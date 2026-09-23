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माजी आमदार नरेंद्र पवारांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्याने भाजपामध्ये खळबळ; भाजपा अशा कृत्यांना पाठीशी घालणार नाही, चित्रा वाघ यांची प्रतिक्रिया

भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील यांच्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावर चित्रा वाघ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Chitra Wagh
चित्रा वाघ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 3:11 PM IST

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ठाणे : कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्यासह बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्याविरोधात एका 22 वर्षीय विवाहित महिलेने पडघा पोलीस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केलाय. ही घटना समोर आल्यानंतर भाजपाच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. याबाबत भाजपा महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा आमदार चित्रा वाघ यांना विचारणा केली असता, त्यांनी ही घटना आपल्यासाठीही धक्कादायक असल्याचं सांगितलं. अशा गुन्हेगारी कृत्यांना भाजपा पाठीशी घालत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आरोपी कोणीही असो कारवाई झाली पाहिजे : चित्रा वाघ यांनी भिवंडीतील ‘एकात्मतेचा राजा’ म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या धामणकर नाका मित्र मंडळाच्या गणेशोत्सवास भेट दिली. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी नरेंद्र पवार यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, “एखादी महिला अशा प्रकारची तक्रार करत असेल, तर पोलिसांनी त्याची दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस निःपक्षपातीपणे तपास करतील, असा विश्वास आहे. गुन्हा झाला असेल आणि त्यात तथ्य आढळले, तर आरोपी कोणीही असो, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.”

प्रतिक्रिया देताना चित्रा वाघ (ETV Bharat Reporter)

भाजपा अशा कृत्यांना पाठीशी घालणार नाही : पुढे त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजपा अशा कृत्यांना कधीही पाठीशी घालणार नाही. पोलिसांच्या तपासातून या प्रकरणातील सर्व तथ्य समोर येईल. नरेंद्र पवार कुठेही लपून बसले असतील, तरी पोलीस त्यांचा शोध घेतील आणि दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.“नरेंद्र पवार हे आमचे सहकारी आहेत. त्यामुळं ही घटना ऐकल्यानंतर आम्हालाही धक्का बसला. ते असे काही करतील, असं आम्हाला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. मात्र, महिलेनं तक्रार केली असल्यानं तिची तक्रार नाकारता येणार नाही,” असंही चित्रा वाघ यांनी सांगितलं.

सहा दिवसांपासून आरोपींचा शोध सुरू : पडघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ज्या फार्महाऊसवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे, तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे डीव्हीआर गायब असल्याचं तपासात समोर आलंय. तर दुसरीकडं भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार, बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील आणि फार्महाऊसचा केअरटेकर देवा यांचा पोलिसांकडून गेल्या सहा दिवसांपासून शोध सुरू आहे. तिघेही फरार असल्याची माहिती डीवायएसपी राहुल झाल्टे यांनी दिली.

पुरावा केला नष्ट : आरोपींच्या शोधासाठी पडघा पोलिसांनी सहा पथके तयार केली आहेत. विविध विमानतळे, रेल्वे स्थानके आणि संशयित ठिकाणी पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे. घटनास्थळावरील सीसीटीव्हीचे डीव्हीआर गायब करून पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित अतिरिक्त कलमांनुसारही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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TAGGED:

चित्रा वाघ
CHITRA WAGH
NARENDRA PAWAR SHAILENDRA PATIL
नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील
CHITRA WAGH ON GANGRAPE CASE

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