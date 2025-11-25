ETV Bharat / state

"मी मुख्ममंत्री असेपर्यंत 'लाडकी बहीण योजना' थांबणार नाही", मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं आश्वासन

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

CM Fadnavis on ladki bahin yojana
माध्यमांशी बोलाताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Etv Bharat)
November 25, 2025

छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अंतिम टप्यात आल्या आहेत. त्यामुळं महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते, पदाधिकारी तसंच कार्यकर्ते आपल्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार करण्यात व्यग्र आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपा उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा हेतू नाही : "महिलांसाठी सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' बंद करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही. तसंच शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज योजना सुरूच राहील. राज्यातील सौर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा मिळेल," असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

मी मुख्ममंत्री असेपर्यंत लाडकी बहीण योजना थांबणार नाही : "काही लोकांचा असा दावा आहे की, भाजपाला (निवडणुकीत) लोकप्रिय जनादेश मिळाल्यानं सरकार आता लाडकी बहीण आणि इतर योजना बंद करेल. लाडकी बहीण योजना मागील एक वर्षापासून सुरू आहे. मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही. आम्हाला आमच्या बहिणींना रोजगार देऊन 'लखपती दीदी' बनवायचं आहे", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आयोजित रॅलीला संबोधित करताना म्हणाले.

...तर योजना थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत : "केंद्र आणि राज्य सरकार पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. जर येत्या नगरपरिषद निवडणुकीत मतदारांनी आम्हाला अनुकूल जनादेश दिला, तर सरकार चालवत असलेल्या योजना थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत होईल," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. तसंच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरांचा कायापालट करण्यासाठी शहरीकरणाचं महत्त्वही अधोरेखित केलं.

आज शहरांचा चेहरामोहरा बदलतोय : "पूर्वी शहरीकरण एक शाप मानला जात होता, परंतु 2014 नंतर आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आणि उद्योग उभारण्याची संधी म्हणून त्याचा विचार करत आहोत. शहरांचा कायापालट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक योजना सुरू केली. या योजनेतून महाराष्ट्राला मोठा निधी मिळाला. या निधीतून आज शहरांचा चेहरामोहरा बदलत आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

