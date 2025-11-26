26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील हुतात्म्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहिली श्रद्धांजली
26/11 मुंबई हल्ल्यातील हुतात्म्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिवादन केलं. यावेळी मंत्री आशिष शेलार आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील होते.
Published : November 26, 2025 at 12:47 PM IST
मुंबई : 26 नोव्हेंबर मुंबईकरांच्या आयुष्यातील वाईट दिवस. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला. त्या हल्ल्याला आज 17 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या निमित्तानं हुतात्म्यांना मानवंदना देण्यासाठी मुंबईत आदरांजली कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या हल्ल्यात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या कामगिरीचं आजही सर्वत्र कौतुक केलं जातं. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक, गिरगाव चौपाटी येथे मुंबई पोलिसांनी जीवाची पर्वा न करता मुंबईचं रक्षण केलं. याच हुतात्म्यांच्या बलिदानाची आठवण म्हणून आज मुंबई पोलीस आयुक्तालयात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पांजली वाहिली : मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील या कार्यक्रमात हुतात्म्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पांजली वाहिली. यावेळी मंत्री आशिष शेलार आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी देखील उपस्थित होते. हा हल्ला परतवून लावताना जिवाची बाजी लावत मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सुरक्षा दलातील अधिकारी हुतात्मा झाले. हुतात्मा स्मारक येथे आयोजित अभिवादन कार्यक्रमास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य, उद्योजकता व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.
समुद्रीमार्गे मुंबईत प्रवेश केलेल्या अतिरेक्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकात अंधाधुंद गोळीबार केला. यात अनेकांनी आपला जीव गमावला तर अनेकांना कायमचं अपंगत्व आलं. इथे देखील लोहमार्ग पोलिसांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावत अतिरेक्यांशी दोन हात केले. या हुतात्म्यांना लोहमार्ग पोलिसांनी संचलन करून मानवंदना दिली. विशेष म्हणजे, इथे प्रवाशांनी देखील काही मिनिटं उभं राहून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
9 वाजताच्या कार्यक्रमाला अजित पवार 6:45 ला उपस्थित : हुतात्मा स्मारकाला पुष्पांजली अर्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या शासकीय कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांच्या आधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थिती लावली आणि हुतात्म्यांना अभिवादन केलं. 9 वाजताच्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकाळी पावणे सात वाजताच हजेरी लावत अभिवादन केलं आणि उपमुख्यमंत्री पवार निघून गेले. या अभिवादन कार्यक्रमाचे परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक रमेश लोखंडे यांनी संचलन केलं. तसेच बँड पथकाचे पोलीस निरीक्षक संजय कल्याणे यांनी नेतृत्व केलं. सूत्रसंचालन पोलीस निरीक्षक राजेश खुपकर यांनी केलं. कार्यक्रमाला हुतात्म्यांचे कुटुंबीय, गृह विभागाचे सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी तसेच अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
हेही वाचा