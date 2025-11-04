ETV Bharat / state

आरोपींच्या भांडणामुळं अपहरण झालेल्या चिमुरड्याचा सहा तासातच लागला छडा; अपहरणकर्ते आत्या, भाचा गजाआड

आरोपींच्या भांडणामुळं अपहरण झालेल्या चिमुरड्याचा अवघ्या सहा तासातच छडा लागला.

child kidnapped rescued in kalyan
अपहरण प्रकरणातील अटक केलेले आरोपी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : आत्या अन् भाचा या दोन्ही आरोपींची भांडण झालं. या भांडणानंतर पहाटेच्या सुमारास आरोपी भाचा यानं एका आईच्या कुशीत झोपलेल्या आठ महिन्याच्या चिमुरड्याचं अपहरण केलं. ही घटना कल्याण रेल्वे स्थानकातील स्कायवॉकवर घडली. याप्रकरणी कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल होताच लोहमार्ग पोलिसांनी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करून ते इतर पोलीस ठाण्यात आरोपीच्या शोधासाठी पाठवले.

चिमुरड्याची सुखरूप सुटका : एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळं केवळ सहा तासातच अपहरण झालेल्या चिमुरड्याची अपहरणकर्ते भाचा आणि आत्याला महात्मा फुले चौक पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या तावडीतून चिमुरड्याची सुखरूप सुटका केलीय. अक्षय खरे आणि सविता खरे असं अटक केलेल्या आत्या अन् भाच्याचं नाव आहे.

कशी केली सुटका? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे येथील एक कष्टकरी कुटुंब मोलमजुरीच्या निमित्तानं कल्याणमध्ये आलं. दिवसभर मजुरी करून ते उपजीविका करतात. राहण्यास निवारा नाही. त्यातच पाऊस सुरू असल्यानं हे जोडपे आपल्या आठ महिन्याच्या बाळासह रात्रीच्या वेळेत निवारा म्हणून कल्याण रेल्वे स्थानकातील स्कायवॉकवर आलं. मध्यरात्रीच्या वेळेत गाढ झोपेत असताना या दाम्पत्याजवळ असलेले आठ महिन्याचे बाळ एका तरुणाने चोरुन नेलं. हे जोडपे सकाळी जागे झाले तेव्हा त्यांना आपले बाळ गायब असल्याचं दिसलं. बाळ गायब असल्याचं समजताच आईने हंबरडा फोडला. या महिलेचा हंबरडा पाहून इतर महिला प्रवाशांना गहिवरून आलं.

पोलिसांनी टाकला छापा : बाळाच्या वडिलांनी कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात अपहरण झाल्याची तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यावेळी मध्यरात्रीच्या सुमारास एक तरूण हळूच हे जोडपे झोपेत असतानाच आईच्या कुशीतून चिमुरड्याचं अपहरण करताना दिसला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज समाजमाध्यम, पोलीस दलातील ग्रुपवर प्रसारित केले. हेच फुटेज कल्याणमधील महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यातील हवालदार सतीश सोनवणे यांच्या निदर्शनास आले. अपहरण करणारा आरोपी हा परिचित आणि रात्रीच महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात एका भांडण प्रकरणात आला होता, असे त्यांना आढळले. सोनवणे यांनी ही माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक परदेशी यांना दिली. बाळाच्या शोधासाठी दोन तपास पथके परदेशी यांनी तयार केली. रात्री दाखल गुन्ह्यातील पत्त्यावर एक पथक गेले आणि अन्य भागात एक पथक रवाना झाले.

बाळ आईच्या ताब्यात दिले : "या पथकाने महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील पत्त्यावर छापा टाकला. त्यावेळी त्यांना अक्षय खरे आणि त्याची आत्या सविता खरे यांच्या ताब्यात कल्याण रेल्वे स्थानक भागातून अपहरण केलेले बाळ आढळले. पोलिसांनी पहिले बाळाचा ताबा घेतला. अक्षय, सविता खरे यांना पोलीस ठाण्यात आणले. महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी हे बाळ कल्याण लोहमार्ग पोलिसांच्या माध्यमातून सुखरूप आईच्या ताब्यात दिले," अशी माहिती सहायक पोलीस आयुक्त कल्याणजी घेटे यांनी दिली. दरम्यान, आरोपी अक्षय आणि सविताने या बाळाचे कशासाठी अपहरण केले होते? या दिशेने रेल्वे पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे.

हेही वाचा -

  1. आधी गोळ्या घातल्या, मग डोक्यात चाकूने सपासप वार, रिक्षा चालकाला भरदिवसा संपवलं
  2. बनावट नोटा प्रकरणी मौलानासह दोघांना 8 दिवसांची पोलीस कोठडी; आरोपीचं आहे मध्य प्रदेशचं कनेक्शन
  3. ठाण्यात धक्कादायक घटना; 17 वर्षीय मुलगी संशयास्पद 80 टक्के भाजली; अल्पवयीन मित्रावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

TAGGED:

CHILD KIDNAPPED RESCUED IN KALYAN
KALYAN RAILWAY POLICE
कल्याण बाळ अपहरण सुटका
कल्याण रेल्वे पोलीस तपास
CHILD KIDNAPPED IN KALYAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.