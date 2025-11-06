ETV Bharat / state

4100 कोटी खर्चून उच्च न्यायालयाची इमारत उभारण्यात येणार; शिलान्यास कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी बजेटवरून काय मारली कोपरखळी?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठीचा शिलान्यास करताना सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी बुधवारी समाधान व्यक्त केलं. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इमारतीच्या कामासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्यात.

उच्च न्यायालयाची नियोजित इमारत (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 9:54 AM IST

मुंबई - देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वांद्रे इथं तयार होणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या कॉम्प्लेक्सचा बुधवारी शिलान्यास करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचीही उपस्थिती होती.

ठरविलेल्या गोष्टी करता आल्याचं समाधान - सरन्यायाधीश म्हणून हा आपला शेवटचा मुंबई दौरा आहे, असं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी स्पष्ट केलं. या महिन्याअखेरीस भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदावरून पायउतार होणार आहेत. मात्र, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रासाठी ठरविलेल्या गोष्टी करता आल्याचं समाधान त्यांनी व्यक्त केलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्ममूमी असलेल्या मंडणगड इथं उभारलेली न्यायालयाची नवी इमारत, नाशिकचं नवं न्यायालय आणि कोल्हापूरचं नवं खंडपीठ इत्यादी गोष्टींचा सरन्यायाधीश गवईंनी आवर्जून उल्लेख केला. तसेच लोक न्यायालयात न्यायाच्या आशेनं येतात. त्यांना जर न्याय मिळण्यात वर्षानुवर्ष लागत असतील तर ती गंभीरतेनं विचार करण्याची गोष्ट असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.

New Bombay high court news
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat Reporter)



शिंदे-फडणवीसांची तुफान 'बोलंदाजी' - या कार्यक्रमात बोललाना मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी या भव्य इमारतीेचे वास्तुरचनाकार हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांना सूचना केली की या इमारतीच्या रचनेत लोकशाही दिसणं गरजेचं आहे. कारण, आपला देश हा लोकशाही प्रधान देश आहे. सध्या उभी असलेली हायकोर्टाची इमारत ही ब्रिटिशकालीन असल्यानं ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीपेक्षाही जुनी आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाला एक मोठ ऐतिहासिक वारसा मिळाला आहे. हा वारसा नव्या वास्तूतही जपला जाणं महत्त्वाचं आहे. तसेच इथल्या सरकारी वकिलांनाही पुरेशा सोयी-सुविधा मिळतील, याची काळजी घ्या, अशी विनंती त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली. कारण हायकोर्टातील सरकारी वकिलांच्या दालनाता बसायला जागाही उपलब्ध नाही. त्यांना फाईलींवर बसायची पाळी येते, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.

New Bombay high court news
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीमधील वास्तूरचना (Source- ETV Bharat Reporter)

शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये, असं म्हणतात. मात्र, हायकोर्टाची ही नवी बुलंद इमारत इतकी सुंदर तयार होईल की, मुंबईत आलेला माणूस ती पाहायला नक्की इथं येईल-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस

नवीन इमारत दिलेल्या बजेटमध्ये पूर्ण व्हावी- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना उद्देशून कोपरखळी मारताना आठवण करून दिली की, अठराव्या शतकात ब्रिटिशांनी ही इमारत बांधली तेव्हा त्यासाठी 16,000 रूपयांचं बजेट होतं. त्यातही इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर 300 रूपये वाचले होते. तेव्हा नवी इमारत किमान दिलेल्या बजेटमध्ये पूर्ण व्हायला हवी. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आठवण करून दिली की, काम सुरू झालं तेव्हा 3750 कोटींचं बजेट नव्या हायकोर्ट इमारतीकरता दिलं होतं. ते आता वाढवून 4100 कोटी करण्यात आलंय. तसेच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोर्टाशी संबंधित कुठलाही निर्णय आला की आम्ही लगेच मंजूर करून टाकतो. त्यावर कुठलीही चर्चा होत नाही. जाताजाता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कबूली दिली की, गेल्याकाळी काळात आम्ही इतकी कोर्टकचेरी पाहिलीय की कोर्ट हा आता आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय झालाय.

New Bombay high court news
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीमधील वास्तूरचना (Source- ETV Bharat Reporter)
New Bombay high court news
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठीचा शिलान्यास (Source- ETV Bharat Reporter)
  • फोर्टमधील उच्च न्यायालयाच्या ब्रिटिशकालीन इमारतीला आता 150 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. तिथं जागाही अपुरी पडत असून अत्याधुनिक सोयी-सुविधांचाही अभाव आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचं नवं संकुल वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या जागेवर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
New Bombay high court news
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,सोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश गवई (Source- ETV Bharat Reporter)

कशी असेल वांद्रे येथील नवी इमारत -

  • वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील 30 एकर जागेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रशस्त इमारत उभारण्यात येणार आहे.
  • मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी कंत्राटदार हफिज काॅन्ट्रॅक्टर यांनी आराखडा तयार केला.
  • या आराखड्यावर हायकोर्टाच्या सुकाणू समितीनं शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झालीय.
  • मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या नवीन इमारतीच्या रचनेत अत्यंत आकर्षक, जुन्या-नव्या शैलीचा मिलाफ दिसेल.
  • विमानतळ, पश्चिम-पूर्व द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे-कुर्ला संकुल येथून हा परिसर जवळ असल्यानं सागरी किनारा मार्गावरून इथं मंत्रालयातूनही सहज पोहचता येणं शक्य होणार आहे.
  • प्रकल्पाच्या आराखड्यानुसार 24 एकर जागेवर न्यायालयाची मुख्य इमारत उभी राहणार आहे.
  • समोर 4 मजली इमारत, मागच्या बाजूस 9 मजली अशी इमारतीची रचना असणार आहे.
  • यातील 4 एकर जागेवर निवासस्थानं बांधण्यात येतील.
  • एकूण 60 लाख चौरस फूट बांधकाम क्षेत्रात हे भव्य संकुल उभारले जाणार आहे.
  • वांद्रे येथील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत वेटिंग रूम, प्रशस्त पार्किंग, सभागृह आणि उपहारगृह आदी सुविधांचीही निर्मिती करण्यात येणार आहे.

Last Updated : November 6, 2025 at 9:54 AM IST

CJI GAVAI
CM FADNAVIS ON NEW COURT BUILDING
मुंबई उच्च न्यायालय नवीन इमारत
BOMBAY HIGH COURT BUILDING BUDGET
BOMBAY HIGH COURT NEW BUILDING

