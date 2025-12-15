ETV Bharat / state

"स्वातंत्र्यानंतर छत्रपतींचा इतिहास दाबण्याचा प्रयत्न, पण...", इचलकरंजीत श्री शंभूतीर्थचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

इचलकरंजीतील के. एल. मलाबादे चौकात साकारण्यात आलेल्या श्री शंभूतीर्थ लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

Chief Minister Devendra Fadnvis inaugurates the statue of Chhatrapati Sambhaji Maharaj in Ichalkaranji
इचलकरंजीत श्री शंभूतीर्थचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इचलकरंजी : "महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असलेल्या वस्त्रनगरीत प्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज अभिवादन केलं आणि सांगलीत पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यांचं लोकार्पण करण्याचं भाग्य मला मिळतंय म्हणून आजचा दिवस म्हणजे संपूर्ण हिंदवी साम्राज्याला समर्पित करण्याचा दिवस आहे. आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर छत्रपतींचा इतिहास दाबण्याचा प्रयत्न झाला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नानं सीबीएससी अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवराय आणि संभाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहासाला स्थान मिळालं. खरा इतिहास जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं," असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (15 डिसेंबर) केलं. इचलकरंजीतील के. एल. मलाबादे चौकात साकारण्यात आलेल्या श्री शंभूतीर्थ लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्तानं ते बोलत होते.

21 पानांचा छत्रपती शिवरायांचा इतिहास : "भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी शालेय अभ्यासक्रमात मुघल, अकबर बाबरांच्या इतिहास 17 पानांत होता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास अर्ध्या पॅराग्राफमध्ये अभ्यासक्रमात मांडण्यात होता. मात्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत निर्णय घेत 21 पानांचा छत्रपती शिवरायांचा इतिहास सीबीएससीच्या पुस्तकात आणून देशातील नव्या पिढीसमोर आदर्श ठेवला. दुर्दैवानं इतिहासात छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत दगाफटका झाला नसता तर आपल्या देशाचा इतिहास वेगळा असता, आता देशाच्या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन जाती-धर्मांच्या भिंती गाडत आपण पुढं गेलं पाहिजे," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.



पाण्याचा प्रश्न सोडवल्याशिवाय देवा भाऊ गप्प राहणार नाही : "वस्त्र नगरी असलेल्या इचलकरंजीच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आजही गंभीर आहे. शहरात चार दिवस आड पाणी येतं. यामुळं सुळकोट पाणी योजना करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र यालाही विरोध झाला आता कृष्णा वारणा नदीतून इचलकरंजीला थेट पाणीपुरवठा करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेला बळ देऊन इचलकरंजीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवू, याशिवाय देवा भाऊ गप्प राहणार नाही," असा शब्द इचलकरंजीकरांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

511 कोटींच्या विकास कामांचं उद्घाटन : दरम्यान, श्री शंभूतीर्थ लोकार्पण सोहळ्यानंतर शहरातील 511 कोटींच्या विकास कामांचं उद्घाटनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने इचलकरंजीचे आमदार डॉ. राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक संभाजी भिडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्यासह अनेकजण मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.



हेही वाचा :

  1. समाजासाठी आदर्श ठरलेलं ‘मायेचं माहेर’; कोल्हापुरातील बालकल्याण संकुलात थाटामाटात पार पडणार अमृत महोत्सवी 75 वा विवाह
  2. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; तेजस्वी घोसाळकर यांचा भाजपात प्रवेश
  3. वाडिया रुग्णालयातील 9 अर्भकांच्या मृत्यू प्रकरणी चौकशीचे निर्देश, महापालिकेचा एनआयसीयूवर फोकस

TAGGED:

इचलकरंजी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
छत्रपती संभाजी महाराज
श्री शंभूतीर्थ लोकार्पण सोहळा
DEVENDRA FADNVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.