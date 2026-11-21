मेळघाटचे पर्यावरण संकटात? जलविद्युत प्रकल्पासाठी डोंगरांमध्ये चाचपणी; 24 ठिकाणचे दगड तपासणीसाठी दिल्लीला
मेळघाटातील पर्वतरांगांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी येथील दगड परीक्षणासाठी दिल्लीला पाठवले जात आहेत. याच संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 21, 2026 at 4:47 PM IST
अमरावती : मेळघाटातील सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी, मडकी आणि मोथा या गावांलगतच्या उंच डोंगरांमधील तब्बल 24 ठिकाणी जमिनीचे उत्खनन करून दगड काढण्याचं काम सुरू आहे. हायड्रोटेन या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हा परिसर भौगोलिकदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
या उत्खननातून काढण्यात आलेले दगड परीक्षणासाठी थेट दिल्लीला पाठवले जात आहेत. या दगडांच्या तपासणीतून परिसरातील खडकांची रचना आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची तांत्रिक शक्यता तपासली जाणार आहे. परीक्षणाचा अहवाल सकारात्मक आल्यास या परिसरात जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रियांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
मात्र, सातपुडा पर्वतरांगांमधील घनदाट जंगल आणि मेळघाटचं पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता या प्रकल्पाच्या हालचालींमुळे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यापूर्वी या प्रकल्पासंदर्भात सादर करण्यात आलेला अहवाल नेमका काय सांगतो? या परिसरातील वन्यजीव आणि पर्यावरणावर संभाव्य परिणाम काय असू शकतात? वन्यजीवप्रेमींची भूमिका काय आहे आणि वनविभागाची याबाबतची भूमिका काय आहे? जमिनीतून दगड काढण्याच्या चाचणीमुळे मेळघाटातील या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष वेधलं गेलं आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा आणि त्यासंदर्भातील विविध पैलूंचा आढावा घेणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट.
मेळघाटच्या घनदाट जंगलात 24 ठिकाणी दगडांचे उत्खनन :
मेळघाटातील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम जंगल परिसरात दगडांच्या उत्खननाचं काम सुरू आहे. आडनदी गावाच्या मागील बाजूस असलेल्या दोन उंच टेकड्या पार केल्यानंतर चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेल्या खोल जंगलात हा परिसर आहे. वनविभागानं परवानगी दिलेल्या एकूण 24 ठिकाणी उत्खनन करून जमिनीच्या आतील दगड बाहेर काढले जात आहेत.
अतिशय दुर्गम आणि घनदाट जंगल असलेल्या या भागात उत्तराखंडमधून आलेले मजूर अवजड यंत्रसामग्री आणि लोखंडी साहित्य घेऊन पोहोचले आहेत. या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता तर सोडाच, साधी पायवाटही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत इतक्या आत जंगलात अवजड साहित्य नेऊन उत्खननाचं काम सुरू असल्यानं मडकी आणि मोथा गावातील ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. या परिसरात माणसांचं जाणंही कठीण आहे. अगदी गुरंढोरंही या भागात जाऊ शकत नाहीत, असं ग्रामस्थ सांगतात.
वाघ, बिबट्या, अस्वलांचा अधिवास :
उत्खनन सुरू असलेला परिसर वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाचा भाग आहे. या जंगलात वाघ, बिबट्या आणि अस्वलांचा वावर असून, परिसरात ठिकठिकाणी त्यांच्या विष्ठा आढळतात. झाडांवर अस्वल आणि बिबट्यांच्या नखांचे ओरखडेही दिसून येतात. त्यामुळे या भागात पोहोचणं म्हणजे जीव मुठीत घेऊन जाण्यासारखं असल्याचं स्थानिकांचे म्हणणं आहे.
नागरी वस्तीपासून सुमारे 7 ते 8 किलोमीटर आत घनदाट जंगल आणि दऱ्याखोऱ्यांचा परिसर पार करून उत्तराखंडमधून आलेले मजूर उत्खननाचं काम करत आहेत. सकाळी साडेसात वाजेपर्यंत कामाच्या ठिकाणी पोहोचतो आणि सायंकाळी अंधार पडण्यापूर्वी जंगलाबाहेर पडतो, असं या कामावरील मजुरांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
या कामासाठी दररोज 500 रुपये मजुरी आणि दोन वेळचं जेवण मिळत असल्याचंही मजुरांनी सांगितलं. एकीकडे दुर्गम जंगलात वन्यप्राण्यांचा वावर, तर दुसरीकडे कोणत्याही रस्त्याची सुविधा नसताना सुरू असलेलं उत्खनन, यामुळे मेळघाटातील या कामाची चर्चा सुरू झाली आहे.
