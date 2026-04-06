मेळघाटातील तारूबांदा गावात चिमुकले, तरुण, वृद्ध साऱ्यांचीच पाण्यासाठी पायपीट, पहाटेपासून विहिरीवर लागतात रांगा
Published : April 6, 2026 at 4:02 PM IST
अमरावती - सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या मेळघाटच्या दाट जंगलात आजही मूलभूत गरजांसाठी झगडणारी अनेक गावं आहेत. त्यापैकी अतिदुर्गम भागातील तारूबांदा हे गाव सध्या तीव्र पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करत आहे. उन्हाळा सुरू होताच गावातील परिस्थिती अधिक बिकट झाली असून, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी गावातील चिमुकले, तरुण, वृद्ध असे सारेच पहाटेपासून विहिरीच्या दिशेनं धाव घेताना दिसतात. येत्या काही दिवसात विहिरीला आहे ते पाणी देखील राहणार नाही इतकी परिस्थिती या गावात भीषण होणार आहे. एकूणच तारूबांदा गावातील पाण्याच्या टंचाई संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट..
पहाटेपासूनच विहिरीवर रांग - तारूबांदा गावातील पाणीटंचाईची झळ इतकी तीव्र आहे की, पहाटे पाच वाजल्यापासूनच गावकरी दोन किलोमीटर अंतरावरील विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी रांग लावतात. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच पाण्यासाठी धावपळ करावी लागते. उन्हाचा तडाखा वाढण्यापूर्वी सकाळीच पाणी भरून आणण्याची घाई गावात सर्वत्र दिसते.
अनेक वर्षांपासून न सुटलेली समस्या - गावातील पाण्याचा प्रश्न हा नवीन राहिलेला नाही. गत अनेक दशकांपासून ही समस्या कायम आहे. पूर्वी गावातील एकमेव आधार असणारी शेतातील खासगी विहीर पाण्याचा मुख्य स्रोत होती. शासनानं काही वर्षांपूर्वी सरकारी विहीर या खासगी विहिरीलगतच बांधली. सोबतच या विहिरीच्या परिसरात तलाव देखील बांधण्यात आला. तलावात साचणाऱ्या पाण्याचा झरा या दोन्ही विहिरींना राहतो. सध्या स्थितीत ग्रामस्थ सरकारी विहिरीतलं पाणी पिण्यासाठी भरतात, तर खासगी मालकीच्या विहिरीतलं पाणी वापरण्यासाठी ग्रामस्थ नेतात. नवीन सरकारी विहीर आणि तलाव नव्यानं बांधला असला तरी या गावातील पाण्याच्या भीषण परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, असं ग्रामस्थ सांगतात.
विहिरीवरच अवलंबून आहे जीवन - होळी संपताच गावात शासकीय विहिरीवरून घरासमोरील नळाला असलेला पाणीपुरवठा बंद करण्यात येतो. विहिरीत पाणीसाठा अत्यंत मर्यादित असल्यानं नळ सुरु ठेवल्यास अवघ्या दोन दिवसात पाणी संपण्याची भीती आहे. त्यामुळं संपूर्ण गावाला विहिरीवरच अवलंबून राहावं लागतं. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच नळ बंद पडलेत आणि तेराशे ते चौदाशे लोकसंख्या असणाऱ्या या गावातील प्रत्येक घरातील व्यक्ती पाण्यासाठी विहिरीवर धाव घेत आहे.
रात्रीही पाण्यासाठी धावपळ - "सध्या सरकारी आणि खासगी या दोन्ही विहिरीत असणारं पाणी आठ ते पंधरा दिवसात संपेल. यानंतर या विहिरी जमिनीखालून येणाऱ्या पाण्याच्या झऱ्यामुळं रात्री बे रात्री भरतील. त्यामुळं ग्रामस्थांना पाणी भरण्यासाठी रात्री जागरण करून विहिरीकडं धाव घ्यावी लागते," असं सचिन कासदेकर या ग्रामस्थानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
महिला आणि लहान मुलांवर सर्वाधिक ताण - पिण्यासह दैनंदिन कामासाठी पाणी भरण्याकरिता सर्वाधिक धावपळ ही घरातील महिलांची होताना दिसते. विशेष म्हणजे, महिलांबरोबर लहान मुलं देखील पाणी भरण्याकरिता विहिरीवर येतात. डोक्यावर हंडे ठेवून लांब अंतरावरून पाणी आणण्याची जबाबदारी महिला आणि मुलांवर आहे. अगदी लहान मुलांनाही पाणी वाहून नेण्याची वेळ या गावात आली असून, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. "आम्हाला इतक्या लांब पाणी भरण्याकरिता येण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. हे काही आजचं नाही तर अनेक वर्षांपासून आम्हाला पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते," असं मगराया धिकार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
अखेरचा पर्याय टँकर - "सध्या विहिरीत केवळ 15 ते 20 दिवस पुरेल इतकंच पाणी शिल्लक आहे. त्यानंतर गावाला पूर्णपणे टँकरवरच अवलंबून राहावं लागतं," असं लालाजी कासदेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "विहिरीचं पाणी तसंच लगतचा तलाव देखील आटतो. टँकर नियमित येईल की नाही ही एक मोठी चिंता आहे," असं देखील लालाजी कासदेकर म्हणाले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही अडचण - तारूबांदा येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसह या ठिकाणी असणारे वनकर्मचारी, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक यांना देखील पाण्याच्या भीषण टंचाईचा सामना करावा लागतो. आठवडाभर पुरेल इतकं पाणी एकाच दिवशी अनेक जण आपल्या शासकीय निवासस्थानात साठवून ठेवतात, अशी परिस्थिती तारूबांदा येथे आहे.
हेही वाचा -
- मेळघाटातील रुग्णांकरता स्वखर्चानं रक्त विकत घेण्याची डॉक्टरांवर वेळ, हायकोर्टानं व्यक्त केली चिंता; डॉक्टर सातव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलून दाखवली कळकळ
- 'घरबसल्या लाडक्या बहिणींना निधी, पण कुपोषणाची समस्येकरता निधी सुटत नाही; हायकोर्टाचे सरकारला खडे बोल
- मेळघाटातील 'खटकाली' गावात शुकशुकाट; 70 टक्के ग्रामस्थांचे स्थलांतर, पाण्यासाठी होते पायपीट