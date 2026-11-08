वाजवायचे नाहीत, खायचे! पुण्यात आलेत 'चॉकलेट फटाके'; बच्चेकंपनीसह मोठ्यांचीही खरेदीसाठी झुंबड!
पुण्यात दिवाळीनिमित्त 'मूर्तीज बेकरी'ने पारंपरिक फटाके आणि फराळाला गोड 'ट्विस्ट' देत हुबेहूब दिसणारे चॉकलेट फटाके, चॉकलेट फराळ आणि 3 फुटी चॉकलेट किल्ले बाजारात आणले आहेत.
Published : November 8, 2026 at 10:51 PM IST
पुणे : दिवाळीत पुण्यातील बाजारपेठा सजल्या असून, नागरिकांकडून विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी केली जात आहे. दिवाळी म्हटली की फटाके आणि फराळ खरेदीसाठी सर्वत्र बाजारपेठेत गर्दी झालेली पाहायला मिळते. यंदा पुण्यातील 'मूर्तीज बेकरी'मध्ये चॉकलेटचे फटाके तसेच चॉकलेटचा फराळ दाखल झाला असून, तो खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे.
चॉकलेटचा फराळ
दिवाळी सणात लहान मुलांना फटाके आणि फराळाची मोठ्या प्रमाणावर आवड असते. दरवर्षी पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या दृष्टीनं दिवाळीत फटाके फोडू नयेत, असं आवाहन सर्वच स्तरातून करण्यात येत असतं; मात्र तरीदेखील नागरिक मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडतात. हीच बाब लक्षात घेऊन पुण्यातील 'मूर्तीज बेकरी'च्या वतीनं गेल्या 12 वर्षांहून अधिक काळापासून फटाक्यांच्या आकाराचे चॉकलेट बनवले जात आहे. दिवाळीत बच्चेकंपनीला फटाके खूप आवडतात आणि ते फोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीही केली जाते. पण आता बच्चेकंपनी प्रत्यक्ष फटाके फोडण्याऐवजी चॉकलेटचे फटाके, मावळे, किल्ले आणि पणत्या यांना पसंती देत आहे. तसंच यंदाचं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, या बेकरीकडून चॉकलेटचा फराळदेखील बनवण्यात आला आहे.
तीन फुटांपर्यंतचा चॉकलेटचा किल्ला
मूर्तीज बेकरीमध्ये जे चॉकलेटचे फटाके तयार करण्यात आले आहेत, त्यात आकाशकंदील, लक्ष्मी बॉम्ब, चक्र, फुलबाजा, रॉकेट, फ्लॉवर पॉट, गोल बॉम्ब, लवंगी फटाका, चौकोनी बॉम्ब, सुतळी बॉम्ब आणि छोटा बॉम्ब यांचा समावेश आहे. तसेच फराळामध्ये चकली, लाडू, चिवडा आणि करंजी हे पदार्थदेखील चॉकलेटपासून बनवण्यात आले आहेत. याशिवाय, यंदा तीन फुटांपर्यंतचा चॉकलेटचा किल्ला आणि मावळेही तयार करण्यात आले आहेत. या चॉकलेटच्या फटाक्यांना बाजारात मोठ्या प्रमाणात मागणी असून, नागरिक एकमेकांना भेटवस्तू देण्यासाठीही याचा वापर करत आहेत. लहान मुलांना फटाके आणि चॉकलेट दोन्ही अत्यंत आवडीचे असल्याने 'फटाका चॉकलेट', तसेच पुष्पगुच्छांमध्ये देखील चॉकलेट लावण्यात आल्याची माहिती मूर्तीज बेकरीचे मालक विक्रम मूर्ती यांनी यावेळी दिली.
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