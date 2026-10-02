दिल्ली पोलीस जनरल डायर, अभिजीत दिपके यांचा घणाघात, मुंबई पोलिसांचं केलं कौतुक
जर तुम्ही संघाच्या विचारांचे असाल तर खाकी वर्दी घालू नका, खाकी चड्डी घाला आणि शाखेत जा, अशा शब्दात दिपके यांनी टीका केली.
Published : October 2, 2026 at 10:23 PM IST
मुंबई - कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईचा संदर्भ देत अभिजीत दिपके यांनी दिल्ली पोलीस अधिकारी सचिन शर्मा यांच्यावर आक्रमक शब्दात निशाणा साधला. शर्मा पोलीस अधिकारी नसून अमित शाह यांचा जनरल डायर आहे, असा आरोप दिपके यांनी केला. छोट्या मुलांना मारहाण करणाऱ्या जनरल डायरसारखी भूमिका बजावत असून दिल्लीमध्ये आंदोलन करणाऱ्यांना फरफटत नेलं जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. जर तुम्ही संघाच्या विचारांचे असाल तर खाकी वर्दी घालू नका, खाकी चड्डी घाला आणि शाखेत जा, अशा शब्दात दिपके यांनी टीका केली. त्याचवेळी मुंबई पोलिसांचं दिपके यांनी कौतुक केलं. मुंबई पोलीस जगात भारी असल्याचं ते म्हणाले.
सीजेपीच्या मागण्या
- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घ्या
- एसआयआर प्रक्रियेची सखोल चौकशी करा
-2023 चा निवडणूक आयोग कायदा रद्द करा
#WATCH | Mumbai | Veteran actress Shabana Azmi says, "... This is a question of our democracy. It is a question of our rights. It is a question of our voice. We have been told since childhood to cast our votes, claim our rights, and raise our voices. But when our fundamental… https://t.co/KIWS154bOg pic.twitter.com/Ql1cwwCRxx— ANI (@ANI) October 2, 2026
या मागण्यांसाठी गोवा, बंगळुरू, रांची, पाटणा येथेही आंदोलन करणार असल्याचं आंदोलक सौरभ दास, आशुतोष रांका यांनी सांगितलं. या आंदोलनात सोम्या कोरडे, रत्ना सिंग, आफरीन नवाज, अजिंक्य शिंदे, प्रणय अहिरे आदी आंदोलकही सहभागी झाले.
मतदारयादीतून नाव वगळले तर आंदोलन होणारच - शबाना आझमी
मतदान हा आमचा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे, आवाज आहे. जर मतदारयादीतूनच आमचं नाव वगळलं जात असेल तर आम्ही आंदोलन करणारच, हा आमचा हक्क आहे, असा इशारा सिने अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी दिला. दरम्यान, गायक विशाल ददलानी यांनी ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’... या गाण्याच्या धर्तीवर मेरा रंग दे बसंती चोला...ग्यानू तू उठाले अपना झोला... असं विडंबनात्मक गाणं सादर केलं. यावेळी महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी, हास्य कलाकार राजीव निगम, अभिनेत्री शर्लिन चोपडा हेही सहभागी झाले होते.
#WATCH | Maharashtra | Veteran actress Shabana Azmi joins the CJP protest at Mumbai’s Shivaji Park against the Election Commission. pic.twitter.com/Q9vVzrkS4O— ANI (@ANI) October 2, 2026
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