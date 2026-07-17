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साताऱ्यातील शानभाग विद्यालयात क्लोरीन वायूची गळती; विद्यार्थी-शिक्षक गुदमरले, तीन विद्यार्थीनी रूग्णालयात दाखल

क्लोरीन वायुची गळती होऊन गुदमरल्याने तीन विद्यार्थीनींना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

Chlorine gas leak at Shanbhag Vidyalaya
शानभाग विद्यालयात क्लोरीन वायूची गळती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 6:41 AM IST

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सातारा - केएसडी शानभाग विद्यालयातील स्विमिंग पुलाच्या स्वच्छतेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लोरीन वायूच्या सिलेंडरमधून गळती झाल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक गुदमरल्याची घटना गुरुवारी घडली. या घटनेमुळे पालकांमध्ये खळबळ उडाली. वायू गळतीमुळे श्वास घेण्यास त्रास लागल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांना तातडीने सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. दरम्यान, गुदमरलेल्या तीन विद्यार्थिनींना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

सातारा शहरातील केएसडी शानभाग हे नामांकित विद्यालय आहे. विद्यालयातील स्विमिंग पुलाच्या स्वच्छतेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लोरीन पुरवठा यंत्रणेमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने गॅसची गळती झाली. काही मिनिटातच विद्यालयाच्या परिसरात क्लोरीन वायू पसरला. प्रशासनाने तत्काळ वर्ग रिकामे करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले. मात्र, विद्यार्थी आणि काही शिक्षकांनाही त्रास झाला.

क्लोरीन वायुची गळती झाल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षा उपकरणांचा वापर करून वायू गळती थांबविण्यात यश मिळवले. त्यानंतर संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली. परिस्थिती सामान्य करून कोणताही धोका नसल्याची खात्री केली.

शाळेत आरोग्य तपासणीची तातडीने व्यवस्था करण्यात आली. श्वास घेण्यास त्रास झालेल्या तीन विद्यार्थिनींना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यांच्यावर तातडीने उपचार करण्यात आले. त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर असल्याचे शाळा व्यवस्थापनाने सांगितले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पालकांनी शाळेत धाव घेतली. मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त करत काही पालकांनी आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका किंवा शाळेच्या वाहनांची तत्काळ उपलब्धता न केल्याने नाराजी व्यक्त केली. काही विद्यार्थिनींना रिक्षातून रुग्णालयात हलवावे लागल्याचा आरोपही पालकांनी केला.

दरम्यान, शाळा व्यवस्थापनाने या घटनेबाबत स्पष्टीकरण देताना क्लोरीन गळती अल्प प्रमाणात झाली होती आणि परिस्थिती काही मिनिटांत नियंत्रणात आणण्यात आल्याचा खुलासा केला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या तिन्ही विद्यार्थिनींची प्रकृती स्थिर आहे. पालकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहनही व्यवस्थापनाने केले.

शानभाग विद्यालयातील या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये धोकादायक रसायनांच्या साठवणुकीची पद्धत, आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा, सुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता आणि नियमित सुरक्षा तपासणीबाबतचे प्रश्न चव्हाट्यावर आले आहेत. भविष्यात अशा घटना उद्भवू नयेत म्हणून संबंधित यंत्रणांकडून घटनेची कारणमीमांसा केली जात आहे. अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

TAGGED:

SHANBHAG VIDYALAYA SATARA
CHLORINE GAS LEAK SATARA
क्लोरीन वायू गळती
शानभाग विद्यालय वायू गळती
CHLORINE GAS LEAK SATARA VIDYALAYA

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