवण्यासाठी आंदोलन महत्वाचं : "धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामा मागणीसाठी जर राजकीय पक्ष काढावा लागणार असेल ही फार लाजिरवाणी गोष्ट आहे. उद्या कुणाच्या घरामध्ये पाणी किव्हा वीज येत नसेल तर राजकीय पक्ष उघडणार का? आपल्या देशात हिंदू-मुस्लिम या मुद्यावर राजकारण होत आहे. यातून युवकांना काय मिळणार? काहीच नाही. आमचं शांततापूर्ण आंदोलन असणार आहे. आम्हाला बांगलादेश, नेपाळकडं पाहण्याची गरज नाही. महात्मा गांधींनी देशात बदल घडवला होता. देशात लोकशाही टिकवण्यासाठी आंदोलन महत्वाचं आहे. माझ्या कुटुंबाप्रती असणाऱ्या जबाबदारीपेक्षा माझी देशाप्रती मोठी जबाबदारी आहे," असं मत अभिजीत दिपके म्हणाले.
आंदोलनाची दिशा भटकवण्यासाठी माझ्यावर हल्ला : "ज्यांना देशातील युवकांची चिंता आहे, त्यांनी या आंदोलनात येऊन सहकार्य करावं. जे माझे मित्र आहेत ते मला सहकार्य करत आहे. मी महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानतो. माझ्यावर जर कोणी हात उगारला तर मी हात उचलणर नाही, असे हल्ले आंदोलन मुद्द्यावरून भडकवण्यासाठी केलं जातात. सर्वांनी सहकार्य करून या आंदोलासोबत जोडलं जावं अशी विनंती आहे. महाराष्ट्रात दोन मोठ्या पक्षांना फोडलं. बंगालमध्ये पार्टी फोडली, मतदान डिलिट केले जात आहे. जिथं मतदान डिलिट होत आहे, तिथं एका पक्षाला फायदा होतो. भगतसिंग, राजगुरू यांनी आंदोलन केलं असत तर आज त्यांनाही देशद्रोही ठरवलं असतं," असं मत अभिजीत दिपके म्हणाले.
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