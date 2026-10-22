दीक्षाभूमीवरील लाखोंच्या गर्दीत हरवलेली मुलं क्षणात सापडली, विशेष बँडच्या मदतीने 450 मुलांना मिळाले आईवडील
70 वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा यंदा बौद्ध अनुयायांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या व्यापक सोयी-सुविधांमुळेहीसुद्धा विशेष ठरलाय. त्याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांनी.
Published : October 22, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:46 PM IST
नागपूर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीच्या ऐतिहासिक स्मृतींना उजाळा देणारा 70 वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा यंदा केवळ भव्य आयोजनामुळेच नव्हे, तर बौद्ध अनुयायांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या व्यापक सोयी-सुविधांमुळेहीसुद्धा विशेष ठरला आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून दीक्षाभूमीवर आलेल्या लाखो अनुयायांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना सुरक्षित निवारा मिळावा आणि गर्दीच्या व्यवस्थापनासोबत त्यांच्या लहान मुलांचीही काळजी घेतली जावी, यासाठी समाज कल्याणच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने नियोजनबद्ध प्रयत्न केले. ज्यामुळे पहिल्यादा संपूर्ण आयोजनाच्या संदर्भात एकही तक्रार पुढे आली नाही.
450पेक्षा अधिक मुलांना आई-वडीलपर्यंत पोहोचवण्यात यश : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या निर्देशानुसार अनेक पावले उचलण्यात आली होती, त्यातील एक म्हणजे लाखोंच्या गर्दीमध्ये येणाऱ्या लहान मुलांची सुरक्षितता, यासाठी त्या मुलांच्या हातावर एक विशेष बँड बांधण्यात आलाय, ज्यात त्या मुलांचे नाव, गाव आणि आईवडिलांचा मोबाईल नंबर लिहिण्यात आला होता. ज्यावेळी गर्दीत हे मुलं आईवडिलांपासून दुरावली जात होती, त्यावेळीच समाज कल्याण विभागाचे स्वयंसेवक बँडवरील माहितीच्या आधारे त्या मुलांच्या आई-वडिलांच्या सहजपणे शोध घेत होते. या छोट्याश्या उपायामुळे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळ्याच्या गर्दीत हरवलेल्या 450पेक्षा अधिक मुलांना तात्काळ आई-वडीलपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळाले आहे. या प्रक्रियेवर नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, शहर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे लक्ष ठेवून होते. या प्रयत्नांतून सुविधा आणि संवेदनशीलता यांचा समन्वय साधत प्रशासनाने अनुयायांच्या गरजांना प्राधान्य दिल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशनी तेलगोटे यांनी दिलीय.
मुलांच्या सुरक्षेसाठी अभिनव उपक्रम : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सोहळ्यात लाखोंची गर्दी उसळत असताना लहान मुले गर्दीत हरवण्याची शक्यता असते. अशा वेळी मुलांचा शोध घेणे आणि त्यांना पुन्हा त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असते. ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने यंदा विशेष बँडचा अभिनव उपक्रम राबवला. लहान मुलांच्या हातावर बांधण्यात आलेल्या या बँडवर त्यांच्या पालकांचे मोबाईल क्रमांक नोंदवण्यात आले होते. त्यामुळे गर्दीत एखादे मूल हरवल्यास त्याच्या हातावरील बँडच्या माध्यमातून पालकांशी तातडीने संपर्क साधणे शक्य झाले. या छोट्याशा पण अत्यंत उपयुक्त उपक्रमामुळे हरवलेल्या मुलांच्या पालकांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली. उपलब्ध माहितीनुसार, या बँडच्या मदतीने सुमारे 450 ते 470 मुलांना त्यांच्या पालकांपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात यश आले. गर्दीच्या व्यवस्थापनात तंत्रशुद्ध नियोजनासोबत मानवी संवेदनशीलतेला किती महत्त्व असते, हे या उपक्रमाने अधोरेखित केले. विशेष म्हणजे मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या या उपाययोजनेमुळे चिंताग्रस्त पालकांना मोठा दिलासा मिळाला.
बौद्ध भिक्खूंसाठी पहिल्यांदाच सुरक्षित निवास व्यवस्था : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त देशभरातून अनेक बौद्ध भिक्खू दीक्षाभूमीवर दाखल होतात. धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या भिक्खूंना सुरक्षित, स्वच्छ आणि आरामदायी निवास उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. ही गरज लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या निवासव्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले. यंदा प्रथमच बौद्ध भिक्खूंसाठी निवासस्थानी पलंगांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे त्यांना जमिनीवर झोपण्याऐवजी अधिक आरामदायी पद्धतीने विश्रांती घेता आली. धार्मिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी दूरवरून आलेल्या भिक्खूंना मिळालेल्या या सुविधेचे स्वागत करण्यात आले. या व्यवस्थेबद्दल बौद्ध भिक्खूंनी सामाजिक न्याय विभागाने आभार मानले. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करताना दाखवण्यात आलेली काळजी ही केवळ सोयीसुविधांपुरती मर्यादित न राहता बौद्ध परंपरेप्रति आदर व्यक्त करणारी ठरली.
