अभिजीत दिपकेंची 'स्कूल ठीक करो' मोहीम, हिंगोलीतून सुरुवात
अभिजीत दिपके यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीने आता 'स्कूल ठीक करो' मोहीम सुरू केलीय. आजपासून ग्रामीण भागातील शाळा सुधारण्यासाठी CJP ने पुढाकार घेतला आहे.
Published : August 15, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 3:24 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी आजपासून स्कूल ठिक करो ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत त्यांनी आज हिंगोली जिल्ह्यातील संतुकपिंपरी या गावी जाऊन जिल्हा परिषद शाळेची पाहणी केली. यावेळी गावातील शाळेची दुरवस्था झाल्याचं निदर्शनास आलं. शाळेत पिण्याचं पाणी नाही, खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत दिसून आल्या. त्याला बॅनरद्वारे झाकण्यात आलं होतं.
स्कूल ठीक करो मोहिमेला सुरुवात : महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील शाळांची दुरवस्था असल्यानं 'स्कूल ठीक करो' मोहिमेला सुरुवात केल्याची माहिती अभिजीत दिपके यांनी दिली. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे, फक्त पुणे, मुंबई, बंगलोर सारख्या ठिकाणी नाही तर या ग्रामीण भागात राहणारे मुलं देखील भविष्य आहेत, हे समजून घ्यावं लागेल असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं. तसेच आज दिवसभरात काही शाळांना भेट देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
खाजगी शाळेची लुट थांबवा : शिक्षणाचे दर निश्चित झाले पाहिजे, पहिली दुसरीसाठी एक ते दीड लाख रुपये आकारले जात आहे. शिक्षण इतकं महाग झालं तर गरीब कुटुंबीयांनी मुलांना शिकवायचं कसं? असा प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. सरकारी शाळांवर तुम्ही काम करत नाहीत, ग्रामीण भागातील शाळा तर दुरवस्थेत आहे. त्यामुळं आधी त्यांची स्थिती सुधारण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. खाजगी शाळांनी सुरू केलेली लूटमार थांबली पाहिजे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी देशाचं भविष्य आहे. आज स्कूल ठीक करो मोहिमेला सुरुवात केली असून इतरही तालुक्यातील ग्रामीण भागात या मोहिमेंतर्गत शाळांची आम्ही तपासणी करून एक अहवाल तयार करणार आहोत, अशी माहिती अभिजीत दिपके यांनी पत्रकारांशी बोलतना दिली.
शेतकऱ्यांसाठी देखील काम करणार : याआधी नीट परीक्षाबाबत आम्ही आंदोलन केलं, आता सरकारी शाळाबाबत आम्ही अभियान सुरू केलं असून भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी देखील काम करू, कारण ग्रामीण भागातला शिकणारा विद्यार्थी हा शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे. शेतकरी गळफास घेत आहेत तर त्याला नुसता दुष्काळ हे एकच कारण नाही तर, त्यांच्या मुलांना शिक्षण कसं द्यायचं हा देखील गंभीर प्रश्न त्याच्यासमोर आहे. अशी अनेक कारणं असल्यानं शेतकऱ्यांवरही परिस्थिती येत आहे. आश्रम शाळेत साप चावून विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली, त्यावर आता प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे, ते जाऊन पाहणार असल्याचं देखील अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं.
कसे विश्वगुरू होणार? : स्वातंत्र्याला 80 वर्ष झाले असूनही आपण जातीवादाच्या मुद्द्यात अडकलेले असू तर आपण विश्वगुरू कसे होऊ शकतो अशी टीका अभिजित दिपके यांनी नाव न घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली. अमेरिका, जपान एआय, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमी कंडक्टर यावर काम करत आहे, त्यावर बोलत आहे, आपण मात्र हिंदू-मुस्लिम यातच अडकलेलो आहोत, आपल्याकडं बटोगे तो कटोगे असे नारे निवडणुकीच्या वेळी दिले जातात. अशा नाऱ्याने काय होणार आहे? ना नोकरी मिळणार आहे ना शिक्षण, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. कोणाचा आयुष्य सुधारणार आहे, त्यामुळं लोकांनी या भानगडीत पडू नये. चांगलं शिक्षण घेण्याकडं आपला कल असला पाहिजे. नुसती पुस्तक वाचली म्हणून शिक्षण घेतलं असं होत नाही, तर समजदार आणि एक चांगली माणूस म्हणून पुढं आलं पाहिजे. त्यालाच आपण शिक्षित म्हणू शकतो. त्यासाठी संविधान वाचावं लागेल, त्यात कुठेही जातीवादाला थारा नाही, असं मत देखील अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केलं.
80 वर्षात काय केले? : ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था पाहता आपल्याला लाज वाटली पाहिजे, अशी टीकाही दिपकेंनी केली. आधी ग्रामीण भागात पिण्यासाठी पाणी, शाळेत चांगले स्वच्छता गृह, चांगली इमारत, उत्तम शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून द्या. देश स्वतंत्र झाल्यावर 80 वर्षांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधांसाठी भांडावे लागत आहे. त्यांच्याकडील दुरावस्थेचे व्हिडिओ काढून टाकावे लागत असतील तर आम्ही इतकी वर्ष काय केले हा प्रश्न उपस्थितीत होत असल्याचंदेखील अभिजीत दिपकेंनी सांगितलं.
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