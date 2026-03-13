ETV Bharat / state

सिलेंडरसाठी ग्राहकांच्या रांगा असताना गॅस एजन्सीला कुलूप; खडकीत ग्राहकांचा संताप

गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होत असल्यानं नागरिकांनी गॅस एजन्सीबाहेर रांगा लावल्याचं चित्र खडकीत दिसून आलं. मात्र, गॅस एजन्सीचं कार्यालय बंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

डावीकडून गॅस सिलिंडरसाठी लागलेल्या रांगा, उजवीकडे एजन्सीला लागलेले कुलूप (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
पिंपरी(पुणे): इराकविरोधात अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या युद्धा फटका थेट आता नागरिकांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत बसू लागला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नजीक असलेल्या खडकी बाजार परिसरात गॅस सिलेंडरच्या टंचाईमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे. अशा परिस्थितीत परिसरातील गॅस सिलेंडर वितरक केंद्राला अचानक कुलूप लावण्यात आलं. त्यामुळेसकाळी सात वाजल्यापासून अनेक नागरिक गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी रांगेत उभे होते. मात्र, केंद्र बंद असल्याचं समोर आल्यानंतर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.


स्थानिक नागरिकांनी सांगितलं की, गॅस सिलेंडरसाठी बुकिंग केल्यानंतरही तीन ते चार दिवस सतत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. तरीदेखील सिलेंडर उपलब्ध होत नसल्यानं घरगुती स्वयंपाकाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही नागरिकांनी तर “बुकिंग केल्यानंतरही वितरण होत नसल्यामुळे रोज कामधंदा सोडून इथे यावं लागत आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
गॅस सिलेंडर वितरण केंद्रावर कुलूप असल्यामुळे अनेक ग्राहकांना परत जावे लागलं. काही जणांनी केंद्रासमोरच थांबून संताप व्यक्त केला. “सकाळी लवकर येऊन रांगेत उभे राहतो. पण गॅस सिलेंडर वितरण केंद्र बंद असते. यामुळे आमचा वेळ वाया जातो. घरातील कामांवरही परिणाम होतो,” अशी प्रतिक्रिया एका ग्राहकानं दिली.


सध्या रमजान महिना सुरू असल्यामुळे मुस्लिम बांधवांसाठी ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. रोजच्या उपवासानंतर इफ्तारसाठी स्वयंपाक करणं आवश्यक असते. मात्र गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. “रमजानच्या काळात घरात गॅस नसणं म्हणजे मोठी समस्या आहे. रोज स्वयंपाकासाठी गॅसची गरज असते. पण, सिलेंडर मिळत नाही,” अशी भावना काही नागरिकांनी व्यक्त केली. नागरिकांनी प्रशासन आणि संबंधित गॅस वितरण कंपनीनं या समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी योग्य नियोजन करावे आणि ग्राहकांना वेळेत सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, गॅस सिलेंडर टंचाईमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनेक भागांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे प्रशासनानं तातडीनं हस्तक्षेप करून नागरिकांना दिलासा देणं आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. गॅस सिलेंडरच्या टंचाईमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असल्याचं या घटनेतून स्पष्ट झालं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना करून दिलासा द्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

संपादकांची शिफारस