जंगलातील दगड परीक्षणासाठी थेट दिल्लीला :
घनदाट जंगलात उत्खनन करून विशिष्ट आकारात काढलेले दगड स्टीलच्या पेट्यांमध्ये बंद करून परीक्षणासाठी थेट दिल्लीला पाठवले जात आहेत. जंगलातून बाहेर काढलेले हे दगड सध्या मोथा आणि मडकी गावांमध्ये शेतकऱ्यांकडून 50 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या शेतजमिनींवर ठेवण्यात आले आहेत. दररोज जंगलातून काढलेलं दगड या ठिकाणी आणले जातात आणि तेथून परीक्षणासाठी दिल्लीला पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आणखी महिनाभर जंगलातून दगड काढण्याचं काम सुरू राहणार असल्याची माहिती या ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांनी दिली.
दुर्गम जंगलात ड्रिलिंगसाठी पाण्याची व्यवस्था :
डोंगराच्या आतील दगड बाहेर काढण्यासाठी जंगलात ड्रिलिंग केलं जात आहे. या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे दुर्गम जंगलात पाणी पोहोचवण्यासाठी मोथा आणि मडकी गावातून मोठ्या आकाराचे पाइप जंगलात नेण्यात आले आहेत.
मोथा गावालगतच्या उंच भागात मोठा खड्डा खोदून त्यात टँकरद्वारे पाणी आणून साठवलं जात आहे. मोथा आणि मडकी गावालगत असलेल्या तलावातील पाण्याचाही यासाठी वापर केला जात आहे. उंचावर तयार केलेल्या या पाणीसाठ्यातून मोठ्या पाइपद्वारे थेट जंगलातील उत्खननाच्या ठिकाणी पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
2002 मध्येच 400 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाचा प्रस्ताव :
मेळघाटातील आडनदीलगतच्या जंगल परिसरात जलविद्युत प्रकल्प उभारणं शक्य आहे का? यासंदर्भात 2002 मध्येच चिखलदरा इथं 400 मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. बडनेरा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील तज्ज्ञ प्राध्यापक एस. डब्ल्यू. मोहोड, डी. टी. इंगोले आणि एस. एम. केलो या तिघांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता.
या प्रस्तावात प्रकल्पाची आवश्यकता, वीज निर्मितीची पद्धत, महाराष्ट्रातील वीजटंचाईवर होणारा संभाव्य परिणाम, औष्णिक वीज केंद्रांना मिळणारे फायदे तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक यंत्रणा यांचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला होता. त्यामुळे मेळघाटातील या जलविद्युत प्रकल्पाची संकल्पना नवीन नसून, तब्बल दोन दशकांपूर्वीपासून या परिसराच्या तांत्रिक आणि आर्थिक शक्यतांचा विचार सुरू असल्याचं स्पष्ट होतं.
असा आहे जलविद्युत प्रकल्पाचा प्रस्ताव :
पंप स्टोरेज म्हणजे विजेचा वापर करून पाणी उंच ठिकाणी साठवणं आणि विजेची मागणी वाढल्यानंतर त्याच पाण्याच्या साह्यानं पुन्हा वीज निर्माण करणं, अशी दुहेरी व्यवस्था होय. या प्रकल्पात दोन जलाशय असतात. पहिला म्हणजे डोंगरावरील उंच ठिकाणी तयार केलेला वरचा जलाशय, तर दुसरा म्हणजे खालच्या भागातील जलाशय. या प्रकल्पाची कार्यपद्धती दोन टप्प्यांत चालते.
पहिल्या टप्प्यात विजेची मागणी कमी असताना पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी औष्णिक वीज केंद्रांमधून उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त विजेचा वापर करून पंप चालवले जातात. या पंपांच्या साह्याने खालच्या जलाशयातील पाणी उंचावरील जलाशयात साठवलं जातं. म्हणजेच उपलब्ध विजेचे रूपांतर पाण्यातील संभाव्य ऊर्जेत केलं जातं.
