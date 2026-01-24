'उशिरानं दिलेला न्याय हा कधीही न्याय ठरत नाही'; एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासमोरच सरन्यायाधीशांचं परखड मत
उशिरानं दिलेला न्याय हा कधीही न्याय ठरत नाही, तो न्याय नाकारणं असतं, असं परखड मत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मुंबईत व्यक्त केलं.
Published : January 24, 2026 at 8:00 PM IST
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत शनिवारी आपल्या पहिल्या मुंबई भेटीवर होते. याचं औचित्य साधत मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. 'गेट वे ऑफ इंडिया'जवळील हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये आयोजित एका सोहळ्यात हा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर व इतर न्यायमूर्तींसह राज्याचे दोन्ही उमुख्यमंत्री हजर होते. यानिमित्तानं राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेले एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सरन्यायाधीशांसोबत एकाचवेळी एकाच मंचावर उपस्थित असल्याचं पाहायला मिळालं.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सन्मान होणं अभिमानास्पद - सरन्यायाधीश : दीडशे वर्षांहून अधिक गौरवशाली परंपरा असलेल्या, देशातील सर्वात जुन्या व प्रतिष्ठित न्यायसंस्थांपैकी एक असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक परंपरेत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा सत्कार होणं हे अत्यंत गौरवास्पद असल्याचं यावेळी सूर्यकांत यांनी सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालय ही केवळ एक संस्था नसून ती एक संस्कृती आहे. या वास्तूनं देशाच्या न्यायव्यवस्थेची शान कायमच वाढवली. मुंबई उच्च न्यायलयानं कायमच देशातील इतर न्यायालयांसमोर एक आदर्श घालून दिलाय. उच्च न्यायालय तेव्हाच योग्य न्यायदान करतात जेव्हा तिथले न्यायमूर्ती कुठल्याही दबावाविना खुल्या मानसिकतेनं वागतात, आणि तिथले वकील योग्य कायदेशीर गोष्टी त्यांच्यासमोर मांडतात. महाराष्ट्राचा पसारा आणि आवाका पाहता इथं कोल्हापुरच्या रूपात एक नवं खंडपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी राज्य सरकारचेही यावेळी आभार मानले की, त्यांनी न्यायव्यस्थेच्या गरजा लक्षात घेत हा निर्णय घेतला.
मुंबई विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांचं व्याख्यान - ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फली नरिमन यांच्या स्मृती जागवणाऱया एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचं व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं. उशिरानं दिलेला न्याय हा कधीही न्याय ठरत नाही, तो न्याय नाकारणंच असतं. न्यायसंस्थेनं वेळीच हस्तक्षेप न करणं हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचं एकप्रकारे हननचं आहे, या शब्दांत देशाचे सरन्यायाधीश यांनी न्याय वेळेत होणं किती महत्त्वाचं आहे हे सांगताना स्पष्ट केलं. एखाद्या शेतकऱयाची जमीन हिसकावली जाते, एखाद्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक दाखला मिळत नाही तेव्हा तो आशेनं न्यायालयात येतो. अश्यावेळी जर न्यायालयानं तातडीनं त्याला दिलासा दिला नाही, तर त्याचा न्यायसंस्थेवर विश्वासच राहणार नाही. त्यामुळं न्यायालयाचा एखाद्या प्रकरणात वेळीच हस्तक्षेप होणं अत्यंत गरजेचं आहे. तरच त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कायम राहील, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायालय हक्काचं व्यासपीठ - "राज्यातील न्यायव्यवस्थेनं राज्य सरकारच्या कारभारावर अंकुश ठेवायला हवा. सर्वसामांन्यांच्या याचिकांना प्राधान्य द्यायला हवं. देशातील उच्च न्यायालयं ही देशाच्या संविधानिक आराखड्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नागरिकांसाठी एखाद्या रास्त विषयावर दाद मागण्यासाठी ते त्यांच्या हक्काचं व्यासपीठ मिळवून देतात, जेव्हा राज्यात कायदा व नियम पायदळी तुडवले जातात तेव्हा नागरिकांना न्यायालयाचाच आसरा असतो. उच्च न्यायालय हे राज्यातील नागरिकांकरता त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची रक्षा करण्याकरता मोलाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे खऱया अर्थानं राज्यातील उच्च न्यायालय हेच तिथल्या नागरिकांचं संविधानि न्यायालय असतं. भलेही सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द हा शेवटचा असतो, मात्र उच्च न्यायालयाची भूमिक तो शब्द देण्याआधी त्यांना विचारात घ्यावीच लागते," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.
उच्च न्यायालयाकडे अधिकार - "अन्यायाला सर्वात आधी वाचा फोडली जाते ती उच्च न्यायालयातच, पर्यावरणीय समस्या, प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार, अनास्था याबाबत सर्वात आधी उच्च न्यायालयात वाचा फोडली जाते. त्यामुळे न्यायदानात त्यांचं महत्त्व कधीच कमी होणार नाही. एखादं प्रकरण न्यायालयापुढं आलं नाही आणि ते येणं महत्त्वाचं असतं तेव्हा सुमोटो याचिकेच्या माध्यमातून ते स्वत:हून सुनावणीला घेण्याचाही उच्च न्यायालयाकडे अधिकार असतो. कैद्यांचे अधिकार, मोलमजुरी करणाऱया कामगारांच्या अधिकारांनाही जपण्याचं काम उच्च न्यायालयानं वेळोवेळी केलंय. बदलत्या काळासह उच्च न्यायालयानंही आपलं रूप बदललं. टेक्नॉलॉजीच्या युगात आज घरात बसूनही तुम्ही न्यायालयात काय चाललंय ते पाहू शकता. कोरोनाकाळातील लॉकडाऊननं खरं तर जगाल दिलेली ही एक मोठी उपलब्धी आहे, त्यामुळे न्याय व्यवस्थेनंही ते जास्तीत जास्त आत्मसात करायलं हवं," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची कारकीर्द - सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा जन्म हरियाणातील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंतचा प्रवास हा परिश्रम, निष्ठा, बुद्धिमत्ता आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रेरणादायी दाखला देणारा आहे. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात काम पाहिल्यानंतर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ते भारताचे सरन्यायाधीश असा त्यांचा प्रवास सर्वांसाठीच प्रेरणादायी आहे. देशातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी त्यांनी आजवर घेतलेले निर्णय आणि न्यायालयीन प्रशासनातील सुधारणा करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा राहिलाय. सरन्यायाधीश म्हणून सूर्यकांत यांना आगामी 15 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. देशातील संवैधानिक मूल्य, सामाजिक न्याय आणि समानतेला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न सर्वजण मिळून करतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
