मोबाईल विसरुन मातीशी खेळ; अमरावतीत 145 विद्यार्थ्यांनी साकारले शिवकालीन किल्ले
अमरावतीत दिवाळीनिमित्त 31 वर्षांपासून सुरू असलेल्या स्पर्धेत चिमुकल्यांनी शिवकालीन किल्ले साकारत इतिहास जिवंत केला. विद्यार्थ्यांनी साकारलेले किल्ले पाहून पालकांनी उपक्रमाचं कौतुक केलं.
Published : October 22, 2025 at 2:04 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 3:09 PM IST
अमरावती : दिवाळीनिमित्त घरोघरी मातीचा किल्ला बनवण्याची परंपरा लोप पावत असताना अमरावती शहरात दिवाळीनिमित्त 31 वर्षांपासून किल्ले बनवण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. या स्पर्धेच्या निमित्तानं अंबिका नगर परिसरातील महापालिका शाळेच्या मैदानवर चिमुकल्यांनी आपल्या कल्पकतेतून किल्ले साकारलेत. या किल्ल्यांच्या माध्यमातून शिवकालीन इतिहासाला उजाळा मिळाला.
मातीत रमले चिमुकले : अंगाला माती लागू न देणाऱ्या पिढीतले चिमुकले या स्पर्धेच्यानिमितांनं चिखल, माती तुडवत आपला किल्ला बनवण्यात दंग झाले. आपल्या कल्पनेतला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा रायगड कोणी साकारलाय तर शिवनेरी, सिंधुदुर्ग, लोहगड, प्रतापगड, तोरणा आणि जंजिरा असे किल्ले मातीतून साकारलेत. मातीच्या भिंती, बुरुज आणि दरवाजे मुलांनी तयार केलेत. या किल्ल्यांवर छोटसं गाव, सरदारांचे पुतळे, झेंडे यासह तोफा देखील मुलांनी बनवल्या आहेत.
दोन गटात स्पर्धा : "या स्पर्धेसाठी शिवाजी गट आणि संभाजी गट असे दोन गट केलेत. शिवाजी गटात सोळा वर्षांवरील स्पर्धक आणि संभाजी गटात एक ते सोळा वर्ष वयोगटातील स्पर्धक आहेत. या स्पर्धेत शहरातील एकूण 35 शाळेतील 145 विद्यार्थी सहभागी झालेत. या विद्यार्थ्यांचे प्रत्येकी चार गट तयार करून त्यांना किल्ला बनवण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ दिला होता. या दोन दिवसात विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रमातून आपल्या कल्पकतेतून किल्ले साकारलेत," अशी माहिती आयोजक सुनील पांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
पालकांनी केलं कौतुक : "घराच्या बाहेर न जाणारं आपलं मूल मोबाईल विसरून मातीत रमल्याचा आनंद अनेक पालकांनी स्पर्धेच्यानिमित्तांनं व्यक्त केला. मुलांना आपला इतिहास कळवा, महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची माहिती मिळावी, किल्ला साकारण्याची कल्पना त्यांच्या मनात यावी आणि तशी कृती घडावी यासाठी अशा कार्यक्रमामध्ये मुलांनी सहभागी व्हावं. तसंच पालकांनीही मुलांना प्रोत्साहन द्यावं," असं आवाहन सुनील पांडे यांनी केलं.
किल्ल्यांची माहिती देणारं प्रदर्शन : किल्ला बनवण्याच्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या किल्ल्यांची सचित्र माहिती देणारं प्रदर्शन देखील आयोजित केलं आहे. चारही बाजूंनी समुद्र असलेला सिंधुदुर्ग आणि आफ्रिकेतून आलेल्या सिद्दींचा अभेद्य जंजिरा, सह्याद्रीच्या टोकावर असलेला स्वराज्याची राजधानी रायगड यासह महाराष्ट्रातील अनेक किल्ल्यांची माहिती या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून अनेकांनी जाणून घेतली.
स्पर्धेसाठी विविद संस्थांचा पुढाकार : दिवाळीच्या पर्वावर किल्ले निर्माण करण्याची जुनी परंपरा काय राहावी, या उद्देशानं सलग 31 वर्षांपासून किल्ले बनवा स्पर्धा आयोजित केली जाते. 29 वर्ष ही स्पर्धा दस्तुर नगर परिसरात चिमटे लेआऊट इथल्या उद्यानात व्हायची. आता दोन वर्षांपासून अंबिका नगर इथल्या महापालिका शाळेच्या मैदानावर घेतली जात आहे. श्री विठ्ठलानंद फिरते वाचनालय, विदर्भ मलखांब असोसिएशन, दस्तुरनगर सेवा समिती, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कल्याण शिक्षक पालक संघ, राजापेठ स्पोर्टिंग क्लब आणि अंबिका नगरातील श्री गणेश मंदिर संस्थेच्यावतीनं ही स्पर्धा घेतली जाते.
