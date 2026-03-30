मुंबईत रस्त्यावर सर्वसामान्य मुंबईकरांना डान्स शिकवणारा अनोखा कोरिओग्राफर 'करण सोलंकी'
मुंबईतील डान्स कोरियोग्राफर करण सोलंकी रस्त्यावर सर्वसामान्यांना डान्स शिकवून तणावमुक्त जीवन, आनंद आणि आत्मविश्वास देत आहे.
Published : March 30, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई : शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची संधी देणारं शहर म्हणजे मुंबई. येथील जीवन लोकल ट्रेनच्या वेगावर चालते. 'जो थकला तो संपला' असं इथल्या धावपळीबद्दल म्हटलं जातं. प्रचंड गर्दी आणि वैयक्तिक कामात व्यग्र असूनही, संकटकाळी अनोळखी व्यक्तीला मदत करण्याची वृत्ती मुंबईकरांमध्ये दिसून येते. अनेक तरुण आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी मुंबईत येतात आणि मुंबई त्यांना खंबीरपणे जगायला शिकवते. अशाच या शहरात सध्या एक वेगळीच आणि आनंददायी चळवळ सुरू झाली आहे. डान्स कोरियोग्राफर करण सोलंकी हे सर्वसामान्य लोकांना अचानक भेटून त्यांना डान्स शिकवण्याचा अनोखा उपक्रम राबवत आहेत.
...आणि डान्स शिकण्याचा तुम्हाला आनंद मिळणार : समजा, तुम्ही मुंबईच्या एखाद्या बस स्थानकावर उभे आहात किंवा एखाद्या गार्डनमध्ये फिरत आहात. असं होऊ शकतं की एक अनोळखी व्यक्ती तुमच्याकडं येते तुम्हाला विचारते, "माझ्यासोबत डान्स शिकाल का?" तुम्ही त्याला हो म्हणालं आणि पुढच्या पाच मिनिटात ती व्यक्ती तुम्हाला डान्स शिकवणार, तुम्ही त्याच्यासोबत नाचणार आणि डान्स शिकण्याचा तुम्हाला आनंद मिळणार. सध्या मुंबईमध्ये अशाप्रकारे सर्वसामान्य मुंबईकरांना डान्स शिकवण्याचा प्रयत्न करणारी ती व्यक्ती म्हणजे "डान्स कोरियोग्राफर करण सोलंकी"
डान्समधील दिग्गजंकडून घेतलं प्रशिक्षण : मुंबईतल्या दादर भागात लहानाचा मोठा झालेला, स्वतः डान्समध्ये प्रशिक्षण घेतलेला आणि आपली कला सर्वसामान्य मुंबईकरांमध्ये वाटणारा कारण सोलंकी हा गेल्या कित्येक वर्षापासून डान्स कोरिओग्राफर म्हणून कार्यरत आहे. वयाच्या सातव्या-आठव्या वर्षापासून डान्सची गोडी करणला लागली. पुढे त्याने विविध डान्समधील दिग्गजंकडून डान्सच प्रशिक्षण घेतलं. मग स्वतः लोकांना डान्स शिकवू लागला, म्हणजेच डान्सरचा कोरियोग्राफर झाला आणि आता हा कोरिओग्राफर सर्वसामान्य मुंबईकरांना डान्स शिकवतोय.
डान्स ही एक्सप्रेस करण्याची गोष्ट : करण सोलंकी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलतांना सांगितलं की, "लहानपणापासून आपण नाचायला शिकतो. आपली आई देखील घरी मामा किंवा कोणी आलं की नाचून दाखव असं म्हणायची. मात्र जसं आपण मोठं होत जातो तसं आपण डान्स करायला विसरतो. आपल्याला भीती वाटते. आपल्याला कोणी बघतंय का? आपण नाचलो तर लोक काय म्हणतील? असे कित्येक प्रश्न आपल्याला पडतात. मात्र डान्स ही एक्सप्रेस करण्याची गोष्ट आहे. डान्स केल्यानं आपोआप शारीरिक व्यायाम होतो. डान्स केल्यानं आपला मेंदू शांत राहतो, आपलं मन विचलित होत नाही. कोणत्याही तणावाच्या प्रसंगी डान्स केला तर आपण तणावातून मुक्त होतो. यामुळं नाचणं ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे."
