'दिल्ली पोलिसांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला मानसिक त्रास दिला, कोठडीत छळ केला'; अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप
सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषद घेत दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : October 12, 2026 at 11:01 AM IST
नागपूर - सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषद घेत दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अभिजीत दिपके यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानातून ताब्यात घेतलं होतं. त्याच दिवशी अभिजीत यांच्या आजीचं निधन झालं होतं. आजीच्या अंत्यसंस्काराला अभिजीत दिपके हे जाऊ शकले नाहीत.
आजीच्या निधनाची बातमी अभिजीत दिपके यांना दिली होती. तसंच त्यांना अंत्यसंस्काराला जाण्यासाठी आम्ही पाहिजे ती मदत करण्यास तयार होतो. कुटुंबीयांना बोण्यास त्यांना फोन लावून देत होतोत, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी रविवारी पत्रकार परिषदेतून दिली होती. तसंच त्यांनी एक व्हिडिओही प्रसिद्ध केला होता. दिल्ली पोलिसांनी केलेले दावे अभिजीत दिपके यांनी फेटाळून लावले आहेत.
"दिल्ली पोलिसांनी अर्धाच व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. पोलिसांनी मला ताब्यात घेत कुठे ठेवले हे माझ्या कुटुंबीयांना का सांगितले नाही?" असा सवाल अभिजीत दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांना विचारला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दिपके यांच्या अटकेचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. व्हिडिओमध्ये दिसते की, आजीच्या निधनाची बातमी कळल्यावर दिपके यांनी डोक्यावर हात ठेवला. पोलिसांनी त्यांना पाणी देऊ केले, पण दिपके यांनी नकार दिला. पोलिसांनी त्यांना आजीच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहायचे आहे का? असे विचारले आणि व्यवस्था करू शकतो, असे सांगितले, मात्र, दिपके यांनी नकार दिला.
पोलिसांनी पूर्ण व्हिडिओ दाखवला नसल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. माझ्या भावाचा नंबर मिळवण्यासाठी मी माझा फोन मागत होतो, तो भाग तुम्ही का डिलीट केला? अशी विचारणा केली. अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना शनिवारी सकाळी विमानातून ताब्यात घेण्यात आले होते. जवळपास 23 तासांनंतर रविवारी सकाळी 10 वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली.