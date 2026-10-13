पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आंदोलनाची भीती, संपूर्ण देशच जंतर मंतर बनेल, अभिजीत दिपकेंचा घणाघात
अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका करत, सरकारला आंदोलनाच्या ठिकाणाची नव्हे, तर जनतेने आंदोलन करण्याच्या विचाराची भीती वाटत असल्याचा आरोप केला
Published : October 13, 2026 at 11:43 AM IST
हिंगोली - देशातील लोकशाही व्यवस्था, निवडणूक आयोगाची भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आणि दिल्लीतील इंडिया ब्लॉकच्या आंदोलनावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका करत, सरकारला आंदोलनाच्या ठिकाणाची नव्हे, तर जनतेने आंदोलन करण्याच्या विचाराची भीती वाटत असल्याचा आरोप केला आहे.
निर्बंध आणून आंदोलनाचा आवाज दाबता येणार नाही - जंतर मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून हटवल्याच्या मुद्द्यावरूनही अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. नरेंद्र मोदी यांना असं वाटत असेल की जंतर मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून हटवलं, तर आंदोलनं थांबतील, तर तो त्यांचा गैरसमज आहे, असं ते म्हणाले. जंतर मंतर हे केवळ दिल्लीतील एक ठिकाण नसून प्रतिकाराची भावना आणि आंदोलनाचं प्रतीक आहे. त्यामुळे एका ठिकाणावर निर्बंध आणून आंदोलनाचा आवाज दाबता येणार नाही. उलट आता संपूर्ण देशच जंतर मंतर बनेल आणि दिल्लीतही वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलनं होतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत काय? - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर भाष्य करताना, सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा निवडणूक आयोग, या संस्थांच्या कारभारावर सध्या अधिक भाष्य करायचं नसल्याचं दिपके म्हणाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही न्यायालयाची जबाबदारी नसल्याचं म्हटलं होतं, तर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत काय झालं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळल्यानंतर, सध्या मतदान करता येत नसेल तर नंतर मतदान करा, अशी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मतदारांना नंतर मतदान करण्याचा सल्ला दिला जात असेल, तर नरेंद्र मोदींनाही याच पद्धतीने यावेळी निवडणूक लढवू नका, पुढच्या वेळी लढवा, असं सर्वोच्च न्यायालय सांगणार का? असा सवाल उपस्थित करत दिपके यांनी मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला.
INDIA आघाडीच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया - दरम्यान, दिल्लीत झालेल्या इंडिया ब्लॉकच्या आंदोलनाचं त्यांनी स्वागत केलं. हे आंदोलन मोठं आणि अत्यंत आवश्यक होतं, असं सांगत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारची आंदोलनं करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं. इंडिया ब्लॉक हा विरोधी पक्षांचा गट असल्याने लोकशाहीत जनतेचे प्रश्न मांडण्याची आणि सरकारला जाब विचारण्याची त्यांची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा देईपर्यंत देशभरात अशी आंदोलनं सुरू राहावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हुकूमशाहीचं लक्षण - लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणं ही लोकशाहीची ताकद आहे; मात्र आंदोलनाची भीती बाळगणं हे हुकूमशाहीचं लक्षण आहे, अशा शब्दांत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. सरकारला आंदोलनाच्या ठिकाणाची नव्हे, तर जनतेच्या निषेधाची आणि विरोधाची भीती वाटते, असा आरोपही त्यांनी केला.
राजकीय नेत्यांकडून आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी उपलब्ध यंत्रणांचा वापर करून चौकशी करावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. पोलीस, ईडी आणि सीबीआय यांसारख्या तपास यंत्रणा सरकारकडे असताना आरोप करण्यापेक्षा चौकशी करून दोषींवर कारवाई का केली जात नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
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