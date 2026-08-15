फोटोग्राफी, सहल आणि मौज, मुंबईतील 15 विद्यार्थ्यांनी कॅमेऱ्यातून टिपले अनोखे क्षण
सलाम बॉम्बे फाउंडेशन आणि सिटीफ्लो कंपनीमुळे स्वातंत्र्य दिनी 15 विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिक मुंबई अनुभवता आली.
Published : August 15, 2026 at 6:49 PM IST
मुंबई : सलाम बॉम्बे फाउंडेशन आणि सिटीफ्लो बस कंपनीच्या संयुक्त विद्यमानाने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुंबईतील महानगरपालिका आणि सरकारी शाळांमधील 15 विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक सहलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सहलीत विद्यार्थ्यांना मुंबईत स्वातंत्र लढ्याचा इतिहास घडला तिथे नेण्यात आलं. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून फोटोग्राफी करून घेण्यात आली. हे एक प्रकारचं विद्यार्थ्यांसाठीच फोटोग्राफीचं प्रशिक्षणच होतं. सर्वसामान्य घरातील असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फोटोग्राफी करायला मिळत असल्याचा आनंद पाहायला मिळाला. या विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने आणि हौसेने फोटोग्राफी केली.
सहलीसह फोटोग्राफी :- विद्यार्थ्यांना या सहलीत शालेय वर्गाच्या पलीकडे जाऊन मुंबईचा अनुभव घेण्याची संधी मिळाली. विद्यार्थ्यांना देशाच्या इतिहासात महत्त्वाचं स्थान असलेल्या मुंबईतील ठिकाणी नेण्यात आलं. त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून फोटोग्राफी करुन घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी गेटवे ऑफ इंडिया, मनी भवन, ऑगस्ट क्रांती मैदान, सर जे.जे स्कूल ऑफ आर्ट गॅलरी आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक स्मारक अशा ठिकाणी फोटोग्राफी केली.
मुंबई शहर विविध वाहनातून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने बघू शकतो. सलाम बॉम्बे फाउंडेशनने अशातच विद्यार्थ्यांना सिटीफ्लो बसच्या माध्यमातून मुंबईची सहल घडवली. मुंबई बसमधून बघण्याचा वेगळा अनुभव असतो. हा अनुभव या विद्यार्थ्यांना सहलीतून घेता आला. विद्यार्थ्यांनी या सहलीदरम्यान प्रमुख स्थळ आणि वास्तूचे फोटो आपल्या कॅमेरामध्ये टिपले. विद्यार्थ्यांना फोटोग्राफीतून मुंबईकडे बघण्याचा व्यापक दृष्टिकोन मिळाला.
संकल्प केळशीकर काय म्हणाले? -: "आम्हाला मुंबईतील विद्यार्थ्यांना सलाम बॉम्बे फाउंडेशनच्या सहयोगामुळे शहराचा वेगळा अनुभव देता आला. ही सर्व मुलं अतिशय गुणवंत आहेत. यांची विचार करण्याची क्षमता वेगळी आहे. त्यांची क्षमता आम्हाला पाहता आली. त्यांच्या फोटोग्राफीच्या कलेला व्यासपीठ देण्याचं काम आम्ही नक्की करू. या मुलांनी आपल्या फोटोग्राफीमधून आपले वेगळेपण दाखवून दिलं आहे. सर्वच कौतुक आहे", अशी प्रतिक्रिया सिटीफ्लोचे सहसंस्थापक संकल्प केळशीकर यांनी दिली.
सलाम बॉम्बे फाउंडेशन प्रमुख यांची प्रतिक्रिया :- "आमच्या विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक सहलीमुळे मुंबईच्या ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारशाशी जुडण्याची आणि एका आधुनिक दृष्टिकोनातून शहराचं निरीक्षण करण्याची अमूल्य संधी उपलब्ध झाली. सिटीफ्लो बसेसमध्ये आपलं काम प्रदर्शित केलं जाण्याची ही संधी आमच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अर्थपूर्ण प्लॅटफॉर्म प्रदान करते", असं सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे प्रमुख सेविओ पाषाणा म्हणाले.
विद्यार्थ्यांना कसं वाटलं?:- "आज आम्हाला आयुष्यातील खूप मोठी संधी मिळाली. इतर वेळी या सर्व ठिकाणी मी माझ्या पालकांसोबत गेली होती. मात्र आज वेगळ्या पद्धतीने सर्व ठिकाणी आले. याचबरोबर सर्व ठिकाणं कॅमेरामध्ये टिपता आली. वेगळ्या प्रकारचा विचार करण्याची संधी मिळाली. यासाठी आम्ही सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे आभारी आहोत", अशा शब्दात या सहलीत सहभागी झालेल्या लावण्या अरोस्कर या विद्यार्थीनीने आपला अनुभव व्यक्त करत सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे आभार मानले.
"फाउंडेशनचे आभार" -: "आजची संधी आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची होती. आज मुंबईकडे बघण्याचा वेगळा दृष्टिकोन मिळाला. फाउंडेशनकडून विविध कार्यक्रम वेळोवेळी घेतले जातात. आजचा कार्यक्रम खास होता. ऐतिहासिक ठिकाणांना आम्हाला भेट देता आली. यासाठी फाउंडेशनचा मी आभारी आहे", असं सहभागी विद्यार्थी पृथ्वी झेंडे म्हणाला.
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