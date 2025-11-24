ETV Bharat / state

त्र्यंबकेश्वरला सुंदर शहर बनवण्यासाठी एक संधी द्या : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी नगरपरिषदेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा पार पडली. या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी शहरांच्या विकासाचं आश्वासन दिलं.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी नगरपरिषदेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्र्यंबकेश्वर येथे जाहीर सभा पार पडली. सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचं आश्वासन दिलं. ते म्हणाले, “मी इथं कोणावरही टीका करण्यासाठी आलो नाही. त्र्यंबकेश्वरला देशातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ शहर बनवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला एक संधी द्या.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

सभेपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वर मंदिरात जाऊन भगवान त्र्यंबकराजांची विशेष पूजा करून आरती केली. या सभेला महायुतीचे उमेदवार, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

त्र्यंब्यकेश्वरला आल्यानं आनंद झाला : “गोदावरीच्या तीरी आपली सनातन संस्कृती उभी आहे. या ठिकाणी 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याच ठिकाणी आई गोदामाईनं प्रकट होऊन आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद दिला आहे. आज या पुण्यभूमीत, या पवित्र गोदावरीच्या तीरी आपल्या सर्वांमध्ये येण्याचा योग आला, याचा मला खूप आनंद होत आहे.”

“स्वप्नातील त्र्यंबकेश्वर घडवूया” : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी आपण कैलास घुले यांच्यासारखा उच्चशिक्षित व सुसंस्कृत उमेदवार दिला आहे, याचा मला खूप आनंद आहे. ते व्यवसायानं इंजिनियर आहेत, यापूर्वीच्या अनेक कुंभमेळ्यांचा अनुभव त्यांनी घेतला आहे आणि त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्टचे ते सध्या सदस्यही आहेत. त्यांच्याकडे प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट व्हिजन आहे.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, "मी येथे कोणावरही टीका करण्यासाठी आलेलो नाही. पुढच्या वर्षी कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं जगभरातील करोडो सनातनधर्मीय नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये येणार आहेत. त्यांना येथे येताच पावित्र्याची अनुभूती यावी, ही नगरी स्वच्छ, सुंदर आणि सुरक्षित वाटावी, हीच आमची इच्छा आहे. त्यासाठी मूलभूत सोयी-सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याची योग्य व्यवस्था, उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा हे सर्व प्रश्न प्राधान्याने सोडवायचे आहेत. येथील सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. आपल्या मनातल्या, स्वप्नातल्या त्र्यंबकेश्वरला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मतांच्या रूपाने आम्हाला आशीर्वाद द्या".

त्रंब्यकेश्वर-इगतपुरीच्या विकासाची गॅरंटी मी घेतो - मुख्यमंत्री : “कुंभमेळ्याच्या नावाखाली येथील लोकांची घरं-दुकानं तोडली जातील, असा अपप्रचार विरोधक करत आहेत. मी स्पष्ट सांगतो, कोणालाही विस्थापित करण्यासाठी आम्ही आलेलो नाही. आम्ही प्रस्थापित करणारे आहोत. सर्वांना सोबत घेऊन, सर्वांचा विश्वास घेऊन काम करणार आहोत. कुशावर्त तीर्थात स्वच्छ-पवित्र पाणी वाहिलं पाहिजे. रस्त्यांवर खड्डे पडू देणार नाही. आरोग्य सुविधा उत्तम असतील. येथील पुढच्या पिढीला अभिमान वाटेल, असे सुंदर आणि सुसज्ज त्र्यंबकेश्वर घडवणे हे आमचे स्वप्न आहे. त्यासाठीच आम्ही आलो आहोत. इगतपुरीमध्येही आम्ही असे उमेदवार दिले आहेत, ज्यांना नगरपालिका कशी चालवायची याचा मोठा अनुभव आहे. पुढची पाच वर्षे त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरीच्या सर्वांगीण विकासाची, स्वच्छतेची, सुशासनाची पूर्ण गॅरंटी मी घेतो!”

हेही वाचा

TAGGED:

DEVENDRA FADNAVIS
FADNAVIS TRIMBAKESHWAR SABHA
NAGAR PARISHAD ELECTION 2025
देवेंद्र फडणवीस
DEVENDRA FADNAVIS IN NASHIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.