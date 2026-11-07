चला बनवूया किल्ला! दिवाळीच्या पर्वावर चिमुकल्यांचा मातीशी स्नेहबंध
मोबाईल फोनच्या आभासी दुनियेपासून दूर जात माती, खेळ आणि निसर्गाच्या सानिध्यात रमलेल्या चिमुकल्यांच्या कल्पकतेतून सध्या अमरावतीत शिवकालीन किल्ल्यांचे विश्व साकारत आहे.
Published : November 7, 2026 at 7:21 PM IST
अमरावती - एका हातात माती, दुसऱ्या हातात दगड विटा आणि डोळ्यांसमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यशाली इतिहासाचे चित्र. कुठे तटबंदी उभारली जाते आहे, तर कुठे बुरुजांना आकार दिला जातोय. कुणी खंदक तयार करण्यात मग्न तर कुणी किल्ल्याभोवती पाण्याची रचना करत आहे. मोबाईल फोनच्या आभासी दुनियेपासून दूर जात माती, खेळ आणि निसर्गाच्या सानिध्यात रमलेल्या चिमुकल्यांच्या कल्पकतेतून सध्या अमरावतीत शिवकालीन किल्ल्यांचे विश्व साकारत आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने किल्ले बनविण्याची संस्कृती आणि परंपरा जपणाऱ्या या उपक्रमाने बाल मनाला इतिहासाशी जोडण्याबरोबरच मातीशी नाते घट्ट करण्याचं काम केलं आहे.
32 वर्षांची परंपरा - अमरावती शहरातील 'श्री विठ्ठल आनंद सरस्वती फिरते वाचनालय'च्या वतीने 32 वर्षांपासून कल्पक किल्ले बनवा स्पर्धा आयोजित केली जाते. काही वर्षांपासून अंबिका नगर येथील मैदानावर या स्पर्धेचं आयोजन केलं जात आहे. या स्पर्धेत यंदाही शहराच्या विविध भागातील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. चार जणांचा एक गट अशा स्वरूपात चिमुकले किल्ले साकारात असून, गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मैदानावर मातीशी त्यांची चांगलीच गट्टी जमली आहे. रायगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, जंजिरा, तोरणा, राजगड आणि शिवनेरी अशा ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या प्रतिकृती या बालमंडळीच्या कल्पकतेतून आकार घेत आहेत.
मातीच्या सानिध्यात बालपण - आजच्या मोबाईल आणि डिजिटल युगात मुलांचा मैदानी खेळांशी आणि मातीशी संपर्क कमी होत असताना किल्ले बनवण्याचा हा उपक्रम विशेष महत्त्वाचा ठरत आहे. किल्ले उभारण्यासाठी मुलं स्वतः दगड, विटा, माऊंटबोर्ड, रंग, ब्रश आणि इतर साहित्य घेऊन मैदानावर आले आहेत. आयोजकांकडून माती आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उन्हातानात दोन-तीन दिवस मेहनत घेऊन चिमुकले आपल्या कल्पनेतील किल्ला प्रत्यक्षात उतरवत आहेत. विशेष म्हणजे मुलांना मोबाईलपासून काही काळ दूर ठेवून त्यांच्या हातांना सर्जनशील काम मिळत असल्याचा आनंद पालकांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे.
किल्ल्यांसोबत इतिहासाचेही धडे - या स्पर्धेच्या ठिकाणी महाराष्ट्रातील विविध ऐतिहासिक किल्ल्यांची माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. रायगडाचे महत्त्व, जंजिरा किल्ल्याचे वैशिष्ट्य, राजगडाचा इतिहास अशा विविध विषयांची माहिती मुलांना मिळत आहे. विशेष म्हणजे स्पर्धेत सहभागी होण्यापूर्वी अनेक चिमुकल्यांनी आपण सकारात असलेल्या किल्ल्याचा इतिहास आणि त्याच्याशी संबंधित घटनांचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा केवळ किल्ले निर्मितीपूर्ती मर्यादित न राहता इतिहासाची ओळख, शिवरायांच्या पराक्रमाची प्रेरणा आणि देशभक्तीचे संस्कार देणारा उपक्रम ठरत आहे असं स्पर्धेचे आयोजक सुनील पांडे "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.
बक्षीसांपेक्षा मुलांचा सहभाग महत्त्वाचा - दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला उत्कृष्ट किल्ल्यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. प्रथम क्रमांकासाठी 2101 रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 1301 रुपये, तृतीय क्रमांकासाठी 801 रुपये आणि प्रोत्साहनपर बक्षीस म्हणून 401 रुपये रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. मात्र या स्पर्धेत बक्षीसांपेक्षा मुलांनी स्वतःच्या हातांनी काहीतरी सर्जनशील घडवावं हीच महत्त्वाची भूमिका आमची आहे असं देखील सुनील पांडे यांनी सांगितलं. या उपक्रमात विदर्भ मल्लखांब असोसिएशन, अमरावती दस्तूर नगर समिती, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी कल्याण शिक्षक पालक संघ, वाचन प्रेमी संघ , राजापेठ स्पोर्टिंग क्लब आणि श्री गणेश मंदिर संस्थान अंबिकानगर यांचं सहकार्य लाभलं असल्याची माहिती देखील सुनील पांडे यांनी दिली.
पहिल्यांदाच स्पर्धेत सहभागी होण्याचा आनंद - आपल्या बहिणीसोबत किल्ला साकारण्याचा आनंद स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी झालेली ओवी रुपेश टाले या चिमुकलीनं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना व्यक्त केला. यापूर्वी आई बाबांसोबत घरी किल्ला बनवत होतो. मात्र यंदा पहिल्यांदाच स्पर्धेत सहभागी झाल्याने विशेष उत्साह आहे असं ओवी म्हणाली. शिवम कडूकार यानं माती आणि सेनाच्या सहाय्याने जंजिरा किल्ल्याची प्रतिकृती साकारली. पाण्याने वेढलेल्या या जलदुर्गाची रचना करताना दगड विटा आणण्यापासून ते किल्ल्याला आकार देण्यापर्यंतचा अनुभव खूप आनंददायी आहे असं शिवम म्हणाला.
बालपणाला सर्जनशीलतेची नवी दिशा - या उपक्रमातून मुलांना मातीशी जोडण्याबरोबरच इतिहास, शिस्त, सहकार्य आणि सामाजिक वर्तनाचेही धडे मिळतात. एकमेकांशी भांडण न करणे, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखणं आणि प्लास्टिकचा वापर टाळणं अशा गोष्टी मुलं प्रत्यक्ष कृतीतून शिकतात. त्यामुळे 32 वर्षांपासून सुरू असलेली ही किल्ले निर्मितीची परंपरा आजच्या डिजिटल युगात बालपणाला सर्जनशीलतेची नवी दिशा देणारी ठरत आहे असं सुनील पांडे म्हणाले.
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