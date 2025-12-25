ETV Bharat / state

मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस; मरियमापूर गावात जल्लोष

ख्रिश्चन धर्म आणि आदिवासी संस्कृतीचा अनोखा संगम असणाऱ्या मेळघाटातील ख्रिसमस सणानिमित्त "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

Christmas celebrated amidst tribal culture in Melghat
मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025

Updated : December 25, 2025 at 2:48 PM IST

अमरावती - अनेक घरांवर रोषणाई. कोरकू भाषेतील गाणी आणि आदिवासी परंपरेतील नृत्य. रात्रभर नुसती धम्माल असा चिखलदरालगत मरियमापूर या आदिवासीबहुल गावात ख्रिसमस सण मोठ्या श्रद्धा आणि उत्साहात साजरा करण्यात येतोय. मूळ कोरकू भाषा असणारे आदिवासी बांधव अनेक वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन धर्मीय झाल्यानंतर ख्रिसमस हा सण या परिसरात उत्साहात साजरा केला जातोय. ख्रिश्चन धर्म आणि आदिवासी संस्कृतीचा अनोखा संगम असणाऱ्या मेळघाटातील ख्रिसमस सणानिमित्त "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस (Source- ETV Bharat)

गावात जागोजागी उत्सव : 300 च्या आसपास लोकसंख्या असणाऱ्या मरियमापूर गावात जागोजागी महिनाभरापासून ख्रिसमसची तयारी सुरू होती. चुन्यानं रस्त्यांवर रांगोळीसारखं सजविण्यात आलंय. गावातील अनेक घरांवर रंगीबेरंगी दिव्यांच्या माळा लावण्यात आल्या असून, संपूर्ण गाव ख्रिसमसनिमित्त प्रकाशमान झालंय. लहान मुलांसाठी नवीन कपडे खरेदी करण्यात आले असून, सणाचा आनंद सर्वत्र दिसून येतोय.

Christmas celebrated amidst tribal culture in Melghat
मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस (Source- ETV Bharat)

चर्चमध्ये प्रार्थना : ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला रात्री 10 वाजल्यापासून 12 वाजेपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्मानिमित्त गावातील चर्चमध्ये विशेष प्रार्थना आयोजित करण्यात आलीय. या प्रार्थनेनंतर येशू ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव पार पडलाय. यावेळी चर्चमध्ये उपस्थित प्रत्येकाने एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. ख्रिसमसनिमित्त सकाळी पुन्हा चर्चमध्ये प्रार्थना होणार असून, ग्रामस्थ एकत्र येऊन सामूहिक प्रार्थना करतील, असं फादर जेम्स यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलंय.

Christmas celebrated amidst tribal culture in Melghat
मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस (Source- ETV Bharat)

आदिवासी संस्कृती आणि ख्रिश्चन परंपरेचा अनोखा संगम : गावातील अनेक घरात प्रभू येशूच्या जन्मकथेवर आधारित प्रसंगाचे देखावे सजविण्यात आलेत. छोट्याशा गावात चार मुख्य चौकातदेखील प्रभू येशूच्या जन्माचा देखावा साकारून त्यासमोर छान रोषणाई करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे या ठिकाणी रात्रभर कोरकू भाषेतील लोकगीतांवर आदिवासी बांधव रात्रभर थिरकले. गावात सर्व नागरिक हे कॅथलिक असून, ख्रिसमस हा सण अतिशय भक्तिभावानं साजरा केला जातोय, अशी माहिती गावातील युवक साहिल मिनशेनं दिलीय.

Christmas celebrated amidst tribal culture in Melghat
मेळघाटात आदिवासी संस्कृतीत नटलेला ख्रिसमस (Source- ETV Bharat)

चिकन आणि मिष्ठान्नांची मेजवानी : ख्रिसमसनिमित्त चिवड्याच्या प्रसादाचं वितरण केलं जातंय. विशेष म्हणजे घरोघरी चिकन आणि मिष्ठांन्न तयार केले जातात. सणाच्या निमित्ताने सर्वजण एकत्रित येऊन भोजन करतात, अशी माहिती सुषमा सावलकर यांनी दिली.

