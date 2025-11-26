ETV Bharat / state

शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी नागरिकांनी तक्रार करावी; शिक्षण विभागाचं आवाहन

नागपूर आणि नाशिकमध्ये झालेला शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यात चांगलाच गाजला होता. या प्रकरणानंतर शासन अलर्ट मोडवर असून घोटाळा रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे.

SCHOOL ID SCAM CASE
शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 5:42 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : नागपूर आणि नाशिक इथं शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. यामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेकडो शिक्षकांनी बनावट शालार्थ आयडी तयार करून लाखो रुपयांचं वेतन काढलं होतं. याप्रकरणी अनेक शिक्षणाधिकारी आणि लिपिकांवर कारवाई झाली आहे, तर काही जणांना अटकही केली आहे. पुण्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील उपनिरीक्षकाला एक लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंगेहाथ अटक केली. या प्रकरणी शिक्षण विभागानं एसआयटी नेमली असून एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी नागरिकांनी पुढं येऊन तक्रार करावी, असं आवाहन शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना केलं.

नागरिकांनी दिल्या 200 हून अधिक तक्रारी : "मध्यंतरी नागपूर आणि नाशिकमध्ये शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्यातून शेकडो शिक्षकांसाठी बनावट शालार्थ आयडी बनवले होते. यातून लाखो रुपयांचं वेतन काढलं होतं. असाच प्रकार जळगावमध्ये समोर आला होता. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासनानं एसआयटी नेमली आहे. याबाबत शासनानं कोणाकडे याप्रकरणाची माहिती असल्यास शासनाला द्यावी असं आवाहन केलं होतं. यानंतर आतापर्यंत 200 हून अधिक तक्रारी आल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह (ETV Bharat Reporter)

शालार्थ आयडी आता ओटीपीच्या माध्यमातून : राज्यात 3 लाख शिक्षकांना ग्रँट आहे. त्यांना शालार्थ आयडी असून यावरून वेतन जातं. या सर्वांची कागदपत्रं सिस्टिमवर अपलोड होत आहेत. जवळपास 98 टक्के काम हे पूर्ण झालं आहे. यामुळं एक शिस्त लागणार आहे. तसंच जे काही ई ऑफिस सुरू केलं आहे. त्यात देखील ऑनलाईन मान्यता देण्यात येणार आहे. तसंच शालार्थ आयडी देखील ओटीपी बेस करण्यात आलं असून आता आधारकार्ड लिंक करून ओटीपी येणार आहे. ज्यांना शालार्थ आयडीबाबत तक्रार करायची त्यांनी शासनाकडं याबाबत तक्रार करावी," असं आवाहन शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह यांनी केलं.

हेही वाचा :

  1. जिथं पतंग तिथलं पर्यावरण "बेस्ट"; पक्षी, वटवाघूळ अन् बेडकांचं अन्न असलेले पतंग निसर्गातील महत्त्वाचा दुवा
  2. विजापूर-गुहागर महामार्गावर मद्यधुंद तरुणीचा धिंगाणा; वाहने अडवून बसली बोनेटवर, महिलांनी दिला चोप
  3. मुंबईसह महानगराला तोडून गुजरातला जोडण्याचा डाव; मंत्री जितेंद्र सिंहांच्या वादग्रस्त विधानावर राज ठाकरे कडाडले
Last Updated : November 26, 2025 at 8:25 PM IST

TAGGED:

शालार्थ आयडी घोटाळा
SCHOOL ID SCAM CASE
शिक्षण आयुक्त सचिन प्रताप सिंह
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा
SCHOOL ID SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.