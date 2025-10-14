दिवाळी 2025; बच्चे कंपनीसाठी बाजारात 'चॉकलेट फटाके' आणि 'चॉकलेट मावळे' दाखल
दिवाळीनिमित्त (Diwali 2025) बाजारपेठा सजल्या आहेत. पुण्यातील 'मूर्तीज बेकरी'नं (Murthys Bakery Pune) बच्चे कंपनीसाठी चॉकलेटचे फटाके अन् मावळे तयार केले आहेत.
पुणे : येत्या 18 ऑक्टोबरपासून दिवाळी (Diwali 2025) सणाला सुरुवात होत आहे. दिवाळी म्हटलं की फटाके आलेच. दिवाळीत फटाके फोडू नये, असं आवाहन करण्यात येतं. तरी देखील नागरिक मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडतात. हिच बाब लक्षात घेता पुण्यातील 'मूर्तीज बेकरी' च्यावतीनं (Murthys Bakery Pune) गेल्या 10 वर्षांपासून चॉकलेटचे फटाके बनवले (Chocolate Crackers) जातात. बच्चे कंपनीला फटाके खूप आवडतात आणि फटाके फोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फटाके खरेदी केले जातात. पण आता बच्चे कंपनी चॉकलेटच्या फटाक्याला आणि मावळे, किल्ले, पणत्या याला पसंती देत आहे.
चॉकलेटच्या फटाक्यांना जास्त मागणी : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिल्यानंतर देशभरात दिवाळीच्या निमित्ताने लोक स्वदेशीचा नारा देत आहेत. असं असताना आज पुण्यातील बाजारपेठेत सध्या चॉकलेटच्या फटाक्यांना जास्त मागणी पाहायला मिळत आहे.
"मूर्तीज बेकरीमध्ये जे चॉकलेटचे फटके तयार करण्यात आले आहेत, त्यात लक्ष्मी बॉम्ब, चक्र, फुलबाजा, रॉकेट, फ्लॉवर पॉट, गोलबॉम्ब, लाड फटाका, चौकोनी बॉम्ब, सुतळी बॉम्ब, छोटा बॉम्ब असे 11 प्रकारचे चॉकलेट फटाके तयार करण्यात आले आहेत. तर फराळामध्ये चॉकलेट काजू लाडू, चॉकलेट बदाम लाडू, चॉकलेट शेव, चॉकलेट चकली, चॉकलेट करंजी बनविण्यात आली आहे. यात विशेष बाब म्हणजे चॉकलेटचा किल्ला देखील बनवण्यात आला आहे. त्यासोबत चॉकलेटच्या पणत्या आणि चॉकलेटचे मावळे देखील बनवण्यात आले आहे. "- विक्रम मूर्ती, मालक, मूर्तीज बेकरी
बाजारात चॉकलेटचे फटाके दाखल : सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची दुकाने सजली आहेत. फटाक्यांपासून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असतं. फटाक्यामुळं अनेक दुर्घटनाही घडल्या आहेत. फटाके फोडणाऱ्या बच्चे कंपनीला आकर्षित करण्यासाठी बाजारात चॉकलेटचे फटाके आले आहेत. या चॉकलेटच्या फटाक्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असून, नागरिकांकडून गिफ्ट देण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातोय. मुलांना फटाके आणि चॉकलेट आवडीचे असल्याने 'फटाका चॉकलेट' ही संकल्पना बाजारात आण्याची माहिती मूर्तीज बेकरीते मालक विक्रम मूर्ती यांनी दिली.
