रान आवळ्यापासून च्यवनप्राश; मेळघाटात आरोग्यसंवर्धसोबत आदिवासी महिलांना रोजगार

हिवाळ्यात होणाऱ्या सर्दी, खोकला, ताप आणि वातांच्या आजारावर मात करणाऱ्या आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या आवळ्याच्या च्यवनप्राशमध्ये एकूण 35 प्रकारच्या औषधी जडीबुटींचा समावेश आहे.
अमरावती- मेळघाटात चिखलदरासह लगतच्या जंगल परिसरात रानआवळ्याची शेकडो झाडं आहेत. हिवाळ्यात जंगलात मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या आवळ्याचा च्यवनप्राश तयार करण्याचा उपक्रम पहिल्यांदाच स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून राबविला जातोय. हिवाळ्यात होणाऱ्या सर्दी, खोकला, ताप आणि वातांच्या आजारावर मात करणाऱ्या आणि शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या आवळ्याच्या च्यवनप्राशमध्ये एकूण 35 प्रकारच्या औषधी जडीबुटींचा समावेश आहे. मेळघाटातील आदिवासी महिलांना रोजगाराच्या या नव्या पर्यायाबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जंगलातून असा आणला जातो आवळा : साधा आवळा आणि रान आवळा यात फरक असतो. रान आवळा हा आकारानं लहान असतो. रान आवळा हा घनदाट जंगलात जाऊन तोडावा लागतो. तो तोडताना जमिनीवर पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. यामुळं रान आवळा तोडताना झाडाखाली जाळी लावली जाते. डाग न लागलेले आणि ताजे आवळे च्यवनप्राशसाठी गोळा केले जातात. या अशा आवळ्यात पोषकतत्त्वे अधिक प्रमाणात टिकून राहतात. हा आवळा खराब होत नाही. रान आवळ्यात फायबरचं प्रमाण जास्त असून, तुलनेनं साखरेचं प्रमाण कमी असतं. यामुळं च्यवनप्राशला नैसर्गिक घट्टपणा येतो आणि तो दीर्घकाळ टिकून राहतो, असं मेळघाटात पहिल्यांदाच आवळ्याचा च्यवनप्राश तयार करणारे डॉ. सुमिरात भालेराव यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलंय.
आवळ्याचा च्यवनप्राशमुळं वाढते प्रतिकारशक्ती : आवळ्याचा च्यवनप्राश तयार करण्यासाठी गीर गाईच्या तुपाचा वापर केला जातो. हा च्यवनप्राश बनविण्याची प्रक्रिया दोन दिवस चालते. हिवाळ्यात होणारे आजार आणि वर्षभर सेवनासाठी आवळ्याचा च्यवनप्राश उपयुक्त आहे, असं अभ्यासातून स्पष्ट झालंय. एका संशोधनात शरीरातील प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आवळ्याचा च्यवनप्राश गुणकारी असल्याचं सिद्ध झाल्याची माहितीही डॉ. सुमिरात भालेराव यांनी दिलीय.
आदिवासी महिलांच्या रोजगारावर भर : चिखलदरा, आमझरी, आलडोह, शहानूर या जंगल परिसर मोठ्या प्रमाणात रान आवळ्याची झाडं आहे. जंगलातून रान आवळा तोडून आणण्याचं काम महिला करतात. या भागातील महिलांना आवळा संकलनासाठी जाळ्या पुरविण्यात आल्यात. संकलन ते विक्री ही प्रक्रिया आदिवासी महिलांकडूनच राबविल्या जावी, असा आमचा प्रयत्न आहे, असं डॉ. सुमिरात भालेराव म्हणाले.
स्फूर्ती क्लस्टरशी जोडल्या गेल्या 600 महिला : चिखलदरा परिसरात आदिवासींच्या पारंपरिक व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळावा या उद्देशानं शहराच्या योजनेंतर्गत स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून विविध उद्योग केले जातात. मध, जांभूळ, सीताफळ, कॉफी प्रक्रिया, हिरडा अशा जंगलातील विविध वनौषधी फळ यावर प्रक्रिया करून नवीन उत्पादन निर्मिती केली जाते. या कामात एकूण 600 महिला जोडल्या गेल्या आहेत, अशी माहिती स्फूर्ती क्लस्टरचे संचालक सुनील भालेराव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. या महिलांना घरबसल्या उत्पन्नाचं साधन मिळालं, असं देखील सुनील भालेराव म्हणाले.
आवळ्याच्या च्यवनप्राशमध्ये असणारे औषधी घटक : रान आवळा, अश्वगंधा, शतावरी, पुष्करमूळ, विदरीकांद, नागरमोथा, पुनर्नवा, जिवंती, दालचिनी, तेजपत्र, खडीसाखर, गीर गाईचं तूप या औषधी घटकांचे मिश्रणाचा आवळ्याच्या च्यवनप्राशमध्ये समावेश आहे.
