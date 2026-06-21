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विरोधकांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांनी दिली थेट उत्तर; लाडक्या बहिणीविषयी काय म्हणाले?

22 तारखेला महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Devendra fadnavis press conference
विरोधकांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांनी दिली थेट उत्तर (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 10:33 PM IST

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मुंबई - विरोधकांनी एकत्र येऊन मला पत्र लिहिलं, मात्र त्या पत्रामध्ये एआयचा उपयोग केला होता. आधी पानावर सह्या केल्या आणि मग त्याला पत्र जोडलं. विरोधकांना जनतेला अपेक्षित असलेले मुद्दे अवगत नाहीत. ज्यामुळे विरोधकांचे आरोप हे चुकीचे आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. 22 तारखेला महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विरोधकांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आणि सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले. हे सर्व आरोप चुकीचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

विरोधकांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांनी दिली थेट उत्तर (Source- ETV Bharat)

आम्ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी केली : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमच्यासमोर कोणतीही निवडणूक नाही तरी देखील आम्ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी केली आहे. कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. यामुळे राज्यातल्या 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय आम्ही केला आहे. याआधी इतकी कर्जमाफी कधीही करण्यात आली नव्हती. महाराष्ट्रात आज असलेले संकट हे पाऊस न येण्याचं आहे. सरासरी 80 टक्के कमी पाऊस यंदाच्या वर्षी जून महिन्यात झाला आहे. 23 जूनला हा पाऊस कोकणामध्ये येईल, असा अंदाज वर्तवला गेलाय. विदर्भ किंवा मराठवाड्यामध्ये जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस येईल असे वाटत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारने दिलेल्या गाईडलाईनुसारच पेरणी करावी. जोपर्यंत 100 मिमी इतका पाऊस महाराष्ट्रात होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

लाडकी बहीण योजना सुरूच आहे : तर लाडकी बहीण योजनेतून 81 लाख महिलांची नावे कमी झालीत. या आरोपावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अनेक वेळा संधी देऊनही ज्या महिलांनी केवायसी केली नव्हती आणि अटी शर्तींमध्ये ज्यांची नाव बसत नव्हती अशा महिलांना या योजनेचा लाभ भविष्यात घेता येत नाहीये. मात्र जे कोणी सर्व अटी-शर्तींमध्ये बसत आहेत, त्या सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत आहे. प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या अकाउंटमध्ये दीड हजार रुपये जात आहेत. लाडकी बहीण योजना सुरूच आहे आणि राहणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केलंय.

36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी : दुसरीकडे विरोधक नेहमीच चहापानावर बहिष्कार टाकून त्याचा हत्यार म्हणून उपयोग करतात. मात्र आम्ही सरकार म्हणून शेतकऱ्यांसोबत उभे आहोत. 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी आम्ही करीत आहोत. शेतकऱ्यांसाठी आमच्या सरकार कधीही हात आखडता घेणार नाही, आमच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार हा शेतकऱ्याचा आहे, यामुळे आम्ही नेहमीच शेतकऱ्यांसोबत आहोत, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून आतापर्यंत सरकारने 300 महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ज्यामध्ये सर्वसामान्यांना घर, झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र, ग्रामीण भागात साडेतीन हजार किलोमीटरचे रस्ते, सांडपाणी योजना असे कित्येक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही घेतलेत. महाविकास आघाडीचा पाय हा ब्रेकवर असायचा, मात्र आमचा पाय हा आता एक्सलेटरवर आहे, असं यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मी जे ऑपरेशन करतो ते फुल प्रूफ : तर ऑपरेशन टायगर विषयी लवकरच तुम्हाला मोठी बातमी देतो, असेही यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले. मी जे ऑपरेशन करतो ते फुल प्रूफ करतो, असंही यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले. तर राज ठाकरे यांनी केलेल्या राजकीय भविष्य विषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज ठाकरे यांच्या विषयी एक मीम वाचला, यात राज ठाकरे असं म्हणत आहेत की मला छान झोप लागते, माझ्यासोबत एकही आमदार नाही खासदार नाही, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरेंना टोला लगावला.

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Last Updated : June 21, 2026 at 10:33 PM IST

TAGGED:

MONSOON ASSEMBLY SESSION
LADKI BAHIN SCHEME
लाडकी बहीण योजना
CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

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