नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण
नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 बोधचिन्हाचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलं. मुंबईतून दूरस्थ पद्धतीनं या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात आलं होतं.
Published : May 13, 2026 at 9:33 PM IST
मुंबई/नाशिक - नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित होत आहे. या कुंभमेळ्याच्या बोधचिन्हाचं अनावरण सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. लोगोचं आज अनावरण झाल्यानंतर या लोगोचं प्रोजेक्शन सायंकाळी गेट वे ऑफ इंडिया, सी लिंक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे करण्यात आलं.
कुंभमेळ्याच्या लोगोसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्यावतीनं स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत सुमारे तीन हजारांहून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धकांमधून तीन उत्कृष्ट स्पर्धकांचा यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या पुणे येथील सुमित काटे यांना तीन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय क्रमांक पटकावलेल्या नोएडा येथील मयांक नायक यांना दोन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह आणि तृतीय क्रमांक पटकावलेल्या पंढरपूर येथील पीयुष पिंपळनेरकर यांचा एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आलं.
नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाविषयी - नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण, 'मायगव्ह' आणि 'असोसिएशन ऑफ डिझाइनर्स ऑफ इंडिया' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या देशव्यापी डिझाइन स्पर्धेतून या बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली. 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर 2025 या कालावधीत मायगव्ह प्लॅटफॉर्मवर पार पडलेल्या या स्पर्धेत 70आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांसह एकूण 3067 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. सहभागाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर राहिले, त्याखालोखाल दिल्ली आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागला. 18 ते 24 वयोगटातील तरुणांनी या स्पर्धेत सर्वाधिक सक्रिय सहभाग नोंदवला.
कसे आहे बोधचिन्ह
- हे बोधचिन्ह नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र भूगोल आणि धार्मिक परंपरांवर आधारित आहे.
- भगवान शंकराचे : त्रिशूळ आध्यात्मिक उर्जेचे प्रतीक
- त्र्यंबकेश्वर मंदिर : प्रादेशिक वारशाचे दर्शन घडवणारी मंदिराची प्रतिकृती.
- काळाराम मंदिराची कमान आणि गोदावरी नदी : गोदावरी नदीला 'शिवलिंगा'च्या रूपात दर्शविण्यात आले असून, ते कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नानाच्या परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करते.
कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही - पुढीलवर्षी होत असलेल्या कुंभमेळ्याचं नियोजन आणि तयारी ही केवळ याच कुंभमेळ्यासाठी नसून ती पुढील 12 वर्षांनी येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी असणार आहे, या पद्धतीनं आखलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पुढील काळात व्यवस्थेला या कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या कामातूनच पुढील व्यवस्था उभाराव्या लागतील, अशा पद्धतीनं काम करण्यात येत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने नाशिक, त्र्यंबकेश्वर परिसरात स्थायी स्वरूपात विकासकामे होतील, याचाच प्राधान्याने विचार होत आहे. कुंभमेळा हा भविष्यातही विस्तारणारा असल्यानं त्या पद्धतीने व्यवस्थांची उभारणी करण्यात येत आहे. त्र्यंबकेश्वर देशामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी नदी उगमाच्या पवित्र सानिध्यामध्ये हा कुंभमेळा होत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होईल. तसंच नाशिक येथील कुंड, रामकाल पथ, मंदिर, गुफा यांचाही जीर्णोध्दार करण्यात येत आहे. संपूर्ण नाशिक, त्र्यंबकेश्वर परिसरात अध्यात्म पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थेचाही बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक साधू, महंत, भाविक यांना आरोग्य विषयक कुठलीही अडचण होणार नाही, याची परिपूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
