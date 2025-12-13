कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महानगरपालिका महायुतीला काबीज करायची आहे - मुख्यमंत्री
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीचाच महापौर होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. महायुतीला मुंबई महापालिका काबीज करायचीच असंही ते म्हणाले.
Published : December 13, 2025 at 7:30 PM IST
नागपूर : "गेल्या 30- 40 वर्षात लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले पाहिजे, यासाठी संघर्ष केला होता. 2019 पर्यंत पट्टेवाटप सुरू होते, त्यांनतर ते बंद झाले. मात्र, आता पुन्हा आम्ही सरकारमध्ये आल्यानंतर सर्व अडथळे दूर केले असून झोपडपट्टी धारकांना जमिनीचे मालकीपट्टे देण्यास सुरुवात झाली," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी "कोणत्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिका काबीज करायची आहे," असं सांगितलं.
एक हजार लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे : "आज एक हजार लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले आहेत. अडीच लाख लोकांना त्याचा फायदा होईल. मालकी हक्काचे पट्टे आणि त्याचबरोबर सिंधी निर्वासितांना पट्टे देत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. नागपूर मॉडेल आम्ही तयार केलं आहे, त्याचा जीआर आता पूर्ण महाराष्ट्राला लागू केला आहे. महाराष्ट्रात जिथं-जिथं झोपडपट्टीत लोक राहात आहेत, केवळ जिथं एमएमआर रिझनमध्ये एसआरए करतो म्हणून तिथं हे लागू होणार नाही. कोणाचा कच्चं घर असेल, तर त्यांना पक्क घर बांधण्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेतून अर्थसहाय्य देणार आहोत," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. 50 हजार लाभार्थी होतील, आतापर्यंत 25 हजार लोक कव्हर झाले आहेत. यात वेगवेगळी प्रोसेस असते, ती प्रोसेस सुरू असते. हे पट्टे बँकेबल आहेत, कुणाला कर्ज काढायचं असेल, तर त्यांना कर्ज काढता येईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेवर महायुतीचा महापौर : "मुंबईत भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर लढली, तर अधिक जागा येतील मला असं कार्यकर्त्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मला वाटतं की कुणी नाराज असेल. मुंबई महानगरपालिकेवर महायुतीचा झेंडा लावणं, विकासविमुख आणि पारदर्शक शासन आणणं आणि त्यासाठीच आम्ही महायुतीचा निर्णय घेतला," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
कल्याण डोंबिवलीत भाजपाची ताकद : "केवळ 55 जागांची मागणी भाजपा का करेल, भाजपा महत्त्वाचा पक्ष आहे, त्यांनी अजून कुठलीही मागणी केली नाही. कल्याण डोंबिवलीमध्ये मागच्या वेळेस 42 आमच्या जागा आल्या होत्या. तिथं दोन प्रमुख पक्ष आहेत, एक शिवसेना आणि दुसरा भाजपा. तिसरा पक्षाचा तिथं काही वजुद नाही, आम्ही आपसात बसून जागा वाटप करू. फॉर्मुला कुठं राहणार नाही, जिंकणं हाच फॉर्मुला आहे."
अजित पवारांची चिंता रास्त : "अजित पवार अनेक वेळा एखादी गोष्ट बोलतात, तेव्हा लोक वेगळा अर्थ काढतात. पण मुळात ही योजना सुरू केली आहे, ते जे काही आपले हुशार मुलं आहेत पण पीएचडीचा खर्च करू शकत नाही, त्यासाठी ते काढलंय. त्यामुळेच जर एकाच घरातील पाच लोक योजनेचा लाभ घेतील, तर इतर घरातील होतकरू लोक आहेत, त्यांना लाभ मिळणार नाही. अजित पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे, याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल," असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
प्रियांका गांधीकडं लक्ष देण्याची गरज नाही : "मला असं वाटतं की प्रियंका गांधी मनरेगाबाबत काम केलं त्याबाबत बोलतात. काम नाही केलं, तरीही बोलतात. जनतेचा फायदा असेल, तरीही त्या बोलतात. त्यांना महत्त्व देण्याची गरज नाही. खूप सकारात्मक बदल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं केला आहे. त्यामुळे ग्राम विकास आणि ग्राम रोजगार निर्मितीत खूप मोठा फायदा होईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
राज ठाकरे यांनी लिहिलं पत्र : "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र मी अजून वाचलेलं नाही. पण बेपत्ता होणाऱ्या मुली संदर्भात आकडेवारी सहित, त्याची कारणं दिली आहेत. बेपत्ता किती होतात आणि परत किती येतात, हे सांगितलेलं आहे. यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की एखादी मुलगी घरून भांडून गेल्यानंतर जर 3 दिवसात ती परत आली, तरी आपण तक्रार दाखल करतो. त्यामुळे त्याची संख्या मोठी दिसते. वर्षभरामध्ये 90 टक्के मुली परत आणण्यात यश मिळते. त्यांनी नेमकं काय पत्र लिहिलं आहे, ते मी न वाचल्यानं उत्तर देऊ शकणार नाही. मात्र ज्या काही शंका असतील, त्यावर मी नक्की उत्तर देईल," असं त्यांनी राज ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रावर सांगितलं.
