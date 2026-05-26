लवासा प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी, शरद पवार अन् कुटुंबियांविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी

लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाशी संबंधित कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

लवासा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वपूर्ण सुनावणी
Published : May 26, 2026 at 9:40 AM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची लवासा प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज मंगळवारी (26 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे.

काय आहे याचिका? : लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाशी संबंधित कथित अनियमितता आणि गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील तथा याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी आरोप केला आहे की, या प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री (दिवंगत) अजित पवार यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले. तसेच सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती सदानंद सुळे हे प्रमुख भागधारक असलेल्या लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीला विशेष सवलती देण्यात आल्या, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.

याचिकेत असाही आरोप आहे की राज्य शासनाची 341.15 हेक्टर जमीन नाममात्र दरानं, वार्षिक सुमारे अडीच लाख रुपये भाडेपट्टीवर देण्यात आली. तसेच लवासा प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच आणि आवश्यक शासकीय परवानग्या पूर्ण न करताच सुमारे 5 हजार एकर जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वी ही याचिका फेटाळली असून त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

याचिकेचा पूर्व इतिहास : लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाशी संबंधित याचिकेचा पूर्व इतिहास अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडलेला आहे. नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केलेल्या मूळ जनहित याचिकेवर 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्णय दिला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवत म्हटलं होतं की, याचिकाकर्त्यांनी आरोप मांडण्यास बराच उशीर केला आहे. न्यायालयानं असेही स्पष्ट केलं होतं की, प्रकल्पाबाबत काही आरोप असले तरी कायद्यात करण्यात आलेले बदल बेकायदेशीर ठरवता येत नाहीत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते पाडण्याचे आदेश देणं शक्य नाही, असंही निरीक्षण नोंदवण्यात आलं होतं.

राज्य सरकारची भूमिका : दरम्यान, राज्य सरकारनं या प्रकल्पाला पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी राबवलेला विकास प्रकल्प असल्याची भूमिका घेतली होती. कायद्यात आवश्यक बदल करूनच परवानग्या देण्यात आल्या असल्याचं सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं.

याचिकेतील प्रमुख आरोप : लवासा प्रकरणाशी संबंधित याचिकेत कॅग आणि लोकायुक्तांच्या अहवालांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लोकायुक्तांच्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे 5 ते 10 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी पुढे नमूद केलं की, 2018 मध्ये त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार पुढे पौड पोलिसांकडे पाठवण्यात आली, मात्र पुन्हा ती पोलीस आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आली.

2019 मध्ये ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलीस उपायुक्तांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे. पुढे माहिती अधिकारातून ही तक्रार निष्क्रिय राहिल्याचे उघड झाल्यानंतर मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे पुन्हा तक्रार करण्यात आली. तरीही कारवाई न झाल्याने अखेर जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता त्याच प्रकरणाशी संबंधित काही निष्कर्षांचा आधार घेत नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

