'...अन्यथा दाभोलकर, पानसरेंसारखी हत्या होईल'; अभिजीत दिपकेंना 'झेड प्लस' सुरक्षेची मागणी
"कॉक्रोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा द्यावी," अशी मागणी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कास्ट्राईब महासंघाने केलीय.
Published : August 4, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 4:05 PM IST
नागपूर : 'कॉक्रोच जनता पार्टी' म्हणजे सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा द्या, अन्यथा त्यांचीही नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्यासारखी हत्या होऊ शकते, अशी भीती राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कास्ट्राईब महासंघाने व्यक्त केलीय. दिपकेंच्या जीवाला धोका असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
"अभिजीत दिपके यांनी केवळ शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराबद्दल आवाज उठवलेला नाही, तर ते शिक्षण क्षेत्रात प्रस्थापित व्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी प्रयत्नरत आहेत. यापूर्वी ज्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यवस्था परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले, त्यांची हत्या करण्यात आली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्यासारखीच अभिजीत दिपके यांचीही हत्या होऊ शकते," असं कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचं म्हणणं आहे.
दिपके कोट्यवधी लोकांच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधी : "कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने राष्ट्रपती आणि महाराष्ट्राच्या गृह विभागाला पत्र पाठवून दिपके यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. अभिजीत दिपके आज लाखो-कोट्यवधी लोकांच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधी बनलेत. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असून दिल्लीतील जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर त्यांना धमक्या मिळत आहेत. त्यामुळे सरकारने दिपके यांच्या सुरक्षिततेचा विषय गांभीर्याने घ्यावा आणि त्यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा प्रदान करावी," अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे विदर्भ अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा : "नीट पेपरफुटीनंतर शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात भविष्याबाबत अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यामुळे या शिक्षण व्यवस्थेला जबाबदार असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्याविरोधात अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वात जंतर मंतरवर देशव्यापी आंदोलन उभं झालं. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. तरूणांनी पुकारलेला हा लढा फक्त एका मंत्र्याच्या राजीनामापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर व निरंकुश सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात होता. यानंतर दिपके यांना धमकीचे मेसेज सुरू झाले. त्यामुळे दिपकेच्या जीवाला धोका निर्माण झाला, यासाठी त्यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा प्रदान करावी," अशी मागणी विविध संघटनेच्या प्रतिनिधींद्वारे करण्यात येत आहे.
हेही वाचा :
महाराष्ट्र काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा 'गुंगी गुडिया' असा उल्लेख; राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक
मालमत्तेला प्रॉपर्टी कार्ड देणारी महत्त्वपूर्ण योजनेची महसूलमंत्र्यांकडून सिंधुदुर्गात घोषणा; लँड टायटलिंगचा कायदाही आणणार