चिंचोळी एमआयडीसीत 'टँगो पंच-भिंगरी' बनावट दारू प्रकरणाचा पर्दाफाश; अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त
सोलापूरच्या चिंचोळी एमआयडीसी (Chincholi MIDC) येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने धडक कारवाई करत बनावट देशी दारू बनवणारा कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे.
Published : July 30, 2026 at 8:55 PM IST
सोलापूर : मोहोळ तालुक्यातील चिंचोळी एमआयडीसीमध्ये बनावट 'टँगो पंच' आणि 'भिंगरी' या देशी दारूच्या ब्रँडची निर्मिती करणारी अवैध फॅक्टरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने उघडकीस आणली आहे. बुधवारी (29 जुलै) सकाळी टाकलेल्या धाडीत तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची ही कारवाई तब्बल 12 तास सुरू होती. या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्काचे विभागीय आयुक्त सागर धोमकर यांनी दिली.
अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनंतर अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सौरभ अदाटे, पोलीस निरीक्षक पाटील आणि त्यांच्या पथकाने बुधवारी सकाळी सुमारे 10 वाजता चिंचोळी एमआयडीसीतील एका मोठ्या गोदामावर छापा टाकला. बाहेरून साधे सिमेंट कंपाउंड असलेल्या या गोदामामध्ये बनावट दारू निर्मितीचा संपूर्ण कारखानाच सुरू असल्याचं आढळून आलं. कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी 14 हजार लिटर स्पिरीट (70 बॅरल), 470 बॉक्स तयार दारू, हजारो रिकाम्या बाटल्या, पॅकिंग साहित्य, दोन बॉटलिंग मशिन्स आणि दारू वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी सात वाहनं जप्त केली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.
"राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 29 जुलै रोजी चिंचोळी एमआयडीसीमध्ये बनावट मद्यनिर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. आरोपींकडून बनावट मद्याच्या बाटल्या, बनावट बुचे व लेबल्स, स्पिरीट, बनावट मद्य तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी लेबल, बॉटलिंग मशिनरी आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने जप्त केली आहेत. तसेच याप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आहे. 'टँगो पंच' ब्रँड आहिल्यानगरचा आणि 'भिंगरी' हा कोल्हापूरचा ब्रँड आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत." - सागर धोमकर, विभागीय आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क
रॅकेटचा विस्तार किती मोठा ? : प्राथमिक तपासात बनावट दारूची निर्मिती एका गोदामात होत असल्याची, तर तयार दारूचा साठा शेजारील आणखी दोन गोदामांमध्ये ठेवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कोण, गोदामांचे मालक कोण आणि या रॅकेटचा विस्तार किती मोठा आहे, याचा तपास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुरू आहे. तसंच, या गोदामांमध्ये काम करणारे बहुतांश कामगार परराज्यातील, विशेषतः बिहारमधील, असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे.
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