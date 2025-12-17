मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फलटण नगरपालिका निवडणुकीच्या मैदानात; उद्या जाहीर सभेत काय बोलणार?
राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या फलटण नगरपालिका निवडणूक प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत.
Published : December 17, 2025 at 8:44 PM IST
सातारा : राज्यातील पुढं ढकलण्यात आलेल्या पालिकांच्या निवडणुकीसाठी शनिवारी (20 डिसेंबर) मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अंतिम टप्प्यात दिग्गज नेते प्रचारात उतरले आहेत. राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या फलटण नगरपालिका निवडणूक प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. उद्या (18 डिसेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची फलटणच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जाहीर सभा होणार आहे. यावेळी ते राजकीय परिस्थितीवर आणि ड्रग्ज संदर्भात काय बोलणार? याची उत्सुकता आहे.
फडणवीसांनी रणजितसिंह निंबाळकरांना दिली होती क्लिन चीट : फलटणमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून रामराजे आणि रणजितसिंह निंबाळकरांमध्ये टोकाचा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. महायुतीत असूनही दोघांच्या राजकीय भूमिका परस्पर विरोधी राहिल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केली होती. त्यावरून निंबाळकरांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. त्याच काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विकासकामांच्या भूमीपूजन, लोकार्पणासाठी फलटणमध्ये आले होते. त्यांनी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांना क्लीन चीट देखील दिली होती.
नगराध्यक्षपदासाठी निंबाळकर कुटुंबात जंगी सामना : रामराजे निंबाळकरांचे सुपुत्र अनिकेतराजे आणि रणजितसिंह निंबाळकरांचे बंधू समशेरसिंह फलटणच्या नगराध्यक्षपदासाठी आमने-सामने आले आहेत. त्यामुळं पालिका निवडणुकीत मोठी चुरस आहे. प्रचाराची धुरा रामराजे आणि रणजितसिंह निंबाळकरांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. रामराजे पुत्रासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या सभेला स्वतः उपस्थित राहिले होते. आता रणजितसिंह निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा आयोजित केली आहे. फडणवीस उद्या काय बोलणार? याकडे सातारा जिल्ह्याचे संपूर्ण लक्ष लागून आहे.
फलटण शहरातील वाहतुकीत बदल : दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेच्या पार्श्वभूमीवर फलटण शहरातील वाहतुकीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात त्यांची सभा होणार आहे. त्यामुळं गुरूवारी (18 डिसेंबर) सकाळी 7 ते दुपारी 3 पर्यंत पंढरपूरकडून लोणंद, पुण्याकडे जाणारी सर्व वाहनं श्रीराम कारखाना बायपास रोडनं सोमवार पेठ वजन काटा बारामती पूल, जिंती नाकामार्गे जातील. पुणे, लोणंदकडून पंढरपुरकडे जाणारी वाहनं ही जिंती नाका, बारामती पूल, श्रीराम कारखाना बायपास रोडमार्गे पालखी मार्गानं जातील. पंढरपूरकडून बारामतीकडे जाणारी वाहनं श्रीराम कारखाना बायपास रोडनं सोमवार पेठ, वजन काट्यावरुन बारामतीकडे जातील. बारामतीकडून पंढरपूरकडे जाणारी वाहनं सोमवार पेठ वजन काटा, श्रीराम कारखाना बायपास रोडमार्गे पालखी मार्गानं पंढरपुरकडे जातील.
दुपारपर्यंत वाहनधारकांची होणार गैरसोय : दहिवडीवरुन पुणे, बारामतीकडे आणि पुणे, बारामतीवरुन दहिवडीकडे मार्गावरील वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहील. बारामती पूल ते दहिवडी चौक या दरम्यान नो पार्कीग झोन राहील. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून चारही बाजूस ५०० मीटर अंतरावर नो पार्किंग झोन राहील. बारामती चौक, छ. शिवाजी महाराज चौक क्रांतिसिंह नाना पाटील चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद राहील. त्याचबरोबर, फलटण विमानतळ, गिरवी नाका रेस्ट हाऊस, सफाई कामगार कॉलनी कॉर्नर, महात्मा फुले चौक, डेक्कन चौक, स्तंभ चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक हा व्हीआयपी मार्ग नो पार्किंग झोन राहील.