दुसऱ्या टप्प्यात विजेची मागणी वाढल्यानंतर वरच्या जलाशयातील पाणी मोठ्या दाबाने खाली सोडलं जातं. या पाण्याच्या प्रवाहामुळे टर्बाइन फिरतात आणि जनरेटरच्या साह्याने वीज निर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे रात्री कमी मागणीच्या काळात वीज वापरून साठवलेलं पाणी दिवसा किंवा संध्याकाळी विजेची मागणी वाढल्यावर वीज निर्मितीसाठी वापरलं जातं.
विशेष म्हणजे, हा केवळ जलविद्युत प्रकल्प नसून विजेची साठवणूक आणि व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा आहे. यामुळे विजेची मागणी आणि उपलब्धता यातील तफावत भरून काढण्यास मदत होऊ शकते. तसेच औष्णिक वीज केंद्रांवरील ताण कमी होऊन वीज निर्मितीचा खर्च कमी होण्यास आणि परिसरातील कृषी व औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल, असं प्रा. एस. डब्ल्यू. मोहोड, डी. टी. इंगोले आणि एस. एम. केलो यांनी आपल्या तांत्रिक व आर्थिक प्रस्तावात नमूद केलं आहे.
प्रकल्पाला विरोध; जैवविविधतेला धोका, पर्यावरणप्रेमींची भीती :
मेळघाटातील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यास सातपुडा पर्वतरांगेतील जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. इतर ठिकाणी जंगलतोड झाल्यानंतर आंदोलनं सुरू होतात. मात्र मेळघाटात जंगलाचं नुकसान होण्यापूर्वीच सतर्क होऊन या प्रकल्पाला विरोध करण्याची भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.
अमरावती येथील वकील वैशाली फलके-बोबडे यांनी या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या म्हणाल्या, "मेळघाटात येणारा हा एकमेव प्रकल्प नाही, तर महाराष्ट्रात असे तब्बल 23 प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक ठिकाणी जनतेनं आंदोलन करायचं आणि सरकारनं प्रकल्पांचं समर्थन करायचं का? प्रत्येक भागाची भौगोलिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती वेगळी असते. मात्र सरकारला त्याचं काही देणेघेणे नाही का? पर्यावरणाचा विचार न करता प्रकल्पांना पाठिंबा द्यायचा आणि जनतेला विनाशाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवायचं, हाच सरकारचा विकास आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पासंदर्भातील संपूर्ण माहिती घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची आपली तयारी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रकल्पाला विरोध नाही; मात्र जंगलतोड नको :
प्रस्तावित हायड्रोटेन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आडनदीलगतचा घनदाट जंगल परिसर निवडण्यात आला आहे. सध्या या भागातील 24 ठिकाणी ड्रिलिंग करून दगड काढले जात असून, ते परीक्षणासाठी दिल्लीला पाठवले जात आहेत. या प्रकल्पाला विरोध नसला तरी त्यासाठी घनदाट जंगलाची तोड होऊ नये, अशी भूमिका वन्यजीवप्रेमी आणि मानद वन्यजीव रक्षक राकेश महल्ले यांनी मांडली.
ते म्हणाले, "जलविद्युत प्रकल्पाची निश्चितच गरज असू शकते. मात्र त्यासाठी हे घनदाट जंगल कापले जाऊ नये, एवढीच आमची मागणी आहे. या जंगलात 100 ते 200 वर्षांपूर्वीची सागवान, वड, पिंपळ यांसारखी मोठी झाडे आहेत. तसेच अनेक महत्त्वाच्या औषधी वनस्पतींची संपत्तीही या ठिकाणी आहे. या वनसंपदेला प्रकल्पामुळे धक्का लागू नये. प्रकल्प महत्त्वाचा असेल तर तो जंगलाबाहेर अन्य ठिकाणी उभारण्यास आमची हरकत नाही."
'प्रकल्पातून स्थानिकांना रोजगार मिळावा' :
एकीकडे पर्यावरण आणि जंगलाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होत असताना दुसरीकडे या प्रकल्पातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. चिखलदरा येथील रहिवासी सागर लवणकर या युवकानं स्थानिकांच्या रोजगाराचा मुद्दा मांडला.
