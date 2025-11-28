ETV Bharat / state

कांदा निर्यात धोरणाचा फटका : कांदा निर्यातीत चीन, पाकिस्ताननं भारताला टाकलं मागं; 'हे' आहे कारण. . .

भारताच्या कांदा निर्यात धोरणाचा फटका यावर्षी कांदा निर्यातीवर झाला. त्यामुळे भारत कांदा निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत खाली घसरला. तर पाकिस्तान आणि चीन वरचढ ठरले.

नाशिक : भारत सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाचा फटका यंदा देशातील कांदा निर्यातीवर झाला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांदा निर्यातीची पकड सैल झाली आहे. भारत कांदा निर्यातीत पहिल्या क्रमांकावरून खाली घसरला असून पाकिस्तान आणि चीन आघाडीवर आले आहेत. त्यामुळे भारतातील कांदा निर्यातदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "भारत दरवर्षी 25 लाख ते 28 लाख टन कांदा बांगलादेश, इंडोनेशिया, नेपाळ आदी देशामध्ये निर्यात करतो. मात्र गेल्या तीन वर्षात त्यात 15 लाख टनाची घसरण झाली आहे," अशी माहिती कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी सांगितलं. या यादीत हॉलंड प्रथम क्रमांकावर आहे, चीन दुसऱ्या तर पाकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताची पाचव्या स्थानावर घसरण झाली आहे.

आशिया खंडात कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ : आशिया खंडात कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून नाशिक जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र यंदा अनेक कारणांमुळे कांद्याची मोठी आर्थिक हानी झाली. मागील वर्षी कांदा निर्यातीमधून भारताला 4500 कोटी रुपये परकीय चलन मिळालं. त्यात यावर्षी 1100 कोटी रुपयांची घसरण झाली असून यंदा केवळ 3100 कोटी रुपयांचं परकीय चलन मिळालं आहे. यात मागील वर्षी एकट्या बांगलादेशातून 1700 कोटींचं परकीय चलन मिळालं. भारत बांगलादेशाला सर्वात मोठ्याप्रमाणात कांदा निर्यात करतो. मात्र यंदा बांगलादेशमध्ये कांद्याचं उत्पादन अधिक झाल्यानं त्यांनी आयात बंदी केली आहे. त्याचा फटका भारतातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. अशात देशात सुद्धा कांद्याचे भाव 1400 ते 1500 रुपये क्विंटलपर्यंत आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही, असं शेतकऱ्यांनी यावेळी ईटीव्ही भारतला सांगितलं.

कांदा निर्यात धोरणाचा फटका : कांदा निर्यातीत चीन, पाकिस्ताननं भारताला टाकलं मागं; 'हे' आहे कारण. . . (ETV Bharat Reporter)

कांदा निर्यातीत घट : "सरकारनं देशांतर्गत वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुरुवातीला निर्यात शुल्कात वाढ केली, नंतर संपूर्ण निर्यात बंदी लागू केली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हता कमी झाली. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सारख्या देशातून स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध झाला. भारताचा 40 टक्के कांदा बांगलादेशाला निर्यात होतो. परंतु त्याच देशात कांद्याची विक्रमी लागवड झाल्यानं बांगलादेशानं भारतातील कांद्याची आयात थांबवली. भारत दरवर्षी 25 लाख ते 28 लाख टन कांदा बांगलादेश, इंडोनेशिया, नेपाळ आदी देशामध्ये निर्यात करतो. मात्र गेल्या तीन वर्षात त्यात 15 लाख टनाची घसरण झाली आहे," अशी माहिती कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी दिली.

सरकारनं कांद्यावरील प्रोत्साहन राशी वाढवावी : "पाकिस्ताननं 2025- 26 या पीक वर्षात 27.8 दशलक्ष टन कांदा उत्पादनाचं लक्ष ठेवलं आहे. ही बाब भारतीय कांदा बाजारपेठेवर परिणाम करू शकते. पाकिस्तानकडं अतिरिक्त कांदा उपलब्ध होत राहिला तर भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विशेषतः दक्षिण आशिया, मध्यपूर्व आणि आग्नेय आशियाई बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला सामोरं जावं लागू शकते. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला निवेदन केलं आहे की भाजीपाल्यावर 4 टक्के प्रोत्साहन राशी दिली जाते आणि कांद्याला 1.9 रोड टेप प्रोत्साहन राशी आहे, ती वाढवावी. यावर सरकार सकारात्मक असून ते देखील लवकर लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे," असंही कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी सांगितलं.

उत्पादन खर्च देखील निघत नाही : "नाशिक जिल्ह्यात मागील सात महिने सुरू असलेल्या पावसामुळे कांद्याचं मोठं नुकसान झालं. त्यात अतोनात कष्ट करून सुद्धा कांद्याला भाव मिळत नाही. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कांद्याला 4900 रुपये क्विंटल इतका भाव मिळाला होता. यंदा मात्र केवळ 1500 रुपये क्विंटल इतका भाव मिळत आहे. यातून उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. सरकारनं यावर मार्ग काढून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटामधून बाहेर काढावं," असं कांदा उत्पादक शेतकरी मनोहर पाटील यांनी सांगितलं.

नाफेडचा कांदा बाजारात आणू नये : "केंद्र सरकारच्या वतीनं शहरातील ग्राहकांना कमी दरात कांदा मिळावा, यासाठी यंदा मोठ्या प्रमाणात नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करून त्याची साठवून करण्यात आली आहे. कांद्याचे दर काही प्रमाणत वाढले, की तो कांदा शहरात आणून त्याची कमी किंमतीत विक्री केली जाते. यामुळे बाजारात पेठेत विक्री होणाऱ्या कांद्यावर त्याचा थेट परिणाम होताना दिसून येतात. त्यामुळे सरकारनं हा कांदा बाजारात आणू नये," असं रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार यांनी म्हटलं आहे.