"मी लहानपणापासून डान्स करत आलो आहे. सेलिब्रिटीजला शिकवलं आहे. स्वतः कोरिओग्राफर म्हणून नाव कमावलं आहे. मात्र अचानक कोविड आला आणि त्यानंतर आपण सगळेच एकटे पडलो. कोविडनंतर मला लोकांना एकमेकांना भेटवायचं होत. लोकांना ताणातून मुक्त करायचं होतं. यासाठीच मी मुंबईकरांना नाचवायचं ठरवलं. एके दिवशी असाच एका गॅरेजवाल्याकडे गेलो. त्याची परवानगी घेतली आणि त्यांनी नाचायला होकार दिला. अशा पद्धतीने मी आतापर्यंत कित्येक लोकांना नाचवलं आहे. फुल मार्केटमध्ये, भाजी मंडीमध्ये, मुंबईच्या लोकलमध्ये, बस स्टॉपवर, मच्छी मार्केटमध्ये मी सर्वसामान्य मुंबईकरांना नाचवलं आहे. त्यांना आनंद दिला आहे. याचा मला अभिमान आहे. - करण सोलंकी, डान्स कोरियोग्राफर
करण सोलंकी यांच्या डान्सचा प्रवास : स्वतःच्या प्रवासाविषयी सांगताना करण सोळंकी म्हणाले, "लहानपणापासून मला डान्स करण्याची आवड होती. लोक मला डान्स करायला मंडळांमध्ये घेऊन जायचे, टाळ्या वाजवायचे त्याचा मला आनंद व्हायचा. एके दिवशी मला श्यामक दावर डान्स अकॅडमी विषयी कळलं. मी त्या अकॅडमीमध्ये गेलो शिकू लागलो. तिकडं मला डान्स नक्की काय असतो? डान्स नक्की कसा केला पाहिजे? याच्याबद्दल माहिती मिळाली आणि मी डान्समध्ये डिप्लोमा केला. डान्सचा डिप्लोमा करता करता मी डान्सचे शो करत गेलो. विविध अवॉर्ड शोमध्ये परफॉर्म केला. पुढे कोरिओग्राफरही झालो. 'दे दनादन' या मराठीमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या डान्स शोमध्ये कोरिओग्राफी केली. मी परदेशात देखील जाऊन डान्स शिकवतो, शो करतो. अशा पद्धतीने मी डान्स शिकलो आणि हाच डान्स आता मी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण डान्स हा केवळ स्टेजवर पबमध्ये किंवा मिरवणुकीत नाही तर तो कुठेही होऊ शकतो."
लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणण्याचा प्रयत्न : जेव्हा एखादी व्यक्ती डान्स करते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर हास्य येतं आणि हेच हास्य आणण्याचा मी प्रयत्न करतोय. लोकांना डान्सच्या माध्यमातून नैराश्यातून बाहेर काढण्याचा मी प्रयत्न करतोय. या जगात प्रत्येक व्यक्ती नाचू शकतो डान्स करू शकतो हे सांगण्याचा मी प्रयत्न करतोय, असं करण सोलंकी यांनी सांगितलं.
- Exclusive Interview: अभिनयाचं 'व्याकरण' मला माहीत असल्यानं, जे येतं ते सगळं करून पाहावंसं वाटतं! - राजपाल यादव
- 'धुरंधर' कॉस्च्युम डिझायनर स्मृती चौहान यांनी 'रणवीर सिंगसह अक्षय खन्नाच्या चित्रपटातील लूकबद्दल केला खुलासा...
- Exclusive Interview: मृणाल ठाकूर - यश, सौंदर्य आणि प्रसिद्धी यांच्याही पलीकडे एक सामान्य माणूस म्हणून जगण्याची ओढ मनात कायम असते!