ठाण्यात करोडो रुपयांची घरं घेतली, पण पाणीच नाही; महिन्याला भरावं लागतं लाखोंचं टँकर बिल
करोडो रुपये खर्च करुन घरं घेतली. मात्र, पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भिरावं लागत असल्याचं चित्र ठाण्यात दिसत आहे.
Published : March 10, 2026 at 9:00 PM IST
ठाणे - ठाण्यात मागील दोन वर्षात शेकडो नवीन गृहसंकुलं उभी राहिली. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी करोडोंचे घरं विकत घेऊन राहायला आल्यावर नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागत आहे. आता एवढंच नव्हे तर दरमहिन्याला लाखोंचं टँकर बिलही या सदस्यांना द्यावं लागत आहे. "आता आम्ही एवढे पैसे खर्च करून मालमत्ता कर भरूनही मूलभूत हक्क असलेलं पाणी मिळत नसेल तर आम्ही कोणाला जाब विचारायचा?" असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून - हिरानंदानी इस्टेट परिसर ठाण्यातील उच्चभ्रू परिसर आहे. याठिकाणी महापालिका आयुक्त, मंत्री, पोलीस अधिकारी, मंत्रालय अधिकारी आणि विदेशी नागरिकही राहत आहेत. असं असताना या भागात तयार होणाऱ्या नव्या इमारतींना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही. वारंवार पालिका प्रशासनाकडून पाणी मिळेल असं उत्तर मिळतं. मात्र, प्रत्यक्षात या आणि संपूर्ण घोडबंदर रोडवर असलेल्या हजारो गृह संकुलांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहून दरमहिन्याला लाखोंची टँकर बिलं द्यावी लागत आहेत, असा संताप येथील नागरिकांनी व्यक्त केला. आता या सर्व नागरिकांना आम्ही एवढे पैसे खर्च करून घर का विकत घेतलं असा प्रश्न पडला आहे.
मागणीच्या एक चतुर्थांश पुरवठा - ठाण्यातल्या या गृहनिर्माण संकुलांना आवश्यक असलेल्या पाणीपुरवठ्यापैकी एक चतुर्थांश पाणीपुरवठाच महानगरपालिका करत असून, बाकीच्या इतर पाण्यासाठी त्यांना टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे. ही तफावत मोठ्या प्रमाणात असून, पालिका प्रशासनानं लगेच उपाययोजना करण्याची मागणी ठाणेकर नागरिक करत आहेत. पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेने मुंबई महानगरपालिकेकडे 50 एमएलडी पाण्याची मागणी केली. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेनं यावर पाच एमएलडी पाणी उपलब्ध करून दिलं आहे. त्यामुळं एकूणच पाणी न मिळाल्यानं शहरातील घोडबंदर रोड, कळवा, मुंब्रा, दिवा, वागळे इस्टेट परिसरामधील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरं जावं लागत आहे.
स्वप्नांमधलं घर परवड नाही, एवढा वाढला खर्च - "घरासाठी आधीच एवढा खर्च करून झाल्यावर आता राहायला आल्यावर या पाण्याच्या अडचणीमुळं आणि सोसायटी मेंटेनन्समुळं आता हे घर परवडत नाही. या अडचणीकडं लक्ष देऊन पालिका प्रशासनानं आम्हाला आमच्या हक्काचं पाणी द्यावं," अशी मागणी आता नागरिक करत आहेत.
ठाणे महानगरपालिकेत पाण्याची गळती - "मागील अनेक वर्षांपासून ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून पाण्याचं ऑडिट करण्यात आलं नाही. हे ऑडिटच होत नसल्यामुळं वर्षानुवर्षे विना ऑडिट पाणीपुरवठा होतोय. ठाण्यात होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामधील 40% पाणी हे गळती आणि चोरीमुळं सर्वसामान्य नागरिकांकडं उपलब्ध होत नाही. त्यामुळं आता महानगरपालिका प्रशासनानं नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये," अशी मागणी नागरिकांनी केली.
आम्ही उपाययोजना करतोय - प्रशासन - महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी "आम्ही पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, विविध प्राधिकरणांकडून पाण्याची मागणी केलेली आहे. यावर सकारात्मक तोडगा निघून पाणी उपलब्ध करून दिलं जाईल," असं सांगितलं. ठाणे महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित महापौर शर्मिला पिंपळोळकर यांनीदेखील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उचित उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात वाढीव पाणी मिळाल्याशिवाय पाणी टंचाई कमी होणार नाही, असं मत ठाणेकर व्यक्त करत आहेत.