लाखो अनुयायांसाठी होते 21 जर्मन हँगर डोम : दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या सर्वसामान्य बौद्ध अनुयायांची संख्या मोठी असल्याने निवाऱ्याची व्यवस्था करणे हे आयोजनातील महत्त्वाचे आव्हान असते. या पार्श्वभूमीवर यंदा अनुयायांसाठी 21 जर्मन हँगर डोम उभारण्यात आले. देशभरातून आलेल्या लाखो अनुयायांना या निवारा व्यवस्थेचा लाभ झाला. गर्दीच्या काळात निवाऱ्याची उपलब्धता, विश्रांतीची सोय आणि मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोच यांना विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे या डोमची व्यवस्था अनुयायांसाठी दिलासादायक ठरली. केवळ निवारा उपलब्ध करून देण्यावर विभागाने भर न देता, या ठिकाणी आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरवण्याचाही प्रयत्न केला. अनुयायांना थकवा दूर करण्यासाठी आणि पुढील प्रवासासाठी तयारी करण्यासाठी योग्य जागा मिळावी, यासाठी केलेली ही व्यवस्था सोहळ्याच्या नियोजनातील महत्त्वाचा भाग ठरली.
पाणी, प्रकाश आणि मोबाईल चार्जिंग सुविधा मिळाल्याने अनुयायी खुश : मोठ्या धार्मिक सोहळ्यात पिण्याचे पाणी आणि मोबाईल चार्जिंग यांसारख्या साध्या वाटणाऱ्या सुविधा प्रत्यक्षात अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. दीक्षाभूमी परिसरात जागोजागी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. रात्रीच्या वेळी अनुयायांना वावरताना अडचण येऊ नये, यासाठी मुबलक प्रमाणात दिवे लावण्यात आले. आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल संपर्काचे प्रमुख साधन बनला आहे. गर्दीत कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे, एकमेकांचे ठिकाण जाणून घेणे तसेच आवश्यक माहिती मिळवणे यासाठी मोबाईलची बॅटरी सुरू असणे महत्त्वाचे असते. ही गरज लक्षात घेऊन परिसरात हजारो मोबाईल चार्जिंग सॉकेट उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे अनुयायांना मोबाईल चार्ज करण्यासाठी अधिक सोयीस्कर पर्याय मिळाला.
महिलांसाठी स्वतंत्र सुविधांवर भर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सोहळ्यात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी होतात. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन विभागाकडून महिलांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परिसरात ठिकठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन बसवण्यात आल्या. तसेच स्तनदा मातांना आपल्या बाळाला स्तनपान करता यावे आणि त्यांना गोपनीयता व आराम मिळावा, यासाठी हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले. लाखोंच्या गर्दीत महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अशा सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. महिलांसाठी स्वतंत्र सुविधा आणि मातांसाठी हिरकणी कक्ष उभारण्याच्या व्यवस्थेमुळे सोहळ्याच्या आयोजनात कुटुंबकेंद्रित दृष्टिकोनाला महत्त्व मिळाले.
सुविधांमागे नियोजन आणि संवेदनशीलतेचा समन्वय : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासाशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा सोहळा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. त्या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ दरवर्षी येथे देशभरातून अनुयायी दाखल होतात. त्यामुळे या सोहळ्याचे आयोजन करताना गर्दीचे नियोजन, सुरक्षितता, निवास, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागतो.
यशस्वी आयोजनात सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाची भूमिका : यंदाच्या सोहळ्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांमधून या जबाबदारीचे महत्त्व स्पष्ट झाले. मुलांच्या हातावरील विशेष बँडमुळे पालकांशी संपर्क साधणे सुलभ झाले, भिक्खूंना आरामदायी निवास मिळाला, तर सर्वसामान्य अनुयायांसाठी निवारा, पाणी, प्रकाश, मोबाईल चार्जिंग आणि महिलांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध झाल्या. एकूणच 70 व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या यशस्वी आयोजनात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. मोठ्या गर्दीचे व्यवस्थापन करताना केवळ भौतिक सुविधा उभारणे पुरेसे नसते, तर प्रत्येक अनुयायाची गरज समजून घेणेही तितकेच आवश्यक असते. यंदाच्या व्यवस्थेतून हा दृष्टिकोन दिसून आला. विशेषतः हरवलेल्या मुलांना त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राबवलेला बँडचा उपक्रम हा सोहळ्यातील माणुसकीचा महत्त्वपूर्ण पैलू ठरला. अनुयायांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि सन्मानपूर्वक अनुभव देण्याच्या दिशेने विभागाने केलेले प्रयत्न या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या आयोजनातील उल्लेखनीय बाब ठरली.
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