रायगडच्या कोर्लई येथील ऐतिहासिक चर्चमध्ये नाताळ सण साजरा; पाहा सुंदर आणि मनमोहक देखावे

प्रभु येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस म्हणजे 'ख्रिसमस' हा सण ख्रिश्चन बांधवांचा महत्त्वाचा सण आहे. कोर्लई येथील ऐतिहासिक चर्चमध्ये नाताळ सण (Christmas Festival) भक्तिभावाने साजरा करण्यात आलाय.

Merry Christmas 2025
चर्चमध्ये नाताळ सण साजरा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 8:08 AM IST

रायगड : जोसेफ आणि मेरी यांचा मुलगा येशू यांना ख्रिश्चन धर्मात सर्वोच्च स्थान आहे. 25 डिसेंबर हा प्रभु येशू यांचा जन्मदिवस आहे. दरवर्षी त्यांचा जन्मदिवस नाताळ सण (Christmas Festival) म्हणून साजरा केला जातो.

कोर्लाई येथील ऐतिहासिक चर्चमध्ये नाताळ सण साजरा (ETV Bharat Reporter)

चर्चमध्ये येशू ख्रिस्ताच्या जन्मोत्सव : रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई गावातील पोर्तुगीजकालीन ऐतिहासिक चर्चमध्ये येशू ख्रिस्ताच्या जन्मोत्सवाचा नाताळ सण (Christmas Festival) मध्यरात्री अत्यंत भक्तिभावात, श्रद्धा आणि उत्साहाच्या वातावरणात साजरा करण्यात आलाय. नाताळच्या पावन पर्वानिमित्त कोर्लईसह परिसरातील ख्रिस्ती बांधव मोठ्या संख्येने चर्चमध्ये दाखल झाले होते.

Merry Christmas 2025
ख्रिस्ताच्या जन्माचे सुंदर आणि मनमोहक देखावे (ETV Bharat Reporter)

चर्चला रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाई : नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर चर्च आणि संपूर्ण परिसर आकर्षक पद्धतीने सजवण्यात आला होता. रंगीबेरंगी विद्युत रोषणाई, फुलांची सजावट आणि नाताळविषयक प्रतीकांमुळे चर्च परिसर उजळून निघाला होता. ऐतिहासिक चर्चचे सौंदर्य रात्रीच्या रोषणाईत अधिकच खुलून दिसत होते. मध्यरात्री ठीक 12 वाजता येशू ख्रिस्ताच्या जन्माची विधिवत घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर विशेष प्रार्थना, स्तुतिगीतं, धार्मिक विधी मोठ्या भक्तिभावाने पार पडली.

सर्वांच्या सुख-समृद्धीसाठी केली सामूहिक प्रार्थना : यावेळी उपस्थित भाविकांनी शांतता, ऐक्य, बंधुता आणि सर्वांच्या सुख-समृद्धीसाठी सामूहिक प्रार्थना केली. नाताळचा संदेश मानवतेचा, प्रेमाचा आणि त्यागाचा असल्याचं धर्मगुरूंनी आपल्या संदेशातून उपस्थितांना सांगितलं. समाजात शांतता, सलोखा आणि परस्पर सन्मान टिकवून ठेवण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.

Merry Christmas 2025
ख्रिस्ताच्या जन्माचे सुंदर आणि मनमोहक देखावे (ETV Bharat Reporter)

ख्रिस्ताच्या जन्माचे सुंदर आणि मनमोहक देखावे : नाताळ सणाच्या आनंदात सहभागी होत कोर्लई येथील ख्रिस्ती बांधवांनी आपल्या घराबाहेर येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचे सुंदर आणि मनमोहक देखावे साकारले होते. बाल येशू, माता मेरी, संत जोसेफ, गोठा, मेंढपाळ आणि देवदूतांचे प्रतीकात्मक दृश्य पाहण्यासाठी ग्रामस्थांसह पर्यटकांनीही मोठी गर्दी केली होती. लहान मुले, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यात नाताळ सणाचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसत होता. नाताळच्या निमित्ताने कोर्लई गावात आनंद, उत्साह आणि आपुलकीचं वातावरण निर्माण झालं असून, सर्व धर्मीय नागरिकांनी एकमेकांना नाताळच्या शुभेच्छा देत सामाजिक सलोखा आणि बंधुभाव जपल्याचं सुंदर चित्र पाहायला मिळालं. नाताळ सणामुळं गावात सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं असून, हा सण शांतता आणि एकोप्याचा संदेश देणारा ठरल्याचं नागरिकांनी सांगितलं.


