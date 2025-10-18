ETV Bharat / state

दिवाळीच्या जल्लोषात किल्ल्यांची परंपरा, शहरात परंपरा टिकवताना अनेक अडचणी

गावाकडील भागात आजही पारंपरिक पद्धतीनं दगड, माती, शेण, चिकट पीठ अशा नैसर्गिक वस्तू वापरून किल्ले तयार केले जातात. शहरात परंपरा टिकवताना मात्र अनेक अडचणी येतात.

chhatrapati shivaji maharaj fort diwali 2025
दिवाळीत किल्ले बनवण्याची लगबग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
मुंबई : दिवाळी म्हटलं की घराघरात आनंद, उत्साह आणि जल्लोष ओसंडून वाहतो. आकाशकंदील, रांगोळी, पणत्या, फराळ यांसोबतच मुलांना सर्वांत जास्त आनंद असतो तो म्हणजे किल्ला बनवण्याचा! दिवाळी जवळ आली की बच्चेकंपनीत किल्ला बांधणीची लगबग सुरू होते. इतिहासातील पराक्रम आणि शौर्याची गाथा या छोट्या किल्ल्यांतून जिवंत होते.

diwali 2025 fort
दिवाळीत किल्ले बनवण्याची लगबग (ETV Bharat Reporter)

शहरात परंपरा टिकवताना अनेक अडचणी : गावाकडील भागात आजही पारंपरिक पद्धतीनं दगड, माती, शेण, चिकट पीठ अशा नैसर्गिक वस्तू वापरून किल्ले तयार केले जातात. काही जण बांधकाम करतात, तर काही साहित्य गोळा करतात. बांधकाम झाल्यावर गेरू-चुना वापरून रंगरंगोटी केली जाते, झेंडूच्या तोरणांनी सजावट केली जाते आणि संध्याकाळी दिव्यांनी रोषणाई होते. अशा प्रकारे दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होतो. मात्र, शहरांमध्ये ही परंपरा टिकवताना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. मर्यादित जागा, माती वा शेण मिळवण्याची अडचण यामुळं आता बाजारात लाकडी आणि पीओपी (Plaster of Paris) किल्ल्यांची मागणी वाढली आहे. हे किल्ले तयार मिळतात आणि टिकाऊ असल्यानं पुढच्या वर्षीही वापरता येतात.

मावळ्यांच्या छोट्या प्रतिकृती : धारावीतील कुंभारवाडासह विविध भागांत असे किल्ले विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. इथं किल्ल्यांची किंमत ६०० रुपयांपासून २७०० रुपयांपर्यंत आहे, तर काही ठिकाणी मोठ्या आकाराचे आणि विशेष सजावटीचे किल्ले दीड हजार ते चार हजार रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत. इथे शिवाजी महाराजांच्या मूर्तींपासून मावळ्यांच्या छोट्या प्रतिकृतींपर्यंत सर्व काही मिळते. छोट्या मूर्तींची किंमत वीस रुपयांपासून सुरू होते. काही दुकानदारांकडून डिस्काउंट ऑफर्स देखील दिल्या जात आहेत, अशी माहिती धारावी कुंभारवाड्यातील संजना राठोड या विक्रेतीने दिली.

diwali 2025 fort
दिवाळीत किल्ले बनवण्याची लगबग (ETV Bharat Reporter)

किल्ले, मावळे आणि शिवरायांचा जयघोष : यंदा कॉलन्यांमध्ये ‘किल्ला बनवा स्पर्धा’ जोमात सुरू झाल्या आहेत. मुलं स्वतः वर्गणी गोळा करून किल्ले खरेदी करत आहेत. भुईकोट, गिरिदुर्ग, जलदुर्ग असे विविध प्रकारचे किल्ले मुलं कल्पकतेने बनवत आहेत. तटबंदी, दरवाजे, बुरुज, सैनिक, तोफा, पाण्याची टाकी यांसारख्या घटकांची मांडणीही अचूक केली जाते. थोडक्यात, दिवाळीच्या या सणात किल्ल्यांचा उत्सव हा केवळ खेळ नाही तर इतिहास, कल्पकता आणि टीमवर्क शिकवणारा छोटा उपक्रम ठरत आहे. या दिवाळीत पुन्हा एकदा किल्ले, मावळे आणि शिवरायांचा जयघोष बच्चेकंपनीमध्ये झळकतो आहे.

