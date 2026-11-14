बाल वन्यजीव छायाचित्रकारानं 2 वर्षांमध्ये टिपलीत 350 पक्ष्यांचे छायाचित्र, वडिलांपासून घेतली प्रेरणा
वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून छायाचित्रणाची आवड जोपासणाऱ्या बाल वन्यजीव छायाचित्रकार कैवल्य बोर्डेनं दोन वर्षाते शेकडो पक्ष्यांचे छायाचित्रे टिपली आहेत. जाणून बाल दिनानिमित्त त्याच्याविषयी
Published : November 14, 2026 at 6:13 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - छायाचित्रकार म्हणले की वयोवृद्ध केस वाढवलेले, जाकीट, टोपी परिधान करणारा व्यक्ती डोळ्यासमोर येतो. मात्र, शहरात एक 12 वर्षाचा कैवल्य बोर्डे हा लहान छायाचित्रकार चर्चेत आला आहे. त्यानं आतापर्यंत 350 प्रकारच्या पक्ष्यांचे प्रत्यक्षात छायाचित्र टिपले आहेत. मागील दोन वर्षांमध्ये कैवल्य बोर्डेनं पाच राज्यात जाऊन छायाचित्र काढण्याचा अनुभव घेतला आहे. झालं आहे. त्यानं काढलेल्या छायाचित्रांचे आणि माहितीबाबत एक पुस्तक लवकरच प्रसिद्ध केलं जाणार असल्याची माहिती कैवल्यचे वडील चंद्रशेखर बोर्डे यांनी दिली.
वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून जपली आवड- कैवल्यनं स्वतः काढलेल्या छायाचित्रांचे एक प्रदर्शन भरवलं होतं. त्यामध्ये 100 पक्ष्यांचे विविध ठिकाणी काढलेल्या छायाचित्रांचा समावेश होता. त्याचे वडील चंद्रशेखर बोर्डे हे पक्षीमित्र असून त्यांनादेखील छायाचित्र काढण्याची आवड आहे. हिमायत बाग येथे वास्तव्यास असताना वडील तिथे जाऊन छायाचित्र काढत असल्याचं पाहून त्यालादेखील छायाचित्र काढण्याची आवड निर्माण झाली. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यानं अवघ्या 10 व्या वर्षी कॅमेरा हातात घेतला. वडिलांनी कॅमेरा वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले.
अभ्यास आणि छंद याचा राखला समतोल - कैवल्य सध्या 6 वीमध्ये शिक्षण घेत आहे. चौथीमध्ये शिकत असलेल्या कैवल्यनं महिन्यातील 5 दिवस छंद जोपासण्यासाठी आणि उर्वरित दिवस शालेय अभ्यासासाठी निश्चित केले आहेत. छंद आणि अभ्यास याचा ताळमेळ असण्याकरिता घरीच बसून त्यानं शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडला. कैवल्य अभ्यासातही हुशार असल्यानं तो छंद आणि अभ्यासाचा समतोल उत्तमरित्या साधतो. छायाचित्र काढण्यासाठी जाताना आधी पूर्वतयारी करून स्थळ करतो. त्यानंतर तिथे राहण्याचे आणि जाण्याचे नियोजन केले जाते. त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी गेल्यावर पक्ष्यांचा माग काढत छायाचित्र टिपण्याचं काम कैवल्य करतो. सुरुवातीला वडिलांकडे असलेला कॅमेरा त्यानं हाताळला. त्यानंतर वडिलांनी एक जुना कॅमेरा घेऊन दिला. त्या कॅमेऱ्यातून कैवल्यनं दीड वर्षे छायाचित्रे काढले आहेत.
कमी वयात काढले अनेक छायाचित्र- कैवल्यच्या पक्षीनिरीक्षणाच्या प्रवासातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्यानं दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत eBird वेबसाईटवर 368 पक्षीप्रजाती अधिकृतपणे नोंदवल्या आहेत. या कामाची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी एक तुलना महत्त्वाची ठरते. देशात सुमारे 1396 पक्षीप्रजातींची नोंद आहे. नुकतेच त्यानं काढलेल्या छायाचित्रांचे ‘पक्षी शतक’ हे प्रदर्शन ठेवण्यात आलं होता. या प्रदर्शनात कैवल्यनं पाच राज्यांमध्ये जाऊन टिपलेल्या 100 विविध पक्षीप्रजातींची 100 छायाचित्रे प्रदर्शनाला ठेवली होती. त्यात 13 प्रजाती दुर्मीळ किंवा संकटग्रस्त अशा स्वरुपाच्या आहेत. अशा ठिकाणी छायाचित्र काढणे वेगळा अनुभव असल्याची माहिती कैवल्य बोर्डे यानं दिली.
सेंचुरियन आशिया या मॅगझिनमध्ये छायाचित्र प्रसिद्ध
वडील ठरले गुरू- कैवल्याचे वडील चंद्रशेखर बोर्डे यांनी मुलाकडं अधिक लक्ष देता याकरिता स्वतःचा छंद बाजूला ठेवला. कैवल्यसोबत छायाचित्र काढण्याकरिता जाण्यासाठी त्यांनी वेळ दिला. कोणत्या जंगलात किंवा अभयारण्यात जायचं याचे नियोजन केलं. कैवल्य छायाचित्र काढत असताना त्याच्या जीवाला काही धोका होणार नाही, याबाबत त्यांनी काळजी घेतली. 2030 या वर्षापर्यंत देशातील 1,396 प्रकारच्या पक्ष्यांपैकी किमान 1000 पक्ष्यांच्या छायाचित्रांचा संग्रह तयार करण्याचं नियोजन करत असल्याचा चंद्रशेखर बोर्डे यांनी सांगितलं.