रायगड जिल्ह्यात उष्णतेचा कहर; तापमान 40℃ पार

रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगाव, रोहा, पेण, अलिबाग या भागांसह किनारी पट्ट्यात उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली आहे.

raigad weather temperature hike
रायगड जिल्ह्यात तापमानात वाढ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 4:14 PM IST

रायगड - जिल्ह्यात उन्हाळ्याचा तडाखा दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, अनेक तालुक्यांमध्ये तापमानाने 40 अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले. दुपारच्या वेळेत रस्ते ओस पडल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगाव, रोहा, पेण, अलिबाग या भागांसह किनारी पट्ट्यात उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली आहे. सकाळपासूनच उन्हाचा चटका जाणवत असून दुपारच्या सुमारास तापमानात मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे नागरिक अक्षरशः घामाघूम होत असून बाहेर पडणेही कठीण झाले आहे.

दुपारी बारा ते चार या कालावधीत बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी वर्दळ कमी झालेली दिसत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वार, बांधकाम कामगार, शेतकरी आणि मैदानी काम करणाऱ्या व्यक्तींना उष्म्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय दुपारच्या वेळेत घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींनी विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उष्माघात, निर्जलीकरण आणि थकवा यांसारख्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता आरोग्य विभागही सतर्क झाला आहे.

दरम्यान, बाजारपेठांमध्ये कलिंगड, काकडी, खरबूज, ऊसाचा रस आणि थंड पेयांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. उकाड्यामुळे थंड पदार्थांकडे नागरिकांचा कल वाढला असून विक्रेत्यांच्या व्यवसायालाही यामुळे चांगली चालना मिळत आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस रायगड जिल्ह्यात उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेणे अत्यावश्यक ठरत आहे.

आरोग्य सूचना :

उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तहान लागण्याची वाट न पाहता नियमित पाणी पिणे आवश्यक आहे. भरदुपारचे कडक ऊन टाळावे, विशेषतः दुपारी १२ ते ४ दरम्यान बाहेर पडणे शक्यतो टाळावे.

हलके व सैल (सूती व फिकट रंगाचे) कपडे वापरावेत. डोक्याचे संरक्षण करण्यासाठी टोपी, कॅप, स्कार्फ किंवा छत्रीचा वापर करावा. लिंबूपाणी, ताक, नारळपाणी, ओआरएस यांसारखे द्रवपदार्थ नियमित घ्यावेत.

चक्कर येणे, मळमळ, डोकेदुखी, जास्त घाम येणे किंवा अशक्तपणा जाणवल्यास त्वरित सावलीत जावे आणि वैद्यकीय मदत घ्यावी, असे आवाहन महाड ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शंतनू डोईफोडे यांनी केले आहे.

TAGGED:

RAIGAD TEMPERATURE HIKE
RAIGAD WEATHER
रायगड उष्णता
रायगड तापमान वाढ
RAIGAD HEATWAVE