मेळघाटात प्रस्तावित असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पात स्थानिक तरुणांना प्राधान्यानं रोजगार मिळायला हवा. या प्रकल्पामुळे मेळघाटातील बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
'जलविद्युत प्रकल्प पर्यावरणपूरक आणि मानवजातीसाठी आवश्यक' :
महाराष्ट्रात आज जवळपास 70 टक्क्यांहून अधिक वीज निर्मिती कोळशापासून केली जाते. कोळशापासून वीज निर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होऊन प्रदूषण होतं. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मेळघाटात प्रस्तावित असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांसारखे प्रकल्प होणं आवश्यक आहे, असं मत चिखलदरा येथील नगरसेवक अल्हाद कलोती यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलं.
कोळशाव्यतिरिक्त वीज निर्मितीचा विचार केला असता सौर ऊर्जा हा एक पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, सौर ऊर्जेची निर्मिती प्रामुख्यानं सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत होते. उन्हाळा वगळता या कालावधीत विजेची मागणी तुलनेनं कमी असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारी अतिरिक्त सौर ऊर्जा साठवून ठेवणं खर्चिक ठरते. यावर पर्याय म्हणून पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
या प्रकल्पात सौर ऊर्जेतून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त विजेचा वापर करून खालच्या जलाशयातील पाणी पंपाद्वारे वरच्या जलाशयात साठवले जाते. त्यानंतर विजेची मागणी वाढते किंवा सूर्यप्रकाश उपलब्ध नसतो, अशा वेळी वरच्या जलाशयातील पाणी टर्बाइनद्वारे खाली सोडून वीज निर्मिती केली जाते. अशा प्रकारे अतिरिक्त ऊर्जेचा योग्य वापर करून गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देता येते.
या प्रकल्पासाठी वरच्या आणि खालच्या अशा दोन जलाशयांची आवश्यकता असते. त्यासाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकल्पातून सुमारे 1500 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असल्यानं त्याचं महत्त्वदेखील लक्षात घेणं गरजेचं आहे. एवढी वीज कोळशापासून निर्माण करायची झाल्यास मोठ्या प्रमाणात कोळसा जाळावा लागेल आणि त्यातून होणारं प्रदूषण पर्यावरणासाठी अधिक घातक ठरेल. प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या तुलनेत चौपट झाडं लावण्याची संधीही उपलब्ध होऊ शकते.
त्यामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आणि मानवजातीच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पाला सरसकट विरोध करण्याऐवजी त्यातील सकारात्मक बाजू समजून घेणं गरजेचं आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कमीत कमी वृक्षतोड करण्यासाठी दबाव आणावा. तसेच तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात लावण्यात आलेल्या झाडांचे योग्य संवर्धन झालं आहे की नाही, यावरही लक्ष ठेवलं पाहिजे. केवळ विरोधासाठी विरोध करणं योग्य नाही, असंही अल्हाद कलोती यांनी स्पष्ट केलं.
वृक्षतोडीला अद्याप परवानगी नाही- वनविभागाचे स्पष्टीकरण :
मेळघाट प्रादेशिक वनविभाग, परतवाडा अंतर्गत घटांग वनपरिक्षेत्रातील आडनदी इथं प्रस्तावित पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाबाबत वनविभागानं स्पष्टीकरण दिलं आहे. या प्रकल्पासाठी केवळ प्राथमिक सर्वेक्षण आणि भू-तांत्रिक तपासणी करण्यास परवानगी देण्यात आली असून, कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच अद्याप प्रकल्पासाठी वनजमीन वळती करण्यात आलेली नसल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केलं आहे.
आडनदी येथील प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रातील वनस्पती आणि प्राण्यांचं सर्वेक्षण तसेच भू-तांत्रिक तपासणीसाठी 24 ठिकाणी बोअरवेल घेण्याची परवानगी एका कंपनीकडून मागण्यात आली होती. त्यानुसार वनसंरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम 1980 तसेच वनसंरक्षण व संवर्धन नियम 2023 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वेक्षणास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र, या परवानगीमध्ये झाडे तोडण्याची कोणतीही मुभा देण्यात आलेली नाही. तसेच वनजमीन वळती करण्याचा प्रस्तावही अद्याप वनविभागाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सध्या केवळ सर्वेक्षण आणि भू-तांत्रिक तपासणीसाठीच परवानगी देण्यात आली असल्याचं घटांग येथील सहाय्यक वनसंरक्षक योगेश तापस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
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