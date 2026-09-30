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एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक, सचिवांची तातडीने बदली करणार

मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी पूर्वीचे आणि विद्यमान अध्यक्ष तसंच सदस्य यांच्या संदर्भात तीन महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांची एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत बैठक
मुख्यमंत्र्यांची एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 9:50 PM IST

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मुंबई - एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सविस्तर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. या चर्चेवेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी पुकारलेलं आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.



एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्ती आणि हटवण्याबाबत संविधानातील कलम 317 नुसार कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांसोबत सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी पूर्वीचे आणि विद्यमान अध्यक्ष तसंच सदस्य यांच्या संदर्भात तीन महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असून, चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. एमपीएससीच्या सचिवांची तत्काळ बदली करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं.

एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षेच्या पद्धतीत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केलं. तसंच आगामी भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे भरण्याची तयारी सरकारनं सुरू केली आहे. विशेषतः 3 जानेवारीच्या गट ‘क’ परीक्षेसाठी जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून, गट ‘क’मध्ये विक्रमी संख्येनं पदं भरली जाणार आहेत.


एमपीएससीच्या विविध परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रं सादर करावी लागू नयेत, यासाठी एकाच कार्डवर सर्व परीक्षा देता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्याची तयारी आहे. तसंच, पुढील तीन वर्षांची पदभरती एकाचवेळी जाहीर करण्याची तयारी करण्यात येणार आहे. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांसाठी एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. पुढील एका महिन्यात भरतीचं संपूर्ण वेळापत्रक निश्चित करण्याचं नियोजन आहे.

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TAGGED:

IMMEDIATELY TRANSFER SECRETARY
एमपीएससी
सचिवांची तातडीने बदली
देवेंद्र फडणवीस
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