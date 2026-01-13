मुख्यमंत्र्यांचा 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रम स्क्रिप्टेड; 40 लाख घेतल्याचे आरोप झालेला आमदार कोणत्या पक्षाच्या? सतेज पाटलांचा सवाल
कोल्हापुरातील ‘मिसळ कट्टा’ हा कार्यक्रम पूर्णपणे स्क्रिप्टेड होता, असा आरोप काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कोल्हापूर : सत्ता आणि पैसा हाच भाजपचा यूएसपी असून ते शब्द पाळू शकत नाहीत, असा आरोप काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. कोल्हापुरातील भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते जनतेला आश्वासन देऊ शकत नसल्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना कोल्हापुरात यावं लागलं, असंही ते म्हणाले. स्थानिक भाजपा नेत्यांवर जनतेचा विश्वास नसल्याचं कोल्हापुरात स्पष्टपणे दिसून आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना इथं जाहीर सभा घेता आली नाही, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
‘मिसळ कट्टा’ हा कार्यक्रम पूर्णपणे स्क्रिप्टेड होता. खरं तर, असा कार्यक्रम करायचाच होता तर पत्रकारांना बोलावून खुल्या संवादातून तो घ्यायला हवा होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांची भीती असून, त्यांना विचारले जाणारे प्रश्न तीन दिवस आधीच पाठवले गेले होते, असा आरोपही सतेज पाटील यांनी केला.
'नगरसेवक गेल्या जन्मीचं पाप' : मुख्यमंत्र्यांनी काल केलेल्या वक्तव्यात 'नगरसेवक हे मागील जन्माचं पाप आहे आणि महापौर हा महापापी आहे', असं विधान केलं. त्यामुळे भाजपाला आता निवडून देऊ नका, कारण नगरसेवक पापी आणि महापापी असल्याचं स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे, असा घणाघातही सतेज पाटील यांनी केला. ते कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.
'...तो आमदार कोणत्या पक्षाचा?' : : कोल्हापुरातील सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदारावर 40 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप असलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला आहे. आमदारांवर असा आरोप झाल्यास त्याची सत्यता आणि पडताळणी होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण त्यामुळे लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. या व्हिडिओला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना टॅग करून त्याचा ताबडतोब खुलासा होणं आवश्यक असल्याचं आमदार सतेज पाटील यांनी म्हटलं.
तसेच, व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या व्यक्तीला बोलावून त्याच्याकडून खरी माहिती घेणं गरजेचं आहे. राज्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचं जर सत्य ठरलं, तर विरोधी पक्ष म्हणून त्याला उजागर करणं ही आमची जबाबदारी आहे, असंही ते म्हणाले. या जिल्ह्यात संबंधित पक्षाचे तीन आमदार आहेत, त्यामुळे कोणत्या आमदारावर आरोप आहे, हे स्पष्ट होणं आवश्यक आहे. तीनही आमदारांनी खुलासा करावा लागेल. हे आमदार शिवसेनेचे असल्याची माहिती आहे. लोकप्रतिनिधींवरचा अविश्वास वाढू नये, यासाठी सरकारच्या सायबर सेलनं ताबडतोब तपासणी करणं आवश्यक आहे, असंही आमदार सतेज पाटील यावेळी बोलताना म्हणाले.
'संपूर्ण राज्य एकाच उद्योगपतीच्या घशात' : एकाच उद्योगपतीला संपूर्ण महाराष्ट्र आंदण देण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोपही सतेज पाटील यांनी केला. त्यांच्या मते, सगळ्या गोष्टी एकाच उद्योगपतीला देण्याचं काम भाजपच्या पाठबळामुळे चालू आहे. राज ठाकरे यांनी याचंच प्रेझेंटेशन करून दिलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
पूर्वी सर्व उद्योगपतींना संधी दिल्या जात होत्या, मात्र, आता भाजपा एकाच उद्योग समूहाला संधी देत आहे. यामुळे एकाच माणसाला उभं करायचं, त्याला सगळ्या सवलती द्यायच्या आणि महाराष्ट्र त्याच्याकडे नेऊन गहाण ठेवायचा, अशी पद्धत सुरु केली गेली आहे. हे एक मोठं षडयंत्र असून, भाजपाचा उद्देश एकाच उद्योगपतीला फायदा पोहचवणं आहे, असा घणाघातही सतेज पाटलांनी केला.
गेल्या दीड वर्षात तुमचे हात बांधले होते का? मुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र : कोल्हापूरातील महायुतीच्या 'मिसळ कट्टा' कार्यक्रमात हद्दवाढीवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आमच्या ताब्यात द्या, 15 मिनिटात हद्दवाडीवर सही करतो, असं विधान केलं. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सवाल केला, 'तर मग गेल्या दीड वर्षात तुमचे हात बांधले होते का?' 'एका वर्षात तुम्हाला कोल्हापूरसाठी 15 मिनिटं मिळाले नाहीत का?' असा प्रश्न उपस्थित करत, पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
