पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील सिनेस्टाईल रोड लुटीचा पर्दाफाश, कुरिअर कंपनीच्या व्हॅनमधून दीड कोटींचा ऐवज लंपास करणारे गजाआड
निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाही पोलिसांनी अवघ्या 12 तासांत धाडसी दरोडा उघडकीस आणला आहे.
Published : October 19, 2026 at 11:05 AM IST
सातारा - पुणे-बंगळुरू महामार्गावर कुरिअर कंपनीची व्हॅन अडवून सिनेस्टाईल दरोडा टाकून दीड कोटींचे सोने-चांदीचे दागिने लंपास करणाऱ्या आठ जणांच्या टोळीला पोलिसांनी अवघ्या 12 तासात जेरबंद केलंय. एका कुरिअर कंपनीत कामाला असलेल्या कर्मचाऱ्याने दरोड्याचा प्लॅन आखल्याचे तपासात समोर आले. दोन डीवायएसपी, सात एपीआय, पीएसआय दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह तब्बल 70 पोलिसांनी अहोरात्र तपास करत या गुन्ह्याचा छडा लावला.
सातारचे पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दरोड्याच्या तपासाचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. कोल्हापुरातील मार्क एक्सप्रेस कुरिअर कंपनीची महिंद्रा बोलेरो पिकअप (MH-09-FL-5423) ही शुक्रवारी पहाटे पुण्याहून कोल्हापूरकडे निघाली होती. दरोडेखोरांनी खेडशिवापूर टोलनाक्यापासून पाठलाग करत सातारा जिल्ह्यातील कवठे (ता.वाई) हद्दीत मोटारसायकली आडव्या मारुन पिकअप थांबवली. व्हॅन चालकास कोयत्याचा धाक दाखवून गाडीतील सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे पोते ताब्यात घेऊन संशयित पसार झाले.
महामार्गावरील या धाडसी दरोड्याची भुईंज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल होताच पोलीस अधीक्षक निखील पिंगळे, डीवायएसपी विपूल पाटील, परिविक्षाधीन डीवायएसपी पूनम झगडे, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके घटनास्थळी दाखल झाले. तपासासाठी पोलीस अधीक्षकांनी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील पोलिसांची वेगवेगळी पथके तयार केली. या पथकांनी CCTV फुटेज आणि मोबाईल लोकेशनचे तांत्रिक विश्लेषण केले.
तपास सुरू असतानाच एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांना खबऱ्याने महत्त्वाची माहिती दिली. मंगेश एकनाथ जाधव, ऋतिक रमेश कदम, सोमनाथ प्रमोद गोडसे (रा. मालगाव, ता. जि. सातारा) आणि त्यांच्या 5 साथिदारांच्या हालचाली संशयास्पद असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले. तपासामध्ये संशयित आरोपींनी सांगितले की, गोपीनाथ तानाजी कदम (रा. मालगाव, ता. जि. सातारा) हा कराडमध्ये कुरिअर कंपनीमध्ये कामाला असल्याने मार्क एक्सप्रेस कुरिअर कंपनीची गाडीच्या येण्या जाण्याची माहिती त्याला होती.
पुण्याहून 16 ऑक्टोबरला कोल्हापूरला जाणाऱ्या व्हॅनमध्ये सोन्या-चांदीचा मौल्यवान ऐवज असल्याची माहिती मिळताच गोपीनाथ कदम, मंगेश एकनाथ जाधव, ऋतिक रमेश कदम, आदित्य हणमंत कदम, सोमनाथ प्रमोद गोडसे, निखील दिलीप कदम, अक्षय शांताराम मोझर, निषीध शरद साबळे यांनी दरोड्याचा कट रचला. ऋतिक कदम व आदित्य कदम यांनी पल्सर मोटार सायकवरुन खेड-शिवापूर टोलनाका येथून गाडीचा पाठलाग केला.
बाकीचे संशयित आरोपी वेगवेगळ्या कंपनीच्या दुचाकीवरून पाठलाग करत आले. वाई तालुक्यातील कवठे गावच्या हद्दीत व्हॅनला मोटारसायकल आडवी मारली. चालकास कोयता दाखवून मारहाण केली. गाडीचा पाठीमागील दरवाजा उघडून मौल्यवान ऐवज लुटून आरोपी पसार झाले. या दरोड्यात तब्बल 1 कोटी 55 लाख 27 हजार रुपये किमतीचे सोन्या चांदीचे दागिने व चांदीच्या विटा चोरीला गेल्या होत्या. परंतु, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सातारा जिल्हा पोलीस दलाने अवघ्या 12 तासात या दरोड्याचा छडा लावला.
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