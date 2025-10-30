पवईत मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या आरोपी रोहित आर्यचा एन्काऊंटर, मुलांचं सुखरुप रेस्क्यू
एका इमारतीत वेब सीरिज ऑडिशनच्या नावाखाली आलेल्या 16 शाळकरी मुलांसह महिला असे एकूण 17 जणांना माथेफिरूनं ओलीस ठेवलं होतं, अशी माहिती मुंबई महापालिकेनं दिली आहे.
मुंबई : पवईतील महावीर क्लासिक इमारतीत वेब सीरिज ऑडिशनच्या नावाखाली आलेल्या 16 शाळकरी मुलं आणि महिला असं एकूण 17 जणांना ओलीस ठेवलेल्या माथेफिरूचा एन्काउंटर केला. पवई पोलिसांनी तत्काळ स्पेशल युनिट्स, क्विक अॅक्शन फोर्स आणि एनएसजी कमांडोंच्या मदतीनं बाथरूममधून प्रवेश करून सर्वांची सुखरूप सुटका केली. यावेळी रोहित आर्यने पोलिसांवर हल्ला केला. यामुळं पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. यात त्याच्या छातीत गोळी लागल्यानं त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान रोहित आर्यचा मृत्यू झाला. त्याच्याकडून एअर गन आणि केमिकल जप्त केलं.
एअरगनसह केमिकल जप्त : पोलीस उपायुक्त दत्तात्रेय नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी साधारण पावणे दोन वाजताच्या सुमारास पोलिसांना एक कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने सांगितले की, महावीर क्लासिक इमारतीत एका व्यक्तीनं लहान मुलांना डांबून ठेवले आहे. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. स्पेशल युनिट्स आणि क्विक अॅक्शन फोर्सला घटनास्थळी बोलवण्यात आले. आरोपी रोहित आर्य याच्याशी पोलिसांनी संवाद साधला आणि वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर पवई पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी धाडसाने बाथरूममधून प्रवेश करून आतील एका व्यक्तीच्या मदतीने सर्व बंधकांना मुक्त केले. बंधकांमध्ये 16 मुलं, महिला असे एकूण 17 जण होते. सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात पोलिसांना यश आलं. प्राथमिक तपासात आरोपीकडं एक एअरगन आणि केमिकल आढळून आलं. हे केमिकल नेमकं कशासाठी होतं, याचा तपास सुरू आहे. आरोपी रोहित आर्य याची पार्श्वभूमी, त्याच्या मागण्या काय होत्या आणि या घटनेचे नेमके कारण काय, याबाबत सखोल चौकशी केली जात आहे. आरोपीनं एका वेब सीरिजच्या ऑडिशनचं आमिष दाखवून मुलांना बोलवलं होतं. त्यासाठी सोसायटीतील हॉल भाड्यानं घेतला होता. ऑडिशनसाठी आलेलीच मुलं त्यानं बंधक बनवली, अशी माहिती त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमधून दिली.
आरोपी रोहित आर्याचे म्हणणे काय? : रोहित आर्यनं व्हिडिओद्वारे सांगितले की, "मी दहशतवादी नाही. माझ्या काही साध्या मागण्या आहेत. मी आत्महत्या करण्याऐवजी मुलांना बंदी बनवलं. मला संवाद साधायचा आहे, काही लोकांशी बोलायचं आहे, प्रश्न विचारायचे आहेत. पैशाची मागणी नाही. १ मे पासून उपोषण करतोय, तरीही 'आज-उद्या' असं होत आहे. आता तीव्र उपोषण सुरू केले, पाणीही घेणार नाही. गांभीर्य समजले तर बरे, नाहीतर जय श्री राम!" तो पुढं म्हणाला, "मी एकटा नाही, अनेकांना हा प्रश्न आहे. सोल्युशनसाठी संवाद हवा." प्राथमिक माहितीनुसार, शिक्षण विभागासाठी स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्टसाठी लोन काढलं होते. त्याचे पैसे सरकारकडे अडकले असून, कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने लक्ष वेधण्यासाठी हे कृत्य केल्याचं त्याचं म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी तो उपोषणाला बसला होता.
