नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी चिखलदरा गजबजलं; थंडी, निसर्ग आणि साहसी पर्यटनाचा आनंद
ख्रिसमसनिमित्त 25 डिसेंबरपासून सुरू झालेला पर्यटकांचा ओघ 31 डिसेंबरपर्यंत सुरू असून, यावर्षीही हजारो पर्यटक चिखलदरा येथे दाखल होत आहेत.
अमरावती : विदर्भातील अत्यंत निसर्गरम्य आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक असणाऱ्या चिखलदरा येथे नव वर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांची गर्दी उसळलीय. ख्रिसमसनिमित्त 25 डिसेंबरपासून सुरू झालेला पर्यटकांचा ओघ 31 डिसेंबरपर्यंत सुरू असून, यावर्षीही हजारो पर्यटक चिखलदरा येथे दाखल होत आहेत.
वाहतुकीच्या मार्गात बदल : नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनानं वाहतुकीचे विशेष नियोजन केलंय. चिखलदराकडे जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी स्वतंत्र असे दोन मार्ग निश्चित करण्यात आलेत. परतवाडा येथून धामणगाव गढी मार्गे चिखलदऱ्याला जाणारा रस्ता 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवरीला केवळ चिखलदरा जाणाऱ्या वाहनांसाठी सुरू असेल. चिखलदरा येथून परत परतवाडा इथं येण्यासाठी पर्यटकांना घटांग मार्गानं यावं लागेल. धामणगाव घडी मार्गावरून परतीची वाहतूक होणार नाही. तसेच गटांग मार्गावरून कोणालाही चिखलदराकडे जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.
चिखलदरा पर्यटकांनी फुलला : ख्रिसमसपासूनच चिखलदर्यातील सर्व पर्यटन स्थळं, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट पर्यटकांनी गजबजले आहेत. भीमकुंड, देवी पॉईंट, पंचबोल पॉईंट, गाविलगड किल्ला आणि अमाझरी परिसर याठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. चिखलदरा येथे प्रगतिपथावर असणारा आशिया खंडातील सर्वात मोठा स्कायवाक पाहण्यासाठी देखील पर्यटक गर्दी करीत आहेत.
दिवसभर गजबज, रात्री शुकशुकाट : थंड हवेचे ठिकाण अशी ओळख असणाऱ्या चिखलदरा येथे ख्रिसमसपासून दररोज दिवसभर पर्यटकांची गजबज दिसते. सायंकाळी अंधार पडताच रस्त्यावर मात्र शुकशुकाट पसरलेला दिसतो. चिखलदरा येथे सध्या कडाक्याची थंडी पडली असल्यामुळं चिखलदरा येथील रहिवाशांसह येथे येणारे पर्यटक रात्री बाहेर पडण्याचं धाडस करत नाहीत. अनेक हॉटेल चालकांनी पर्यटकांच्या सुविधेकरिता शेकोटीची व्यवस्था देखील केलेली दिसते.
थरारक खेळांचा अनुभव : भिमकुंड याठिकाणी दोन पानांच्या मधात असणाऱ्या खोल दरीवरून सायकलिंग, जायंट स्विंग आणि झिप लाईनवरचा थरार अनुभवण्याचा आनंद पर्यटक घेत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात या ठिकाणी सायकलिंग बंद केली जाणार आहे. फुलदरीमध्ये मधमाशांचे मोठं पोळं लागतं. यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी असणारी सायकलिंग फेब्रुवारी महिन्यात बंद होते. मात्र जायंट स्विंग आणि झिप लाईनचा आनंद पर्यटकांसाठी कायम उपलब्ध आहे. आता ख्रिसमसपासून या ठिकाणी प्रचंड गर्दी झालीय. आज 31 डिसेंबर आणि उद्या एक जानेवारीला या ठिकाणी अशीच गर्दी राहील, असं भिमकुंड येथील साहसी खेळांचे संचालक मनीष ढाकुलकर "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
पर्यटकांनी व्यक्त केला आनंद : नवीन वर्षाची सुरुवात निसर्गाच्या सान्निध्यात आनंदात व्हावी, यासाठी आम्ही चिखलदरा येथे आलो आहोत. भिमकुंड येथे असणारे सर्व साहसी खेळ आम्ही अनुभवले. विशेष म्हणजे चिखलदरा येथे होणारा स्कायवॉकदेखील आम्ही पाहून आलो, असं चिखलदरा येथे आलेले पर्यटक चेतन रायबोले "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाले.
जंगल सफारीचाही आनंद : सध्या प्रचंड थंडी असली तरी पर्यटक चिखलदऱ्यात आले आहेत. रात्री सर्वत्र शुकशुकाट जाणवतो दिवसा मात्र प्रचंड गर्दी होत आहे. जंगल सफरीचा आनंद घेण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातले आणि जिल्ह्याबाहेरील पर्यटकांसह लगतच्या मध्य प्रदेश राज्यातून देखील पर्यटकांची गर्दी झाली असल्याचं स्थानिक व्यावसायिक रहात शहा "ईटीव्ही भारत" शी भारतची बोलताना म्हणाले.
